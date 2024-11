Subastan un edificio en Reino Unido que contiene un famoso mural de Banksy (REUTERS/Peter Cziborra)

El edificio georgiano de cinco plantas en Bristol, Reino Unido, que alberga el famoso mural Banksy, Well Hung Lover, será subastado el próximo año. La propiedad, que incluye la obra pintada en 2006 en la pared de una clínica de salud sexual, será ofrecida con un contrato de arrendamiento de 250 años, según informó The Guardian.

El mural, que representa a un hombre asomándose por una ventana mientras intenta evadir a su rival amoroso, es una de las obras más conocidas del artista callejero Banksy, originario de Bristol. A pesar de la coincidencia con el uso del edificio, Banksy afirmó no estar al tanto de que se trataba de una clínica de salud sexual en el momento de la creación del mural.

La subasta será llevada a cabo por la agencia inmobiliaria Hollis Morgan, que ha destacado el potencial del edificio para ser convertido en apartamentos para estudiantes, dada su proximidad a la Catedral de Bristol y la Universidad de Bristol. Actualmente, el sótano del edificio funciona como discoteca.

“Well Hung Lover”, pintado en 2006, está en una construcción georgiana de cinco plantas en Bristol. El precio orientativo de la propiedad no supera los 900 mil dólares (REUTERS/Peter Cziborra)

El precio orientativo de la propiedad es de poco menos de 900.000 dólares, lo que podría considerarse una “ganga” si se compara con el récord de ventas de obras de Banksy, como Love is in the Bin, que alcanzó más de 23,5 millones de dólares en subasta. Sin embargo, cualquier comprador interesado en adquirir el edificio con la intención de vender el mural deberá reconsiderarlo, ya que el contrato de arrendamiento incluirá un convenio restrictivo que impide la remoción de la obra.

Hollis Morgan explicó que el ayuntamiento de Bristol no tiene una política oficial sobre el arte callejero, independientemente de su autor. “El arte callejero no se crea como una obra de arte permanente, sino como una forma de protesta que generalmente, pero no siempre, se realiza ilegalmente y sin el permiso del propietario del edificio”, declaró la agencia a The Guardian.

Además, el comprador no estará obligado a mantener o asegurar la obra de arte mientras permanezca visible en el edificio.