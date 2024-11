Onome Ekeh reimagina el pasado y proyecta futuros desde una perspectiva africana, en el Moderno

Onome Ekeh es una artista que ha capturado la atención internacional con su enfoque innovador en la intersección del arte y la tecnología. Criada entre Nigeria y los Estados Unidos, Ekeh reside actualmente en Basilea, Suiza, y es reconocida por su trabajo que abarca desde el cine hasta la inteligencia artificial. Su primera exposición en Argentina se llevará a cabo en el Museo Moderno, donde se presenta una selección de sus obras más recientes.

La exposición Onome Ekeh: Especulaciones, curada por Victoria Noorthoorn, se centra en las dos últimas películas de Ekeh, junto con imágenes de sus series African Jetset (2022), Afropunk, Lagos, 1982 (2022) y Glittering Witness (2024). El museo ha transformado su Sala de Proyectos Especiales en un cine de arte de los años ochenta para esta ocasión especial.

El trabajo de Ekeh se caracteriza por su capacidad para reimaginar el pasado y proyectar futuros posibles desde una perspectiva africana. Su serie African Jetset responde a la violencia y las consecuencias traumáticas de las migraciones africanas, ofreciendo una línea de tiempo alternativa donde el continente se desarrolla sin interrupciones históricas como la colonización o la trata de esclavos. Según la artista, su intención es crear un espacio que permita a los africanos disfrutar de la abundancia de sus recursos naturales.

De la serie "Afropunk", de Onome Ekeh

En su película The Curiously Dressed Gentleman (2024), Ekeh aborda la homogeneización del imaginario occidental mediante un secuestro ficticio del sistema financiero suizo. La obra utiliza un montaje surrealista para representar el colapso de un ícono de la perfección humana, devorado por las almas de la jungla.

Otra de sus obras, The Society of the Birds (2024), junto con la serie Glittering Witness (2024), explora un giro autobiográfico. Ekeh utiliza la inteligencia artificial para tejer una narrativa especulativa sobre las sociedades de aves, subvirtiendo la sumisión colonial y militar a través de una genealogía imaginada.

La cruadora Noorthoorn destaca que la obra de Ekeh “internacionaliza la conversación en el museo, permitiendo repensar tanto la historia colonial como el futuro de la humanidad desde una perspectiva africana”. Ekeh ha sido galardonada con numerosos premios y becas, y su obra ha sido exhibida en prestigiosos espacios como la House of Electronic Arts Basel y el Basel Social Club. Además, es conferencista sobre cultura especulativa en la Academia de Arte y Diseño de Basilea.

De la serie "African jetset"

La exposición estará abierta al público hasta el 1 de marzo de 2025. En el marco de su inauguración, la periodista cultural Hinde Pomeraniec entrevistará a Ekeh el 21 de noviembre, a las 19 hs, ofreciendo una oportunidad única para explorar en profundidad su innovadora producción artística.

Por otro lado, Sofía Bohtlingk se presenta con El ritmo es el mejor orden, que reúne un conjunto de dibujos recientes de Bohtlingk (Buenos Aires, 1976), que complementa la adquisición reciente de su gran obra Escribir (2016), expuesta actualmente en la exposición de patrimonio Moderno y MetaModerno. En esta obra realizada con cemento conviven el gesto corporal de la artista, marcado en una trama de líneas determinadas por el largo de su brazo, con una materialidad que la inserta en la vida urbana, en cómo ese transita y se vive esa experiencia.

Sofía Bohtlingk se presenta con "El ritmo es el mejor orden"

Escribir (la vida, un texto, el arte) guarda una íntima relación con los dibujos que integran la exposición El ritmo es el mejor orden y ambos —pintura y dibujos— responden al título que la artista eligió para esta exposición de obras sobre papel.

En el marco de la exposición, el artista sonoro Alan Courtis (Buenos Aires, 1972) presentará una instalación basada en un parlante en el que se amplifica una frecuencia grave en el límite del rango audible (60 Hz), generada de forma electrónica. Ubicada en el pasillo del primer piso, donde se exhiben las obras de Sofía Bohtlingk, la instalación hace que este sonido ocupe el espacio de una manera imperceptible y perturbadora. Una fotocopia de uno de los dibujos de la artista situada sobre la membrana del parlante, modifica el sonido al vibrar siguiendo las alteraciones de la composición original. Viernes 29 de noviembre, jueves 5 y 12 de diciembre, a las 17 h.

*Museo Moderno, Avenida San Juan 350, San Telmo. De lunes, miércoles, jueves y viernes de 11.00 a 19.00 h; sábados, domingos y feriados de 11.00 a 20.00 h. (Martes cerrado). Miércoles: entrada gratuita para público general. Entrada general: $2500 para visitantes residentes en Argentina. Sin cargo: jubilados, menores de 12 años, personas con discapacidad y acompañante, grupos de estudiantes de escuelas públicas. Acceso gratuito con credenciales al día: docentes, estudiantes universitarios, periodistas, Pase Cultural