Ignacio Torres: “Da lástima cuando se relativiza lo estratégico de la educación pública”

El gobernador Ignacio Torres conversó sobre la importancia de la educación y la cultura en el living de Bajalibros y Leamos, en la Feria del Libro y de las Artes de Trelew

“Estamos devolviéndole a las nuevas generaciones la posibilidad de tener la única herramienta que les va a permitir defenderse de cualquier injusticia el día de mañana, que es la educación”, dijo Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en una entrevista realizada el viernes en el living de Bajalibros y Leamos, en la Feria del Libro y de las Artes de Trelew 2024. En el marco de este evento, Torres destacó la importancia de la cultura y la formación académica para la provincia, y subrayó el esfuerzo que su administración realiza para fortalecer el sistema educativo y cultural en Chubut.

Pero si hay una palabra que se repitió fue la de futuro. El gobernador destacó que la inversión en educación y cultura es clave para dar a los jóvenes de Chubut las herramientas necesarias para enfrentar el mundo actual, lleno de incertidumbres. Y también desatacó la incorporación de tecnología y el acceso a herramientas como programación, inteligencia artificial y robótica a través de Ticmas.

Al respecto, Torres señaló que su administración apuesta a “dar un salto de calidad a los más chicos” y aseguró que es fundamental brindarles una formación que les permita desarrollarse plenamente y construir un futuro con mayores oportunidades.

Con un presupuesto educativo superior al 25%, Torres resaltó que en Chubut se está “cumpliendo con lo que establece la ley, porque es invertir en el futuro”, y reafirmó el compromiso con una educación pública que permita a los jóvenes formarse con una educación de calidad.

En el stand de Ticmas, Ignacio Torres, Ornella Costa y Gerardo Merino participaron en la actividad “A leer en vivo” durante la Feria del Libro de Trelew

“A mí me da lástima cuando algunos relativizan lo estratégico de la educación pública en nuestro país y la ventaja comparativa que nos da con otros países”, expresó, y reiteró que su administración se enfoca en hacer de la educación una inversión a mediano y largo plazo, frente a discursos de desfinanciamiento, pero hizo hincapié en que hay que seguir auditorías.

En diálogo con Infobae, Ornella Costa, presidenta de la Fundación de Banco del Chubut, subrayó la importancia de la educación en la provincia de Chubut y el rol de la Fundación en el financiamiento de proyectos culturales y educativos. “Consideramos que en Chubut ha sufrido mucho la problemática educativa, muchos años sin clase”, expresó Costa, quien destacó que es fundamental el esfuerzo de todos los sectores para apoyar la educación.

Desde esta premisa, explicó el trabajo de la Fundación junto a la provincia y mencionó la plataforma Ticmas como una herramienta para “brindar una educación de mayor calidad para los chicos” y desarrollar la lectocomprensión a través de actividades en la Feria, como “¡A leer en vivo!”.

Costa también señaló el avance del Plan Conectar Futuro, un proyecto en colaboración con el gobierno provincial para llevar conectividad a zonas alejadas de la provincia. “Entendemos que la conectividad hoy es un derecho y es una forma de acceder a la educación”, afirmó, y explicó que gracias a antenas de tecnología satelital, la Fundación logró llevar Internet a 35 puntos, con la meta de alcanzar los 60 en los próximos meses, de acuerdo a los datos que aportó Costa.

La instalación de estas antenas, añadió, permite que escuelas rurales, hospitales y salitas médicas de pequeñas localidades tengan acceso a internet, diversificando el uso de la conectividad en educación, salud y entretenimiento.

―Estamos en la Feria del Libro y de las Artes en Trelew 2024, ahora con otro marco y con otro impulso, ya que hace muchos años no se hacía, ¿Cuál es la importancia de esta Feria y de la cultura para el gobierno de la provincia de Chubut?

―Es importante para la provincia, pero es importante para los chubutenses reivindicar la cultura y fomentar la interacción de los chicos para educarse. Esta Feria del Libro es la primera que, de alguna manera, tiene un anclaje en lo tecnológico. Se hizo un convenio de la Fundación del Banco de Chubut con Ticmas, que es alucinante ver cómo los chicos se amontonan para adquirir conocimiento. Presentamos una ley en la provincia que busca incorporar distintas herramientas que exige el mundo de hoy: Programación, Inteligencia Artificial, Robótica. No solamente logramos recuperar las clases, que en los últimos seis años perdimos cuatro enteros de clases, sino que estamos buscando dar un salto de calidad a los más chicos para el futuro, que genera mucha incertidumbre, pero adquiriendo esta tecnología, podemos darles herramientas a todos los chicos de Chubut.

―Está por terminar 2024, ¿qué proyecta, a nivel de inversión, para el año que viene en materia cultural, educativa y en artes?

―Estamos cumpliendo con lo que establece la ley, con más de 25% destinado a educación, porque es invertir en el futuro. Ojalá podamos recuperar algo de todo ese tiempo que se perdió, pero estamos convencidos de que pusimos poner a la educación en el lugar que se merece. Estamos devolviéndole a las nuevas generaciones la posibilidad de tener la única herramienta que les va a permitir defenderse de cualquier injusticia el día de mañana, que es la educación. Y reivindicando nuestra cultura: que sepan de nuestra provincia, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es muy emocionante.

―En cuanto a este tema, la inversión en materia cultural y educativa son disruptivas y van a contracorriente de aquellos discursos y medidas que apunta al desfinanciamiento de estas áreas, ¿cómo ve las medidas que toma en la provincia dentro del mapa actual?

―Cuando se busca ideologizar o hay dogmas ideológicos muy fuertes, a veces enceguece lo que es importante. El sentido común es básico. En Chubut fomenté un presupuesto que está anclado en el equilibrio fiscal, pero reasignamos partidas para darle a la educación el lugar preponderante que tiene que tener. Es una inversión a mediano y largo plazo. Es necesaria y es la mejor inversión que podemos hacer. A mí me da lástima cuando algunos relativizan el rol estratégico de la educación pública en nuestro país y la ventaja comparativa que nos da con otros países, pero también me da lástima el que no admite que se audite. Que haya auditorías, que se hagan las cosas bien, de manera eficiente, pero no podemos estar discutiendo cada dos o cuatro años la importancia de la cultura. Estamos haciendo una inversión muy importante, pero también hay un acompañamiento de toda la sociedad. Hay un hermanamiento de todas las asociaciones intermedias para recuperar todo ese tiempo que se perdió, porque lo que pasó hace algunos años es muy trágico, cuando hipotecaron el futuro de muchos chicos y eso no lo podemos volver a permitir.

―Recorrió la Feria y estuvo rodeado de chicos, ¿con qué sensación se quedó?

―Recién les preguntaba a los chicos si estaban contentos de ir a la escuela. Hace dos años, los chicos no iban a la escuela y ahora se reencontraron con sus compañeros, sobre todo, los más grandes, que vivieron parte de esa época que fue la tragedia más grande en la historia de nuestro país. Ver que están contentos de ir a la escuela, de reencontrarse, de querer estudiar y formarse. En lo personal, me llena de satisfacción, porque es una esperanza para mí y para todos los chubutenses, porque es el futuro de la provincia.

[Fotos: Gentileza Gobierno de la Provincia de Chubut y Municipalidad de Trelew]