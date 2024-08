La tercera temporada de “Industry” parece girar hacia los vicios de una telenovela hecha y derecha

Trailer de la tercera temporada de la serie británica "Industry"

Industry, la serie de Konrad Kay y Mickey Down sobre banqueros depresivos y cocainómanos, ha conseguido un ascenso. Este drama laboral -que destaca por sus escenas de sexo, más sombrías que gráficas, y por la despreocupación de sus juergas- era un producto de nicho con una audiencia pequeña pero entregada. Eso puede cambiar ahora que su tercera temporada el lugar que HBO ha reservado históricamente para éxitos de crítica como Succession o monstruos de audiencia como Game of Thrones. Se percibe una propiedad envejecida que se prepara, como Norma Desmond, para ser el centro de atención.

Y hay sinergias de ventas cruzadas. Kit Harington, famoso por interpretar a Jon Snow en Game of Thrones tiene un papel importante en la nueva temporada como Sir Henry Muck, el errático (y bien relacionado) director ejecutivo de una nueva empresa de energía sostenible llamada Lumi. Y Sarah Goldberg (de Barry) interpreta a Petra Koenig, una gestora de carteras parecida a un tiburón. Estas incorporaciones hablan de las energías híbridas que Industry espera aprovechar. Aunque a menudo se la describe como la pequeña Succession o la gran Euphoria, la serie pretende, en su tercera temporada, combinar juegos de poder del tipo de Game of Thrones con la agonía de Diamantes en bruto y el humor brutal y la banalidad de Barry.

Es una receta difícil para dar en el clavo. En este caso, el resultado, aunque ciertamente entretenido, abandona el realismo -y la sensación de peligro moral que caracterizaba a temporadas anteriores- por tramas que van del culebrón a lo pulp, pasando por lo simplemente absurdo.

"Industry" retrata intrigas, neurosis y adicciones de un grupo de empleados financieros

Industry comenzó en 2020 con una temporada estructurada por una competencia feroz: un grupo de recién llegados a un ficticio banco londinense llamado Pierpoint & Co. tenía que convencer a los altos cargos de que valía la pena no prescindir de ellos el temido día de la “reducción de plantilla”, cuando sólo a unos pocos elegidos se les ofrecería un empleo a largo plazo. Mientras que las contrataciones resultantes demostraron que el mundo de las altas finanzas no era una meritocracia, la segunda temporada siguió a los graduados que consiguieron trabajo y a los que no.

Entre ellos estaba Harper Stern (Myha’la), la protagonista original de la serie, una afroamericana que era un genio de las finanzas y que falsificó sus credenciales, pero que impresionó a Eric Tao (Ken Leung), otro forastero de Pierpoint (y también estadounidense) que la llevó a la mesa de CPS (que significa “Ventas cruzadas de productos”, ¡espero que sirva de ayuda!). Luego están Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela, la elegida para personificar a Amy Winehouse en una futura biopic), una heredera anodina y complaciente con la gente, acosada por la sospecha de que no tiene talento; Rob Spearing (Harry Lawtey), un chico dulce de bajo rendimiento preocupado por su origen obrero; y Gus Sackey (David Jonsson), un homosexual de Eton cuyo padre es embajador de una república africana.

Son un grupo moralmente gris y decepcionante. A veces se ha dicho que Industry es una variante de la fórmula del antihéroe: en teoría todos sus personajes son difíciles de querer, pero resultan simpáticos por el mero hecho de estar expuestos. Sin embargo, no son especialmente interesantes (excepto Gus, cuyo papel se ve muy reducido). Tampoco lo son sus vidas; incluso su consumo de drogas resulta cansino y genérico. Captar el hastío de un estrés extraordinario era el superpoder de Industry: la serie podía hacer que una escena de sexo en un baño pareciera sacada de The Office (la de la BBC)

Lucha de clases en "Industry": Yasmin, la heredera rica, comparte una constante tensión sexual con Rob, el hijo de la clase trabajadora

Es fundamental para esta serie que sus personajes sean tan aburridos como el mundo en el que viven, y que estén explícitamente enmarcados de esa manera. Rob, el más simpático y aburrido de todos, dice que estudió geografía en Oxford porque “fue el que menos solicitantes tuvo el año anterior”. “¿Qué tiene de especial?”, le pregunta un superior a Rob cuando están decidiendo quién sobrevivirá a la selección. “Le gustaba a Adler”, responde otro, refiriéndose a un poderoso ejecutivo con sede en Nueva York. Esto resulta ser suficiente. Rob, un vendedor que teme levantar el teléfono, sobrevive. Yas, evaluada como “una persona un poco tímida en la sala” que “no era muy buena en los aspectos técnicos”, pasa el corte gracias a que su superior le asegura que “trabaja en equipo”. Esto se refiere, al menos en parte, a su voluntad de enterrar una denuncia por acoso sexual.

