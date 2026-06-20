El OIEA alertó que la central nuclear de Zaporizhzhia volvió a quedar sin suministro eléctrico externo

Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia. REUTERS/Alexander Ermochenko

La planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhia ha vuelto a perder el suministro eléctrico externo, por vigésima vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.

La causa del nuevo corte es un problema que afecta a la conexión Ferrosplavna-1 de 330 kilovoltios, la única que quedaba disponible, precisó el organismo con sede en Viena en un comunicado publicado en redes sociales.

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Según informaron a esta agencia nuclear de la ONU los expertos de su misión desplegados en la citada central atómica, la mayor central atómica de Europa con seis reactores y actualmente controlada por Rusia, los generadores diésel de emergencia se pusieron en marcha automáticamente para proporcionar electricidad de respaldo para el enfriamiento del núcleo del reactor y otras funciones esenciales de seguridad nuclear.

La pérdida de “la alimentación eléctrica externa por vigésima vez durante el conflicto militar subraya una vez más la precaria situación de seguridad nuclear en el lugar”, resaltó el director general del OIEA, Rafael Grossi, en la nota.

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Por otro lado, Grossi informó de que los trabajos para reparar la línea principal de 750 kV Dniprovska de la planta, desconectada desde hace tres mese, continúan bajo un alto el fuego local y temporal logrado con la mediación del OIEA

Expertos del OIEA llegan a la central nuclear de Zaporizhzhia (D. Candano Laris/Iaea/Dpa)

Grossi destacó la “importancia vital” de fortalecer la conexión de Zaporizhzhia a la red eléctrica como parte de los esfuerzos para ayudar a prevenir un accidente nuclear.

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Aunque la citada planta, situada en el sureste de Ucrania, ya no genera energía debido a que sus seis reactores están en parada técnica, sigue requiriendo un suministro eléctrico constante para garantizar la refrigeración del combustible nuclear, que aún genera calor residual.

Las autoridades rusas denunciaron hoy 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear que ocupan en la región ucraniana de Zaporizhzhia.

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Los responsables de controlar la planta afirmaron que entre la tarde del 18 de junio y la pasada noche al menos 14 drones atacaron el lugar sin dejar víctimas mortales ni heridos.

“Los edificios de una de las naves y la zona de reparaciones resultaron dañados”, informaron en redes sociales.

Rusia se hizo con la estación, la mayor de Europa, en su ofensiva contra Ucrania en 2022, y planea integrarla a su red energética nacional.

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Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó de que en las últimas 24 horas sufrieron más de un centenar de ataques a causa de los cuales murió un civil.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la pasada madrugada abatieron 133 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Vorónezh, Oriol, Smolensk, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

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También interceptaron drones en la península anexionada de Crimea y sobrevolando el mar Negro.

Esta mañana, después del parte castrense, las autoridades locales encendieron las alertas de peligro por drones en los territorios de las ciudades costeras de Anapa y Tuapsé, algunos de los principales destinos para el veraneante ruso.

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El jueves, Moscú y su región colindante sufrió uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra. Durante la noche, Defensa comunicó haber derribado 555 drones en todo el territorio ruso.

(Con información de EFE)