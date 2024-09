“Saturday Night Live” cumple 50 años: ¿Qué fue de la vida de sus primeros protagonistas?

Laraine Newman, Chevy Chase, Gilda Radner, Bill Murray y Jane Curtin, parte del primer elenco de "Saturday Night Live2

¡En vivo desde Nueva York! Han pasado 50 temporadas para SNL. El emblemático programa de comedia Saturday Night Live se estrenó el 11 de octubre de 1975, con un humor oscuro y caídas cómicas, George Carlin como anfitrión y no uno sino dos invitados musicales: Billy Preston y Janis Ian. Los sábados por la noche, en esos primeros años, los jóvenes se reunían alrededor de los televisores para ver la producción de Lorne Michaels que servía la contracultura al mercado masivo a través de los “Actores No Listos para el Horario Estelar”.

“Lo que es atractivo e inusual sobre el programa es que es un intento, finalmente, de ofrecer entretenimiento en la televisión con una voz humana reconocible, no de celebridad, y en una voz que también intenta lidiar con el pantano de la cultura del espectáculo inducida por los medios, que cada vez más invade la vida estadounidense”, escribió Michael J. Arlen de The New Yorker en una reseña de 1975.

Avance rápido al presente, este sábado 28 de septiembre se emite el primer episodio de la temporada del medio siglo de SNL, como preludio a un especial de tres horas en vivo, el 16 de febrero de 2025, en un ¡oh sorpresa!, domingo. Jean Smart será la anfitriona para abrir la temporada, con Jelly Roll como invitado musical.

A lo largo de las décadas, algunas temporadas fueron mejores que otras, con estrellas emergentes como Eddie Murphy, Adam Sandler, Tina Fey, Will Ferrell, Mike Myers y más, siguiendo a los siete originales. Entonces, ¿qué fue del primer elenco, la clase de primer año de SNL? Aquí, un resumen.

John Belushi, una de las inolvidables estrellas de "Saturday Night Live", en Nueva York, de julio de 1978

John Belushi

“Animal House” de National Lampoon, “Continental Divide”, “Neighbours” y todo lo relacionado con los inolvidables Blues Brothers. Belushi dejó SNL en 1979 para perseguir proyectos de música y cine. Y lo hizo, con críticas malas y buenas. Después de años de consumo de drogas, murió el 5 de marzo de 1982, a los 33 años, tras una sobredosis en el mítico hotel Chateau Marmont en Los Ángeles. La muerte de Belushi sorprendió y entristeció a sus amigos y fanáticos y simbolizó el fin de la dura vida de los años 70.

Además de sus actuaciones traviesas y a menudo frenéticas en SNL, Belushi apareció en otros filmes, incluyendo el drama Old Boyfriends y la comedia histórica 1941, de Steven Spielberg, que recibió malas críticas. Antes de eso, Belushi dio vida a Jake Blues, uniéndose a Dan Aykroyd como su hermano Elwood. El debut televisivo de Los Blues Brothers fue en SNL, en 1978.

Vestidos con lentes de sol y trajes oscuros, alcanzaron fama por sí solos con la película homónima de 1980, dirigida por John Landis. Después de la muerte de Belushi, se lanzó Blues Brothers 2000 en 1998, con la mayoría del elenco original de la primera película.

Después de la muerte de Belushi, muchos de sus seres queridos, incluida su viuda Judith Belushi Pisano, se enojaron por el tono narrativo negativo de Wired, el libro de Bob Woodward sobre el genio cómico. Belushi Pisano y Tanner Colby respondieron con su propio libro, Belushi: A Biography. Su novia de la escuela secundaria, murió en julio de cáncer. John Belushi compartió un Emmy de escritura con sus compañeros de elenco y escritores de SNL, en 1977.

Gilda Radner en el set de "Saturday Night Live", el 1 de diciembre de 1977

Gilda Radner

La nasal Roseanne Roseannadanna. La extraña adolescente Lisa Loopner. La quejumbrosa Emily Litella de Weekend Update con su “olvídalo”. Radner aportó una dulzura entrañable a la temporada inaugural de SNL. Se quedó cinco años.

En 1979, la ganadora del Emmy y el Grammy se presentó en Broadway con un espectáculo unipersonal, Gilda Live. Incluía algunos de sus personajes más queridos de SNL, incluyendo Baba Wawa, una parodia de Barbara Walters. El espectáculo fue filmado y lanzado como película.

Radner apareció en varias otras películas, incluyendo First Family y La chica de rojo, esta última un éxito de 1984 escrita y dirigida por su coprotagonista y futuro esposo, Gene Wilder. Entre otros proyectos: protagonizó el drama de Broadway de 1980 Lunch Hour.

