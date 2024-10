“Industry”: claves para entender el alocado y violento final de la tercera temporada

Trailer de la tercera temporada de Industry

* Aviso: este texto contiene spoilers

Era de esperarse que el final de temporada de Industry, la serie de HBO enamorada de los tomadores de riesgos, llevaría a los espectadores a un viaje salvaje. La historia es conocida por sus giros y vueltas, una manera efectiva de mantener a un público general cautivado por la espinosa política laboral y los tratos tras bambalinas de Pierpoint, una firma ficticia de inversión de alto nivel en Londres. Los co-creadores Mickey Down y Konrad Kay solo han intensificado el drama con tintes de telenovela en cada temporada, complementando algunas de las tramas más dependientes de jerga - si aún no sabes qué significa vender en corto, nunca lo sabrás - con más romance y traición.

Al final de la tercera temporada, vemos a Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela), la única heredera del controvertido imperio editorial Hanani y que estuvo en modo de supervivencia toda la temporada, haciendo un sacrificio romántico que -sabe- la ayudará a mantener su estatus social. La experta manipuladora Harper Stern (Myha’la) continúa apuñalando por la espalda en su camino a la gloria, mientras que el comparativamente tímido Robert Spearing (Harry Lawtey) decide que ya no está hecho para ese tipo de vida. Estos no son los graduados de Pierpoint que recuerdas de la primera temporada.

Aqui, Mickey Down y Konrad Kay -minutos después de que se anunciara una cuarta temporada-analizaro el provocativo final, pero no revelan qué podría significar todo lo que pasó para las trayectorias de la pandilla ficticia en el futuro.

Harper Stern, inescrupuloso personaje central de "Industry", continúa en ascenso

Harper Stern

Planificar el arco de Harper en la tercera temporada fue difícil, porque “la habíamos dejado en un rincón, al despedirla y hacer que dejara Pierpoint al final de la segunda temporada”, dice Down. Él y Kay debatieron cómo manejarlo antes de regresar a la sala de escritores. Podrían simplemente revertir su despido e ignorar las consecuencias “como en una comedia de situación”, continúa Down, o ella podría pasar la temporada anhelando su trabajo perdido. Ninguna opción parecía correcta. Harper no siente arrepentimiento. Acepta su destino y sigue adelante.

Decidieron que ella se asociaría con Petra Koenig (Sarah Goldberg) y dirigiría su propio fondo de inversión. Harper siempre ha sido ambiciosa, pero ¿qué pasa cuando acumula poder? ¿Seguirá las reglas o, por ejemplo, negociará con información privilegiada?

Ella camina por la delgada línea durante toda la temporada, alterando a Petra antes de extender una rama de olivo, repetidamente. Eventualmente, la vieja Harper emerge. Se va a espaldas de Petra y organiza una reunión clandestina con Otto Mostyn (Roger Barclay), un ex cliente que le ofrece la oportunidad de regresar a tácticas comerciales sombrías de su pasado. No puede resistirse. Harper extraña la emoción que solía perseguir, dice Down, describiendo el proceso de pensamiento del personaje: “Voy a hacer algo que me dé adrenalina y propósito. Voy a jugármela de nuevo.”

Yasmin Kara-Hanani lucha por la seguridad financiera mientras enfrenta sombras de su pasado

Yasmin Kara-Hanani

Yasmin es inicialmente subestimada por sus compañeros de Pierpoint, porque la consideran apenas un bonito rostro de Notting Hill sin mucho que ofrecer. “Siempre la pensamos como alguien con dinero que trataba de probarse a sí misma, fuera de ese privilegio”, dice Kay. Pero en la segunda temporada, cuando su padre Charles Hanani (Adam Levy) entra en escena, queda claro que hay algunos obstáculos inesperados en su camino.

Down y Kay aprovecharon la fricción natural en pantalla entre Abela y Levy para escribir su historia en la tercera temporada. Yasmin aprendió, cuando fue privada de los fondos familiares, que no puede ser feliz sin dinero, y las acusaciones de agresión sexual contra su padre también ponen en peligro su futuro financiero. Él se ha convertido en una carga, así que lo deja ahogarse cuando cae de un yate durante las vacaciones de verano.

Ahora bien, ¿cómo garantizar una vida de lujo sin Charles en la escena? Aunque ella y Robert finalmente concretan la relación en el final de temporada, cortando la tensión sexual que se ha construido durante tres temporadas, Yasmin se compromete ese mismo día con Henry Muck (Kit Harington), el rico CEO tecnológico con el que Robert una vez trabajó, y cuyo tío posee los tabloides que pueden hacer o deshacer la imagen de Yasmin.

“Rob y Yas están en un triángulo con [Henry], donde interactuan durante toda la temporada su propio valor para este personaje”, dice Kay. “¿Qué representa él para ellos? ¿Es aspiracional, tal como en el caso de Rob? Para Yasmin, representa seguridad y estabilidad - una puerta a la vida que dejó atrás.”

