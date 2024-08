El General y el Presidente: tensiones y desacuerdos en la Casa Blanca de Trump

Era una tarde fría en Washington cuando H. R. McMaster, un general condecorado del ejército de los Estados Unidos, recibió una llamada que cambiaría el curso de su carrera. Donald Trump, entonces presidente, le notificó que sería reemplazado como Asesor de Seguridad Nacional. McMaster, quien había dedicado más de tres décadas al servicio militar, no se sorprendió. Sabía que su estilo directo y su enfoque crítico hacia las políticas de la administración lo habían colocado en la mira de aquellos que veían sus advertencias como una amenaza a sus agendas. Esta experiencia, entre muchas otras, se convierte en el corazón de su libro At War with Ourselves, donde McMaster no solo relata sus vivencias en el gobierno de Trump, sino que ofrece un análisis profundo de las contradicciones y desafíos que enfrentan los Estados Unidos en el ámbito de la política exterior y la seguridad nacional.

En At War with Ourselves, McMaster presenta un retrato claro y, en muchos casos, incómodo de la administración Trump, centrándose en la profunda polarización política que, según él, debilita la capacidad del país para tomar decisiones estratégicas coherentes. Desde su perspectiva como soldado y asesor de seguridad, McMaster argumenta que la lucha interna dentro del gobierno, así como la falta de un enfoque unificado en la política exterior, ha dejado a los Estados Unidos en una posición vulnerable frente a adversarios como Rusia y China. “La polarización es un arma que las facciones internas malintencionadas y los enemigos externos hostiles esgrimen para socavar la gobernanza al más alto nivel,” escribe, subrayando cómo las divisiones internas pueden ser explotadas por enemigos externos.

Uno de los aspectos más reveladores del libro es la forma en que McMaster describe su relación con Trump. A lo largo de sus trece meses como Asesor de Seguridad Nacional, McMaster intentó, en repetidas ocasiones, presentar al presidente un análisis objetivo de las amenazas globales. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo chocaron con la visión contraria de Trump, quien, según McMaster, tendía a ver las relaciones internacionales a través de un prisma de transacciones personales más que de estrategias de largo plazo.

H. R. McMaster fue nombrado el 20 de febrero como asesor en Seguridad Nacional (Reuters)

En medio de estas tensiones, McMaster relata un episodio particular que resalta la naturaleza de su interacción con el presidente. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump le preguntó por qué seguía promoviendo sanciones contra Rusia cuando el presidente quería mejorar las relaciones con Putin. McMaster, fiel a su formación militar, no dudó en responder que las acciones de Rusia, como el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal en Inglaterra, requerían una respuesta firme para evitar que el Kremlin percibiera debilidad. Trump, sin embargo, estaba más preocupado por cómo estas sanciones afectarían su capacidad para negociar con Putin. Esta diferencia de enfoques fue un claro reflejo de las dificultades que McMaster enfrentó al intentar implementar una política exterior coherente en una administración marcada por impulsos y contradicciones. “Putin no era y nunca sería amigo de Trump. Sentí que era mi deber señalar esto,” señala McMaster al describir su insistencia en alertar a Trump sobre las verdaderas intenciones del mandatario ruso, un tema que generó tensiones recurrentes entre ambos.

A medida que avanza el libro, McMaster expone cómo la falta de cohesión interna y el predominio de intereses personales sobre el bien común han socavado la posición de los Estados Unidos en el mundo. Destaca, por ejemplo, cómo las disputas entre los miembros del gabinete y la tendencia de Trump a rodearse de asesores que le decían lo que quería escuchar, en lugar de lo que necesitaba saber, complicaron la formulación de políticas efectivas. “¿De qué servían los asesores si sólo le decían [al presidente] lo que quería oír?” se pregunta McMaster, poniendo en evidencia la disfunción dentro del círculo más cercano del presidente.

El libro de McMaster, un ojo dentro de la Casa Blanca.

Xi Jinping, presidente de China, junto con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, y el propio Putin, parecen haber ganado la simpatía del exmandatario mediante lisonjas. Este tipo de comportamiento despertó preocupación dentro del equipo de seguridad nacional de Trump, que evaluó que sus acciones pudieran percibirse mal, especialmente en el contexto de la interferencia electoral rusa en las elecciones de 2016.

En el tramo final del libro, McMaster ofrece una reflexión sobre las lecciones que los Estados Unidos deben aprender para evitar repetir los errores del pasado. Insiste en la necesidad de volver a una política exterior basada en principios y en el fortalecimiento de alianzas con países que comparten valores democráticos. McMaster argumenta que solo a través de una estrategia unificada y coherente, que trascienda las divisiones partidistas, los Estados Unidos podrán enfrentar los desafíos del siglo XXI. “En la guerra con nosotros mismos, Donald Trump se había convertido en el antagonista de su propia historia,” concluye, subrayando cómo la presidencia de Trump no solo intensificó las divisiones internas, sino que también dejó al país más expuesto a amenazas externas.

At War with Ourselves no es solo un relato de la tumultuosa experiencia de McMaster en la Casa Blanca, sino también una advertencia sobre los peligros de la desunión y la falta de visión estratégica. A través de sus páginas, McMaster nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros, como ciudadanos y como líderes, juega en la defensa de los valores democráticos y en la construcción de un futuro seguro y próspero para las próximas generaciones.