Radner murió el 20 de mayo de 1989, a los 42 años, después de una larga batalla contra un cáncer de ovario. Su libro detallando esa lucha se publicó a principios de ese año. Un documental sobre su vida, Love Gilda, se publicó en 2018.

Chevy Chase sostiene su premio Emmy mientras observa un monitor que muestra al productor Lorne Michaels aceptando otro Emmy por "Saturday Night Live"

Chevy Chase

Chase fue el primero en pronunciar las palabras: “¡En vivo desde Nueva York, es sábado por la noche!”. Y tiene una larga lista de créditos post-SNL, incluidos muchos éxitos comerciales y una cuota de fracasos. También fue el primer miembro del elenco en dejar el programa.

Inicialmente contratado como escritor, era conocido por Weekend Update, su torpe presidente Gerald Ford, sus caídas en general y las disputas con otros miembros del elenco. Chase fue reemplazado a mitad de la segunda temporada por Bill Murray. Años después (2013), dejó “Community” durante la cuarta temporada en medio de quejas sobre insultos raciales dirigidos a su compañero de elenco Donald Glover. Entre SNL y ese momento, trabajó mucho, al menos por un tiempo. Hubo dos películas de Fletch. Hubo Caddyshack y una secuela mal recibida. Hubo The Three Amigos!. Hubo cinco películas de Vacaciones, aunque su aparición en la última, en 2015, fue un cameo.

El primer éxito de Chase fue Foul Play con Goldie Hawn en 1978. Lo intentó en un programa nocturno de entrevistas, The Chevy Chase Show, por Fox en 1993. Fue cancelado después de seis semanas. Entre sus premios: un Emmy de escritura por SNL en 1976, un Emmy de actuación en el mismo año y un Emmy de escritura compartido por The Paul Simon Special , en 1977.

Chase publicó una biografía en 2007, I’m Chevy Chase ... and You’re Not, nombrada así por su famosa frase como presentador de Weekend Update. En su libro, detalló abuso físico infantil a manos de su madre y padrastro, ambos ya fallecidos.

Ahora con 80 años, Chase se ha dedicado en los últimos años a realizar proyecciones con sesiones de preguntas y respuestas del público para National Lampoon’s Christmas Vacation, la película más perdurable de esa franquicia. También imita el sonido de pollos y publica encuentros con fanáticos y reuniones familiares en TikTok, donde tiene 1,2 millones de seguidores.

Ambiente del camarín de los actores y actrices de "Saturday Night Live", el programa de comedia más famoso de Estados Unidos en medio siglo

Laraine Newman

Dejó SNL en 1980 después de interpretar a Connie Conehead, la azafata Valley Girl Sherry y la tontita co-anfitriona de TV pública Christie Christina. También fue reportera recurrente en Weekend Update. Ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la depresión y la adicción a las drogas durante ese tiempo. Se recuperó en 1987.

Antes de dejar el show, apareció en la película de 1978 American Hot Wax. Trabajos constantes en cine, TV y voz siguieron desde la década de 1980 hasta los 2000. Fue la antagonista en la comedia de 1991 Problem Child 2 y apareció en Coneheads (1993) como la tía Laarta de Connie. Newman, de 72 años, apareció en episodios de Friends, 3rd Rock from the Sun y 7th Heaven, y en la versión “humana” de Los Picapiedras.

Prestó su voz a varias películas animadas de éxito, incluyendo Wall-E, Up y Toy Story 3. Y ha trabajado como escritora y editora de revistas. En 2021, publicó May You Live in Interesting Times, unas memorias en audiolibro. Dato curioso: después de graduarse de la secundaria, Newman estudió mímica en París con Marcel Marceau. En 2017, con el resto del elenco original de SNL, fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Ron Nessen, aparece en el set de "Saturday Night Live" con el productor Lorne Michaels y los miembros del elenco

Dan Aykroyd

Cuando no estaba sangrando como Julia Child o declarando, “¡Jane, eres una zorra ignorante!” en Weekend Update, Aykroyd pavoneaba con Steve Martin como uno de dos chicos salvajes y locos, y lideraba a la familia Conehead como patriarca Beldar. Y aportó mucho más a SNL antes de dejarlo en 1979, incluyendo como la mitad de The Blues Brothers e imitaciones del presentador de programas de entrevistas Tom Snyder, Rod Serling y los presidentes Richard Nixon y Jimmy Carter.

