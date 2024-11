El inesperado nuevo disco Kendrick Lamar navega entre el sonido y la furia

Video promocional del lanzamiento de "GNX", nuevo disco de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar decidió aparecer y mostrarle al mundo su sexto álbum, GNX, sin promoción ni advertencia. Esto sucede después de un año muy exitoso para él, que incluyó una disputa rapera ganada frente a Drake y asegurarse el lugar principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025.

Inesperadamente, el rapero premio Pulitzer posteó un enlace al álbum en sus cuentas de redes sociales, junto con una foto en blanco y negro de él usando un cinturón con pines vintage mientras posaba frente a un clásico Buick GNX, desatando una explosión frenética dentro de la escena del hip-hop. Aprovechando la emoción, MTV rápidamente redactó una carta de excusa para que los fans de Lamar la enviaran a sus empleadores una justificación de por qué “ya no podrían trabajar hoy”.

El álbum de 12 tracks y casi 45 minutos está mayormente producido por Jack Antonoff y cuenta con vocales de SZA y la cantante mariachi Deyra Barrera en “Gloria”. Y “heart pt. 6″ para continuar su serie de canciones “Heart”, entre otros puntos destacados.

Tapa de "GNX", nuevo disco de Kendrick Lamar (Foto: Dave Free)

En cuanto al título del álbum, Lamar siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para los coches GNX, que son un tipo de Buick Regal vintage. Le contó a la revista Complex que después de nacer, su padre - quien inspiró su amor por el rap - lo llevó a casa en un Buick Regal 87, y a principios de este año compartió fotos en Instagram de un GNX que compró.

El álbum parece hacer referencia al enfrentamiento de Lamar con Drake, pero notablemente no incluye “Not Like Us”, el más popular de sus temas de disputa, que también se convirtió en una canción del verano en el hemisferio norte después de que los dos raperos pasaran meses discutiendo. El tema le rindió dividendos durante el año pasado. Rompió varios récords, incluyendo superar a “Old Town Road” de Lil Nas X por el mayor número de semanas en la cima de la lista hot rap songs de Billboard, y se convirtió en su cuarto éxito número 1 en el ranking Billboard Hot 100. “Not Like Us” también ha sido nominado para cinco Grammys, incluyendo canción y grabación del año.

Lamar también interpretó la canción cinco veces seguidas en su show de una noche repleto de estrellas celebrando el hip-hop de la Costa Oeste, “The Pop Out: Ken & Friends” en el Kia Forum en Inglewood, California, en el Juneteenth, (N. de la R: también conocido como “Día de la Emancipación”, una festividad que conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados).

Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent y Snoop Dogg durante el show musical del Super Bowl 2022 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Manteniendo su tema de independencia, luego lanzó un video musical para “Not Like Us” el 4 de julio, enfocándose visualmente en sus indirectas a Drake con un búho.

Por si no había derrotado lo suficiente a su oponente canadiense, encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 en el Caesars Superdome, en Nueva Orleans. Ya actuó en este espectáculo con Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg y Eminem, pero esta será su primera vez como protagonista exclusivo. Lamar explora la controversia alrededor de su actuación en el Super Bowl en “wacced out murals”, donde rapea sobre cómo su trabajo “decepcionó” a Lil Wayne, el nativo de Nueva Orleans que dijo estar decepcionado por no haber sido elegido para el show.

GNX podría ser una de las mayores sorpresas en lanzamientos de álbumes recientes, aunque otros artistas -incluyendo a Drake- han publicado discos sin previo aviso. Colectivamente, Internet perdió la cabeza cuando Beyoncé compartió su álbum homónimo en 2013 junto con videos musicales para cada una de sus 14 canciones, en un lanzamiento tan secreto que uno de sus productores solo recibió un aviso con 90 minutos de antelación.

Fuente: The Washington Post