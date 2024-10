Reese Witherspoon se asocia con el bestseller Harlan Coben en su primera novela de suspenso

Reese Witherspoon y Harlan Coben escribirán juntos su primer thriller para adultos, programado para lanzarse el próximo otoño

Las últimas noticias literarias de Reese Witherspoon marcan una nueva dirección para la actriz ganadora del Oscar, productora y fundadora de su propio club de libros. Grand Central Publishing anunció el miércoles que la estrella de Legalmente Rubia y Big Little Lies se está asociando con el autor de thrillers y productor-creador de Netflix Harlan Coben en una novela de suspenso, su primer trabajo de ficción para adultos. El libro, actualmente sin título, está programado para el próximo otoño y se está desarrollando a partir de una idea —detalles por venir— que Witherspoon propuso.

“Decir que soy fanática del trabajo de Harlan es una subestimación enorme”, dijo Witherspoon en un comunicado emitido a través de Grand Central, un sello del Hachette Book Group. “El hecho de que su visión de mi idea para este thriller sea lo suficientemente intrigante como para querer asociarse conmigo como coautor es un sueño hecho realidad. Conspirar con Harlan sobre cómo emocionar al público con personajes misteriosos y giros narrativos complejos ya ha sido más divertido de lo que puedo describir. No puedo esperar a que todos lean lo que hemos estado imaginando”.

Coben ha vendido decenas de millones de libros en todo el mundo, entre sus obras notables se incluyen la serie Myron Bolitar y novelas independientes como Hold Tight y Fool Me Once, que ayudó a producir para Netflix. En un comunicado el miércoles, elogió a Witherspoon por su inigualable instinto para contar historias.

“Una vez que comenzamos a discutir su idea, no hubo marcha atrás”, dijo. “Colaborar con Reese ha sido una alegría pura y tan gratificante creativamente. No podría estar más emocionado por lanzar esta novela al mundo”.

Witherspoon anunció su colaboración literaria con Coben, expresando su entusiasmo por trabajar con el autor reconocido mundialmente

“Estoy más que emocionada de compartir que estoy co-escribiendo mi primer thriller con el autor N°1 en ventas. Como fan incondicional de la obra de Harlan, no puedo creer que haya aceptado ser coautor de una novela conmigo. O soy la persona más persuasiva del mundo o la idea de este libro es DEMASIADO BUENA. ¿Quizá ambas cosas?”, escribió la actriz en sus redes sociales junto con una foto con el autor y alentó a sus fanáticos a que realicen una precompra en la página web de la editorial y así asegurarse un ejemplar de esta novela que saldrá en octubre del año que viene. Aunque todavía se conocen pocos detalles ya puede asegurarse que será un éxito editorial.

Witherspoon, quien recientemente anunció que había elegido Society of Lies de Lauren Ling Brown como su selección para octubre en su club de lectura, no es la primera actriz en colaborar con un destacado escritor de ficción. Viola Davis, ganadora del Oscar, está trabajando con James Patterson en una novela sobre una juez afroamericana en el sur rural. Witherspoon está directamente involucrada en otra colaboración notable: ella y su empresa de medios, Hello Sunshine, están preparadas para producir una adaptación cinematográfica de la novela de Patterson y Dolly Parton Run, Rose, Run.

Reese Witherspoon ha logrado un impacto significativo en la industria editorial a través de su Club de Lectura de Reese, que ha superado en ventas a otros clubes de renombre como el de Oprah y Read With Jenna. Según datos de Circana Bookscan, en 2023, los libros seleccionados por su club vendieron 2,3 millones de ejemplares impresos, lo que destaca su influencia en el mundo literario. El club de lectura se centra en libros escritos por mujeres, con protagonistas femeninas que se salvan a sí mismas, reflejando su deseo de ver más representación femenina en la literatura y el cine. Esta preferencia ha llevado a que sus selecciones permanezcan en las listas de los más vendidos durante largos periodos, como ocurrió con Where the Crawdads Sing.

Fuente AP