Con Belushi, su amigo cercano, y respaldado por músicos legítimos, los hermanos blues llenos de soul se convirtieron en una banda. Tocaron conciertos y lanzaron un álbum de múltiples millones de ventas, Briefcase Full of Blues.

Su trabajo post-SNL”¿ lo ha llevado aún más alto. Él y Belushi tuvieron un éxito con la película The Blues Brothers. Le siguieron éxito tras éxito: Neighbours en 1981, Trading Places en 1983 y Los Cazafantasmas de 1984, que lanzó una franquicia (Aykroyd y Harold Ramis escribieron las dos primeras). También apareció en 1941. Aykroyd, de 72 años, escribió y narró un reciente documental en audio, Blues Brothers: The Arc of Gratitude. En 1985, coescribió y protagonizó con Chevy Chase Spies Like Us, dirigida por John Landis. Luego obtuvo una nominación al Oscar como actor de reparto por Conduciendo a Miss Daisy (1989).

Los años 90 no fueron tan amables para él. Hubo muchos fracasos, incluyendo su debut como director en 1991 con Nothing but Trouble protagonizada por Demi Moore, Chevy Chase, John Candy. Un punto brillante fue la aclamada Tiro al blanco, en la que interpretó a un asesino rival del protagonista John Cusack. Con el cofundador de Hard Rock Cafe, Isaac Tigrett, Aykroyd cofundó House of Blues, una cadena de salas de música en vivo y restaurantes que se convirtió en una división de Live Nation en 2006.

John Belushi y Dan Aykroyd como "The Blues Brothers"

Jane Curtin

Curtin dejó SNL en 1980, después de cinco temporadas. Fue una maestra de la cara seria, a menudo interpretando a la mujer hierática frente a artistas exagerados como Belushi y Radner. Una habitual en Weekend Update, también era conocida por los sketches de Coneheads como la matriarca Prymaat y como Enid Loopner junto a sus compañeros nerds Radner y Murray.

Curtin, de 76 años, ha hablado sobre cómo le molestaba el estilo de vida impulsado por las drogas de algunos de sus compañeros de elenco. Ganó dos Emmys por su comedia de situación de los años 80 Kate & Allie. Más tarde protagonizó como la Dra. Mary Albright en la exitosa serie 3rd Rock from the Sun (1996-2001).

Su trabajo post-SNL se mantuvo principalmente en la televisión, incluyendo algunos fracasos como la comedia de situación de 1990 Working it Out. Fue cancelada después de 13 episodios. Con Fred Savage, apareció en la comedia de situación Crumbs en 2006. Fue cancelada cuatro meses después.

Hubo algunos trabajos en Broadway: la Srta. Proserpine Garnett en Candida, Love Letters y la reactivación de 2002 de Our Town que marcó el regreso de Paul Newman a Broadway después de 38 años.

Elenco de "Saturday Night Live" en 1977

Garrett Morris

Inicialmente contratado como escritor, fue el mayor en el primer elenco de SNL a los 37 años. Llegó al programa después de 17 años como cantante y arreglista con Harry Belafonte, como actor en obras y musicales, como dramaturgo y como activista de derechos civiles.

Morris fue criado en Nueva Orleans por su abuela y su abuelo ministro bautista, pasando su infancia cantando en el coro de la iglesia. Más tarde se convirtió en budista después de mudarse a Nueva York, donde fue indigente por un tiempo mucho antes de SNL. Morris, de 87 años, se formó en la escuela Juilliard. Belafonte le dio su primer trabajo profesional. Morris presentó con Harry Belafonte el programa Singers durante 10 años, comenzando cuando tenía solo 22 años.

Permaneció en SNL hasta 1980. Era conocido por su personaje School Boy, el jugador de béisbol dominicano cuya frase “El béisbol ha sido muy bueno para mí”, tuvo eco en la cultura pop. También interpretó al presentador que gritaba en los segmentos de News for the Hard of Hearing e hizo imitaciones de Idi Amin, James Brown, Sammy Davis Jr., Bob Marley y Muhammad Ali. Una vez cantó una aria de Mozart como el invitado musical. También cantó una composición de Schubert en el programa. En 1994, fue herido de gravedad en un intento de asalto en Los Ángeles.

En los años 80, Morris apareció en una serie de películas de terror. Más tarde, fue un habitual en la serie 2 Broke Girls y se presentó en comedias de televisión como The Jamie Foxx Show y The Wayans Brothers. También apareció en Married with Children, Family Guy y The Jeffersons. Apareció en This is Us en 2018. También tiene una larga lista de créditos cinematográficos.

[Fuente y fotos: AP; REUTERS/Mario Anzuoni; The Grosby Group]