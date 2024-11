Pequeñas anécdotas sobre la venta de “una broma artística” que vale millones de dólares

"Comedian," la obra de Maurizio Cattelan, fue subastada en Sotheby's de Nueva York por más de seis millones de dólares

En la sala de ventas de la casa de subastas Sotheby’s - un íntimo auditorio alfombrado en el séptimo piso del Upper East Side de Manhattan - no es raro ver una asistencia con aforo completo, de pie. O que la multitud de postores, muchos con martinis o copas de champagne en la mano, estire el cuello entre sí para echar un vistazo a lo que está iluminado frente a la rica pared azul al frente.

Pero en la noche del miércoles, el típico murmullo de bajo volumen fue interrumpido por algo inusual. Una frase seguía surgiendo en las conversaciones susurradas por toda la sala: la banana.

“¿La banana…?”

" … ¡La banana!”

Ocasionalmente, con acento británico: “La banana.”

La parte en vivo de la Subasta Nocturna de lo Contemporáneo y del Ahora del miércoles presentó obras de algunos de los artistas más conocidos de los siglos XX y XXI - Cy Twombly, Ed Ruscha, Yayoi Kusama, Roy Lichtenstein y Jeff Koons, entre otros. Pero la atracción principal, indiscutiblemente, fue Comedian de Maurizio Cattelan: una obra que consiste en una sola banana adherido a una pared con una franja diagonal de cinta adhesiva plateada.

Frente del cuartel general de Sotheby's en el barrio Upper East Side de Manhattan, Nueva York

Cattelan apareció en los titulares del mundo del arte y del mundo en general cuando Comedian se vendió por primera vez en el stand de Galerie Perrotin en Art Basel Miami en 2019. Invitó a la gente a preguntar: “¿Esto es realmente arte?” y luego les mostró la respuesta sin palabras: tres ediciones se vendieron entre $120 y $150 mil cada una.

Como escribió Sebastian Smee en ese momento, la protesta inmediata sobre si una banana pegado a una pared era arte con A mayúscula o no era comprensible. Sin embargo, escribió, Comedian ofrecía “una crítica punzante de cómo el arte se convierte en mercancía” y utiliza “humor, teatralidad y un sentido de lo absurdo para hacerlo.”

La obra parece haber dado en el blanco, planteando preguntas sobre lo que significa que una obra de arte se burle tan flagrantemente del capitalismo de la comunidad en la que surgió. Al igual que varias otras obras de Cattelan, ha sido llamada una “broma artística.” Pero la noche del miércoles en Sotheby’s, un comprador de una de las ediciones originales de Comedian la vendió en subasta por la asombrosa cantidad de $6,24 millones - y se hizo difícil saber quién entendía la broma.

La obra de Maurizio Cattelan fue subastada junto a obras de Kusama, Lichtenstein y Koons

Las provocativas obras de Cattelan tienen una historia de frustrar y deleitar a los amantes del arte. Jerry Saltz de la revista New York escribió en 2011 que la obra del artista “a menudo es desestimada como una serie de gags visuales, chistes de una sola línea y kitsch. Se le considera más un animador que un artista, un joker farsante que se burla del sistema que le permite ser un joker farsante millonario.” Smee escribió en 2019 que “en última instancia, no pienso que la banana y la cinta de Cattelan sea arte grandioso” y que no era “tan inteligente y desafiante como otras cosas que ha hecho” - como una estatua de un pequeño y frágil Adolf Hitler, arrodillado en oración.

Los observadores externos han notado que la extrema impermanencia de Comedian pone a prueba la paciencia de un público visitante de museos entrenado para asociar la antigüedad con el prestigio. La banana, por el contrario, ha sido devorada en más de una ocasión de manera poco ceremonial por un visitante y sustituido de inmediato, con sólo un leve revuelo de reprimenda.

Pero David Galperin, jefe de arte contemporáneo de la división estadounidense de Sotheby’s, describió Comedian como “universal en su instantaneidad.” “Trasciende geografías, lenguajes, entendimiento, diferencias culturales,” dijo después de la subasta. “Y el resultado de hoy, creo, habló de su universalidad, de cómo atraviesa como una flecha el zeitgeist cultural hasta el mismo centro.”

"Comedian" fue vendida el miércoles 20 de noviembre de 2024 por 6.24 millones de dólares

En la subasta del miércoles, Comedian ocupaba el décimo lugar en la lista de artículos de subasta en vivo, y cuando el Lote No. 10 llegó, también lo hicieron casi todos los teléfonos inteligentes en la sala. Las ofertas comenzaron en $800.000, y las pujas fueron “rápidas y furiosas,” como luego las definió el experto. El rango estimado por la casa de subastas de $1 millón a $1,5 millones rápidamente quedó atrás mientras siete postores - “una profundidad muy fuerte de ofertas,” dijo Galperin - competían entre ellos.

Alrededor de la marca de los $5 millones, las pujas brevemente se estancaron, y los murmullos se convirtieron en un zumbido. “El martillo está saliendo. Esto es, última vez. No dejes que se te escape,” bromeó el subastador Oliver Barker, provocando risitas en toda la sala.

“Lo vendo aquí, la banana más cara del mundo,” agregó momentos después, y luego golpeó el martillo por la oferta ganadora: $5,2 millones, antes de la adición de la prima del comprador (una tarifa pagada a la casa de subastas además del precio de venta). Estalló una leve ovación de aplausos corteses de Upper East Side; después de todo, era una sala llena de mujeres elegantes con botas altas, abrigos largos, perlas, diademas y chaquetas con brillantes botones redondos (y un número sorprendente de hombres en zapatillas deportivas).

El comprador, reveló Sotheby’s más tarde, fue Justin Sun, un coleccionista chino y fundador de la firma de criptomonedas Tron. Sun compró la pieza por teléfono. Resulta que a los hermanos cripto les encanta Comedian.

Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, compró "Comedian" por teléfono

“No nos sorprendió, pero estábamos entusiasmados desde el principio por la respuesta y el compromiso que tuvimos de la comunidad de criptomonedas,” dijo Galperin. “Se hizo muy evidente muy rápido que toda la comunidad estaba energizada y alineada por la filosofía y la base conceptual de Comedian - las preguntas que plantea sobre originalidad, unicidad, autoría, la naturaleza conceptual de una obra de arte, el valor. Todas estas son preguntas con las que la comunidad de criptomonedas ha estado, y está, realmente comprometida.”

De hecho, se puede argumentar que la obra de Cattelan es como una versión física de un NFT: fácilmente reproducible, con solo un certificado separando el original de las copias. Cuando Sun tome posesión, lo que realmente adquirirá “es un certificado de autenticidad, junto con instrucciones detalladas de instalación, que le otorgan [a él] el derecho de reproducir esa obra,” explicó Galperin. “La única manifestación material de ella está en el certificado de autenticidad.”

Y ahí está, realmente, la gran broma de Comedian y su astronómico precio: como lo expresó Galperin, puede consistir en “cualquier banana, cualquier cinta adhesiva.” El nuevo símbolo de estatus de $6 millones de dólares de Sun tendrá que ser reconstruido en su totalidad, con suministros encontrados en la ferretería o tienda de comestibles local, cada pocos días de manera perpetua - y será indistinguible a simple vista de cualquier otro, y de todas las otras bananas pegadas a una pared.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Timothy A. Clary/AFP; Shannon Stapleton/Archivo REUTERS; Kena betancur/AFP; Calvin Sit/Bloomberg]