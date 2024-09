Stevie Wonder irrumpe en un escenario de crispación electoral en Estados Unidos

Stevie Wonder: "Can We Fix Our Nation’s Broken Heart"

Stevie Wonder hace un llamamiento a la unidad en su primera canción en cuatro años. El notable compositor estadounidense regresa con el tema “Can We Fix Our Nation’s Broken Heart?” (¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?), un single que aborda problemas como la pobreza y el odio, al mismo tiempo que destaca la necesidad de unión.

En la letra de esta nueva balada, Wonder se plantea diferentes interrogantes: “¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación?” y “¿Somos lo suficientemente valientes para intentarlo?”. La composición está acompañada por una guitarra acústica y el sonido característicos soul, lo que proporciona el marco perfecto para transmitir su mensaje.

El comunicado de la compañía discográfica Universal agrega: “Respaldado por una guitarra acústica y un ritmo constante, este himno proporciona el ritmo y el estribillo para un recordatorio esencial: somos una familia”. El tema se concibe como una continuación del compromiso de toda la vida de Wonder de derribar muros y unir a las personas. Según el mismo Wonder, “Es hora de buscar soluciones y no divisiones”.

Su nueva balada, 'Can We Fix Our Nation’s Broken Heart?', aborda la pobreza y el odio (REUTERS/Kevin Wurm)

A sus 74 años, Stevie Wonder sigue siendo una figura icónica en la música popular. Su carrera despegó a temprana edad cuando, a los doce años, se convirtió en el artista más joven en lograr el número uno con “Fingertips, Part 2″. Además, fue el primer artista en alcanzar este hito simultáneamente en tres listas de Billboard: Hot 100, R&B Singles y Album Charts.

Wonder ha ganado a lo largo de su carrera numerosos galardones, incluyendo veinticinco premios Grammy, un Globo de Oro y un Oscar. Sin embargo, su influencia trasciende el ámbito musical. En 1983, jugó un papel crucial en la proclamación del Día de Martin Luther King como fiesta nacional en los EE.UU., y su canción “Happy Birthday” se convirtió en el himno del movimiento activista de esa causa.

Con una trayectoria que incluye más de 100 millones de discos vendidos, el legado de Wonder se destaca por éxitos como “Isn’t She Lovely”, “Superstition” y “I Just Called to Say I Love You”. Su más reciente single busca sumar a esta lista de canciones que no solo definen épocas, sino que también promueven mensajes de paz y unidad. Universal destacó: “Con esta canción, Wonder mantiene su compromiso de toda la vida de derribar muros y unir a la gente”.

Wonder se plantea diferentes interrogantes en la letra, transmitiendo un mensaje profundo (REUTERS/Mike Segar)

El mensaje de Wonder llega en un momento pertinente, en medio de un contexto político y social complicado en muchas partes del mundo. Su llamado a la unidad resuena con fuerza en una época en la que la división y la discordia parecen ser más prominentes. Es un recordatorio, en palabras del mismo Wonder a Universal, de que “Somos una familia”.

Stevie Wonder nació el 13 de mayo de 1950 en Steveland Morris en Saginaw, Michigan, y cuando tenía tres años su familia se mudó a Detroit. Su padrastro, Paul Hardaway, encontró trabajo en una fábrica de bagels, y su madre, Lula Mae Hardaway, limpió casas. Al crecer, desarrolló una reputación en su barrio como el niño ciego con una facilidad asombrosa para tocar la batería, el piano y la armónica. A los ocho años se convirtió en cantante solista en la Iglesia Bautista Whitestone. Finalmente, Ronnie White, miembro de Smokey Robinson and The Miracles, vio al niño actuar y notificó a Motown, el sello discográfico de las grandes estrellas de la música pop negra.

Fuente: EFE