Yasmin y Robert, la pareja platónica de toda la serie, finalmente se deshace por intereses económicos

Robert Spearing

Comparado con sus compañeros despiadados, Robert puede parecer un tanto insípido. “Éramos muy conscientes del hecho de que no era competente en su trabajo en las dos primeras temporadas, así que queríamos que estuviera involucrado en algo que realmente le importara el resultado”, revela Kay. Aunque ahora gana más, Robert proviene de un entorno de clase trabajadora y se da cuenta, luego de trabajar con Henry, de que el CEO es “un poco un estafador de clase alta”, continua Kay. “Piensa: ‘¿Por qué quiero la aprobación de este… tipo? ¿Por qué mi neurología está programada para que quiera que este tipo piense que soy importante?’”

Algunos recurren a la terapia para desaprender tales cosas. Robert recurre a la ayahuasca. En una secuencia que Kay se refirió como un “tópico típico de la televisión donde él tiene una revelación,” Robert se da cuenta de que los psicodélicos pueden abrir puertas para él, tanto a nivel personal como en su carrera. Él y Yasmin se van de viaje en auto hasta su entrevista para un trabajo vendiendo drogas con fines terapéuticos. Aunque se tienen una relación sexual, Robert entiende por qué Yasmin elige a Henry. A ella no le conviene su nuevo camino, y el arraigado sistema de clases de Inglaterra nunca le permitió creer que tenía una oportunidad con ella, de todos modos. Además, ahora tiene sus hongos. “Termina con esa nota bastante Mad Men, Don-Draper-inventando-Coca-Cola,” razona Kay. “Está libre de Pierpoint, pero no está libre del capitalismo.”

Eric Tao enfrenta el colapso tras la fusión de Pierpoint con Al-Mi’raj (Simon Ridgway)

Eric Tao

¿Hay alguien más trágico esta temporada que Eric (Ken Leung)? “Es un desastre”, define Down sobre el otrora tirano de la oficina. En la primera temporada, Kay agrega, Eric “era el tipo con el bate de béisbol que asustaba a todos. Segunda temporada, lo llamamos el Eric El Triste porque estaba de luto. Necesitábamos una corrección.”

Eric pasa la tercera temporada “esforzándose por encontrar una identidad”, según Kay. Extraña su relación laboral de alto riesgo con Harper, una vez su implacable protegida, pero no sabe cómo recrear ese sentimiento. Trata de encontrar su lugar en medio de la fusión de Pierpoint con Al-Mi’raj, la entidad ficticia respaldada por un estado árabe, pero termina como daño colateral. El hecho de que Eric sea despedido podría ser karma por haber hecho lo mismo a otros.

Debido a la versatilidad de Leung como actor, dice Kay, “pensamos: ‘Vamos a darle todo’. Va a ser una prueba de fuego. Tendrá que interpretar miedo, lujuria, ira, tristeza, arrepentimiento, emoción, ambición”. Al final de la temporada, Eric camina por un desierto piso de operaciones. Todas las computadoras están cubiertas con plástico. Es casi como un cementerio. “Vende su alma y luego es el rey de la nada”, concluye Kay.

Rishi Ramdani (izquierda) está en un espiral descendente de su vida; Eric Tao (derecha) vive en carne propia aquello que practicó durante años

Rishi Ramdani

Si Eric es el más trágico de todos, entonces Rishi es sin duda el más patético. Ha desempeñado un papel grande en Industry desde que Harper y Eric lo involucraron en sus esfuerzos por escapar de Pierpoint, y esta temporada tuvo su propio episodio: explorando sus crecientes deudas y problemas maritales consecuentes. “Es un personaje que ha vivido toda su vida sin consecuencias, finalmente tiene que enfrentarlas,” dice Kay.

El flagrante desprecio de Rishi hacia sus colegas Sweetpea Golightly (Miriam Petche) y Anraj Chabra (Irfan Shamji) se le vuelve en contra cuando Harper contrata a Sweetpea y Anraj en su firma y a él lo deja de lado. Está desesperado, subrayando su necesidad de “liquidez” para pagar sus deudas de juego. Se despierta todos los días sabiendo que eventualmente tendrá que enfrentar la ira de su prestamista de largo tiempo, Vinay Sarkar (Asim Chaudhry), a quien le debe medio millón de libras. Hacia el final del final de temporada, Vinay mata a la esposa separada de Rishi, Diana (Emily Barber), con un solo disparo. Su sangre salpica el rostro de Rishi.

“Justo cuando el episodio está terminando, obtienes algo que te sacude de tu silla,” afirma Kay. “Queremos que la gramática del show cambie en la cuarta temporada. Queremos mostrarle a la gente que este es un universo donde este tipo de cosas suceden. No es una comedia laboral. Podría ser un show sobre el crimen.”

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Max]