Quincy Jones recibió un Óscar honorífico en un homenaje póstumo

El productor musical Quincy Jones durante el Festival de Cine de Toronto, el 7 de septiembre de 2018, en Toronto (Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo)

El legendario productor Quincy Jones recibió un Óscar honorífico póstumo durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores), organizada por la Academia de Hollywood, que también reconoció a la directora de casting Juliet Taylor.

“Vamos a hablar de un amigo, una inspiración y el receptor de este premio. Un hombre que aunque haya vivido 91 años, se ha ido demasiado pronto”, dijo el actor Jamie Foxx desde el estrado del Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles en el que se reunieron personalidades como Demi Moore, Pedro Almodóvar, Willem Dafoe o Kate Winslet.

Foxx, quien trabajó con el legendario productor de músicos como Michael Jackson o Peggy Lee, fallecido el pasado 3 de noviembre, recordó que Jones fue quien le ayudó a encontrar “el ADN” de Ray Charles para su papel en la película Ray, mientras que Jennifer Hudson interpretó varios temas en su honor.

En el encuentro estuvieron presentes cuatro de los siete hijos del productor de ‘The Color Purple’ (`El color púrpura’) quienes fueron los encargados de recibir la ovación de pie que los presentes dedicaron a su padre.

La hija de Quincy Jones, Rashida Jones, habla mientras acepta un Oscar honorífico en nombre de su difunto padre durante la 15ª edición de los Premios de los Gobernadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Él realmente tenía la intención de estar aquí con nosotros esta noche. Y quiero que sepan que está aquí, muy aquí”, dijo Rashida Jones antes de compartir el discurso que el músico había dejado preparado:

“Cuando yo era un joven compositor de cine, ni siquiera se veían personas de color trabajando en los estudios. Estoy muy orgulloso de que mi nombre y mis contribuciones puedan incluirse en esa evolución”, escribió Jones, quien en 1994 recibió el Óscar honorífico Jean Hersholt.

Asimismo, Juliet Taylor, responsable del casting de Robert De Niro para Taxi Driver o de Linda Blair para The Exorcist (’El exorcista´), recibió de manos de Nicole Kidman el Óscar honorífico por su “influencia indeleble en el ámbito del reparto cinematográfico”.

“Una de las contribuciones más grandes de Juliet ha sido la forma en la que le ha abierto la puerta a más mujeres”, dijo Kidman, quien trabajó con ella en The Stepford Wives (‘Las mujeres perfectas’).

Richard Curtis posa con el Premio Humanitario Jean Hersholt junto a Michael G. Wilson y Barbara Broccoli con los Premios en Memoria de Irving G. Thalberg, Juliet Taylor con el Premio Honorífico, la hija de Quincy Jones, Rashida Jones, con el Premio Honorífico que recibió en nombre de su padre (REUTERS/Mario Anzuoni)

Taylor, por su parte, recordó a su “mentora” Marion Dougherty: “Ella me enseñó a apreciar a los actores, aun cuando no son muy agradables, y a trabajar con directores, aunque no sean tan sencillos”, dijo.

Mientras Foxx mostró sus habilidades como imitador del expresidente Donald Trump, reelecto el pasado 5 de noviembre, el director británico Richard Curtis, galardonado con el premio humanitario Jean Hersholt, pidió a los presentes que “no dejaran de creer” en estos “tiempos oscuros”.

“Queen y David Bowie en ‘Under Pressure’ nos recuerdan que, en tiempos oscuros, los catalizadores que en última instancia marcarán la diferencia para la mayoría de la gente no serán la violencia ni la agresión, sino el amor”, dijo el director de comedias como Four Weddings and a Funeral (‘Cuatro bodas y un funeral’) o Notting Hill.

Los hermanos y productores de la franquicia cinematográfica de James Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, recibieron el premio conmemorativo Irving G. Thalberg “por su cine de alto impacto y calidad constante” y fueron presentados por Daniel Craig, quien advirtió que “posiblemente” el nuevo Bond estaba presente en la sala.

Los Governors Awards de la Academia de Hollywood son una ceremonia anual que rinde homenaje a individuos que han hecho contribuciones extraordinarias al cine. Este evento se celebra antes de la próxima edición de los premios Óscar, que tendrá lugar el 2 de marzo.

Fuente: EFE