Vuelve “Ciclo de charlas” al Café Rivarola: diálogos sobre el arte de escribir y el pensamiento creativo

El “Ciclo de charlas con autores argentinos” retoma sus actividades con una nueva edición en el Café Rivarola (Pasaje Rivarola 154, Ciudad de Buenos Aires), desde el 16 de abril a las 18:00, ofreciendo acceso gratuito al público y encuentros cercanos con escritoras y escritores locales de distintos géneros.
El evento, impulsado por Susana Mitchell, periodista, socióloga y columnista de Infobae Cultura, busca fomentar la lectura y potenciar el intercambio directo entre público y autores, invitando a los asistentes a formular preguntas y solicitar firmas de ejemplares durante cada jornada.
La programación de esta cuarta temporada incluye presentaciones de Mauro Ignatti con La potentada (Editorial Enero) el 16 de abril; Marcelo Rubio con El Llovedor el 21 de mayo; Vale Groisman con Vantablack (Editorial Gata Flora) el 18 de junio; Pablo Mariosa con Póstumo (Editorial Del Fondo) el 23 de julio; Natalia Zito con Agua del mismo caño (Editorial Enero) el 27 de agosto; y Gabriela Exilart con El secreto de Azucena (Penguin Random House) el 17 de septiembre.
El ciclo propone un ambiente único para profundizar en el arte de escribir y el pensamiento creativo, en el cual los autores comparten su experiencia y dialogan abiertamente con la audiencia. Se trata de la cuarta temporada del ciclo.