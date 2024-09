Salman Rushdie es finalista del National Book Award por sus memorias del atentado en Nueva York

Salman Rushdie es finalista del Premio Nacional del Libro por las memorias del atentado que sufrió en Nueva York (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Knife: Meditations After an Attempted Murder de Salman Rushdie, sus explícitas y sorprendentemente resilientes memorias sobre su brutal apuñalamiento en 2022, son nominadas a los National Book Award. La canadiense Anne Carson, una de las poetas más veneradas del mundo, fue premiada por su último libro, Wrong Norma.

La Fundación National Book que otorga los premios, publicó el jueves largas listas de 10 obras de no ficción y poesía. La fundación anunció las listas de literatura juvenil y libros traducidos a principios de semana y revelará los nominados de ficción el viernes. Los jueces reducirán las listas a cinco en cada categoría el 1 de octubre, y los ganadores serán anunciados durante una cena ceremonial en Manhattan el 20 de noviembre.

Rushdie, de 77 años, ha sido una estrella literaria desde la publicación en 1981 de Hijos de la medianoche y, sin saberlo, se hizo famoso desde la publicación en 1988 de Los versos satánicos y el decreto de muerte emitido por el ayatolá iraní Ruhollah Khomeini por la supuesta blasfemia de la novela. Pero Knife le supone su primera nominación al National Book Award; era ciudadano británico, afincado en Londres, por Hijos de la medianoche y otras obras y no habría sido elegible para los NBA. Rushdie es ciudadano estadounidense desde 2016.

Rushdie ya era una estrella literaria pero todo cambió desde la publicación en 1988 de “Los versos satánicos” y el decreto de muerte emitido por el ayatolá iraní Ruhollah Khomeini por la supuesta blasfemia de la novela (AP Photo/Andres Kudacki)

Además de Knife, la lista de no ficción incluye exploraciones sobre la fe, la identidad, la opresión, los recursos globales y el espacio exterior, entre ellos There’s Always This Year: On Basketball and Ascension de Hanif Abdurraqib, Our Moon: How Earth’s Celestial Companion Transformed the Planet, Guided Evolution, and Made Us Who We Are de Rebecca Boyle y Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling de Jason De León.

Los otros nominados en el apartado de no ficción fueron: Circle of Hope: A Reckoning with Love, Power, and Justice in an American Church de Eliza Griswold, Unshrinking: How to Face Fatphobia de Kate Manne, The War Below: Lithium, Copper, and the Global Battle to Power Our Lives de Ernest Scheyder, A Great Disorder: National Myth and the Battle for America de Richard Slotkin, Whiskey Tender de Deborah Jackson Taffa y Magical/Realism: Essays on Music, Memory, Fantasy, and Borders de Vanessa Angélica Villarreal.

“Knife: Meditations After an Attempted Murder”, publicado en el año 2022, es candidato a ganar el destacado galardón en la categoría de no ficción (Random House vía AP, archivo)

Junto con Wrong Norma de Carson, entre los nominados en poesía se encuentran el último libro de la ganadora del Premio Pulitzer Dianne Seuss, Modern Poetry; (...) de Fady Joudah, de título elíptico; Life on Earth de Dorianne Laux; Spectral Evidence de Gregory Pardlo; y Silver de Rowan Ricardo Phillips.

Otros poemarios incluidos en la lista fueron El libro de los gorriones heridos de Octavio Quintanilla, Madre de m.s. RedCherries, Algo sobre vivir de Lena Khalaf Tuffaha y Domar leones en América de Elizabeth Willis.

Fuente: AP