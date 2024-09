Hiroshima en primera persona: la devastación nuclear y el mundo renacido desde las cenizas

Los relatos de los hibakusha en "Hiroshima: Los últimos testigos" son desgarradores

Un bombardeo atómico es tan horrible que todos los relatos tienden a ser la quintaesencia. Hiroshima: The Last Witnesses [Hiroshima: Los últimos testigos] de M.G. Sheftall, una historia oral cuidadosa y respetuosamente investigada, no es diferente.

Aunque las personas que relatan sus historias varían, desde ingenieros a colegialas, su mensaje es el mismo: en palabras de un superviviente, Kohei Oiwa, “Si existe un infierno, pensó para sí, sin duda debe ser igual que éste”.

A Oiwa, estudiante de secundaria en 1945, le piden que ayude a apilar cadáveres. La carne carbonizada se arrugaba en su agarre, de modo que solo sostenía los huesos. El suyo es uno de los muchos retratados por Sheftall en su narración pormenorizada.

La narración llega hasta el 6 de agosto de 1945, gira en torno a ese momento y luego describe lo que dejó después, entrelazando los relatos de los testigos.

La experiencia equivale a rememorar una gigantesca pesadilla tan dolorosa que resulta difícil leerla de un tirón.

Sheftall, estadounidense que vive en Japón desde 1987, entrevistó a docenas de supervivientes, conocidos como ‘hibakusha’, principalmente en Japón, pero también en Taiwán y Corea. De las 545 páginas de su libro, más de 50 están ocupadas por referencias y notas.

”Me gustaría describir no solo los bombardeos en sí –algo que innumerables autores han hecho con bastante eficacia antes que yo–, sino también el mundo que los supervivientes habían conocido antes de las bombas, y el Nuevo Japón que ayudaron a reconstruir a partir de los escombros y las cenizas del viejo”, escribió en los agradecimientos.

Es esa historia escuchada, una y otra vez, de quienes vivieron para contarla, aunque muchos más murieron, decenas de miles, en un instante.

El 6 de agosto de 1945, la ciudad se vio transformada tras el horror nuclear

Oiwa, que se encontraba a 2,1 kilómetros (1,3 millas) de la Zona Cero de Japón, estaba en su cama futón “cuando de repente todo se volvió blanco”.

Para una reportera asignada a Japón, con su buena ración de entrevistas a hibakusha, las partes del libro destinadas a explicar el trasfondo cultural parecían un poco largas y minuciosamente detalladas. Pero a esta reportera también le recordó que la historia de Hiroshima corre el riesgo de caer en el olvido. Los hibakusha tienen ahora más de 90 años.

Sheftall dedica todo un capítulo a desmentir la idea de ser ”vaporizados”. El calor y la destrucción de Little Boy y Fat Man no sirvieron para “agitar una varita mágica sobre la gente, para luego, presto cambio, verlos desaparecer con un bonito, limpio e indoloro ‘puf’”, escribió.

La cara de algunos desapareció literalmente. A otros les habían arrancado los globos oculares, que colgaban de sus órbitas. Figuras negras carbonizadas deambulaban por una ciudad arrasada, pidiendo agua, “Mizu ... mizu” el título de uno de los capítulos del libro.

Las enfermedades por envenenamiento por radiación siguieron durante años. Sentían culpa y vergüenza por no haber muerto. Su libro cuenta sus historias, con toda su despiadada violencia y sangriento patetismo, pero, lo que es más importante, como un cuento con moraleja sobre los peligros de la guerra nuclear.

