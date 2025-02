Los Premios BAFTA se posicionan como el antecedente directo a los Óscar

El actor inglés David Tenant será el conductor de la ceremonia de entrega de los premios BAFTA del cine británico, el domingo 16 de febrero

El próximo domingo 16 de febrero se realizará la ceremonia de entrega de los premios BAFTA, en el teatro Royal Alberto Hall de Londres. Considerados como el termómetro de los Premios Oscar, los BAFTA son uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine a nivel mundial. Otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, sus siglas en inglés), estos galardones no solo celebran lo mejor del cine británico e internacional, sino que también han servido históricamente para perfilar las tendencias de la temporada de premios. Muchas de las películas y actores que triunfan aquí logran consolidar su camino hacia el éxito en los Oscar.

La señal de cable TNT y la plataforma Max ofrecerán, por primera vez en su historia para toda América latina, la transmisión de los EE BAFTA Film Awards 2025, el gran encuentro del cine británico con alcance mundial. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 7 pm hora local (las 15 de Argentina; 13 hs. en Perú y Colombia; las 12 del mediodía en México) y estará disponible en la plataforma Max durante un mes, permitiendo a los espectadores revivir los momentos más destacados.

El reconocido actor David Tennant (protagonista de las series Doctor Who y Good Omens; y parte del elenco de las películas de la saga Harry Potter, entre otras) será el anfitrión de la gala, que celebrará lo mejor del cine británico e internacional del último año, reuniendo a las figuras más influyentes de la industria cinematográfica.

Imagen de Take That con sus tres integrantes actuales (Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen), en vivo en Copenhagen, Dinamarca, en junio de 2024

Entre los momentos más esperados de la noche, destaca la presentación de la emblemática banda británica Take That, que interpretará su éxito “Greatest Day”, parte de la banda sonora de la película nominada a los BAFTA Anora. Además, el actor y músico Jeff Goldblum brindará una actuación especial al piano durante el segmento In Memoriam, en homenaje a los artistas y profesionales del cine fallecidos en el último año.

En esta edición también se conmemoran los 20 años del EE Rising Star Award, un reconocimiento al talento emergente en la industria cinematográfica. Cinco jóvenes actores han sido nominados por su desempeño excepcional en la gran pantalla.

Las películas más nominadas en los BAFTA 2025

El thriller Conclave, dirigido por Edward Berger, encabeza la lista de nominaciones con 12 candidaturas, incluidas “mejor película” y “mejor dirección” y reconocimientos para Ralph Fiennes en la categoría de “mejor actor” e Isabella Rossellini como “mejor actriz de reparto”. Basada en la novela de Robert Harris, la película explora las intrigas y dilemas éticos en la elección de un nuevo papa, presentando una intensa historia de poder y moralidad dentro del Vaticano. Berger, quien logró gran éxito con Sin novedad en el frente, busca repetir su impacto en la temporada de premios.

Ralph Fiennes, protagonista de "Cónclave", la película del director alemán Edward Berger con más nominaciones para los BAFTA 2025

Con 9 nominaciones, El Brutalista, dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody, es otra de las grandes contendientes. Este drama histórico sigue la vida de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a desafíos políticos y personales mientras intenta dejar su huella en la arquitectura moderna.

La controversial Emilia Pérez, de Jacques Audiard, y la gran sorpresa del cine independiente Anora, de Sean Baker, también destacan entre las más nominadas. Emilia Pérez, que cuenta con 8 nominaciones, es un musical con un enfoque único sobre el crimen y la identidad, protagonizado por Karla Sofía Gascón y Selena Gomez. Por su parte, Anora, con 7 candidaturas, sigue la historia de una bailarina en Nueva York que inesperadamente se ve envuelta en un conflicto con la mafia rusa, con una destacada actuación de Mikey Madison.

Karla Sofía Gascón, izquierda, y Adriana Paz, en una escena del musical "Emilia Pérez", del director francés Jacques Audiard

Entre otras producciones con múltiples nominaciones se encuentran Un completo desconocido, que recrea los primeros años de Bob Dylan en Nueva York, protagonizada por Timothée Chalamet, y la esperada secuela Duna: Parte Dos, de Denis Villeneuve, ambas con menciones en categorías clave como “mejor dirección”, “mejor fotografía” y “mejores efectos visuales.

[Fotos: BAFTA/Zoe McConnell; Ritzau Scanpix/Torben Christensen vía REUTERS; Shanna Besson/Netflix via AP]