Este mundo no es una meritocracia. Estas insulsas “evaluaciones” por parte de los superiores son una burla de la prueba a la que el sistema somete a los graduados (y de las agonías que uno en particular sufrió por usar el tipo de letra equivocado en una sola página). La serie lo sabe. Se centra en la crueldad despreocupada de un negocio que se autoproclama basado en datos, pero que en realidad funciona a base de impresiones y vibraciones.

Sin embargo, lo que me interesó al volver a ver Industry fue lo bien que la serie reproduce esa experiencia para el espectador perennemente desorientado. Al igual que los protagonistas, uno busca a tientas un punto de vista coherente (o un conjunto de normas, o un sistema moral) en un entorno cuyo rasgo principal es la arbitrariedad. Me encontré repetidamente aferrado a conversaciones como la anterior -y a otras no menos superficiales- en busca de una orientación dramática básica.

La tercera temporada de "Industry" incorpora en su trama a una pujante nueva empresa de la "economía verde"

En retrospectiva, es fácil ver por qué. Industry tiene una característica realmente fascinante que lo diferencia de otros programas: utiliza una jerga tan implacable que los espectadores sin formación en finanzas simplemente no pueden seguir. El programa lo hace bien. Se le ha elogiado con razón por la inmediatez y el realismo que crea este diálogo envolvente, y por traducir las tramas bursátiles en apuestas vívidas que los espectadores pueden comprender. Puede que no comprendamos los detalles de una estrategia concreta, pero podemos deducir, a través de pistas narrativas, que un resultado es “malo” para Harper o “bueno” para Eric.

A largo plazo, sin embargo, esa estrategia lleva a los espectadores a una posición de dependencia bastante abyecta. Los guionistas acaban diciéndoles lo que significan determinados movimientos (¡y tramas enteras!) de un modo que se reduce a una puntuación vergonzosamente simplista. Me di cuenta de que la mayor parte de lo que “sabía” sobre el mundo de Industry -sobre la legendaria perspicacia de Eric, por ejemplo, o el genio de Harper- se había afirmado con más frecuencia de lo que se había demostrado. Leung interpreta a Eric como un personaje maravillosamente explosivo, amateur y desordenado. Es divertido y agudo, pero lo he visto malinterpretar situaciones, estropear relaciones profesionales y mentir mucho más que “ejecutar”. También he visto a Harper hacer cosas furtivas, crueles, turbias e ilegales más que burlar hábilmente a un adversario.

Al tratarse de una serie sobre la gestión de las impresiones (”un hombre invisible que empuja a la gente a vender una cosa invisible”, como dijo un personaje), resulta irritante cuando las impresiones de uno mismo no cuadran con las que los guionistas parecen creer que están creando. A veces la discrepancia parece estar bajo el control de los creadores, y funciona; el personaje de Jay Duplass, Jesse Bloom, por ejemplo, era deliciosamente impredecible. Pero en general, como espectador, estoy constantemente triangulando lo que unos personajes piensan de algo que otro personaje hizo para deducir algún principio de realidad compartido, que a su vez pueda utilizar para sacar conclusiones dramáticas o narrativas.

La serie explora el estrés y el aburrimiento en el mundo financiero (aunque no lo parezca en esta imagen, eso sucede)

Por ejemplo, Yasmin: ¿por qué estuvo tanto tiempo con el vago de su novio, Seb Oldroyd (Jonathan Barnwell)? ¿Se rebelaba contra su madre? ¿Contra su padre? ¿Contra ambos? ¿Era la vieja autoestima? ¿Tenía dificultades para encontrar pareja dentro de su propio círculo? Estas conjeturas se demostraron erróneas cuando me di cuenta de que Yas, a mis ojos una chica afable y ligeramente tonta, no sólo era considerada de alto estatus, sino también sexualmente irresistible para prácticamente todas las personas con las que entraba en contacto.

Durante las primeras temporadas de la serie, no eran quejas en toda regla, sino más bien puntualizaciones. Pero la nueva comete el error de pensar que sus personajes son lo bastante interesantes como para sostener tramas y arcos argumentales enteros fuera del ámbito del lúgubre, enrarecido y claustrofóbico mundo de Pierpoint. No lo son. Y sin esos muros que los contengan, algunas tramas se vuelven tan amplias y sensacionalistas que la serie (y su creciente número de muertos) empieza a parecer una parodia.

La tercera temporada comienza de forma prometedora: una Harper escarmentada intenta refrenar sus instintos rebeldes mientras trabaja como ayudante de Anna Gearing (Elena Saurel) en FutureDawn. Yasmin se enfrenta a la experiencia de la deshonra pública ahora que su otrora acaudalado padre está prófugo. Rob se prepara para que Lumi se haga pública. Todos los ingredientes para la adrenalina característica de la serie están ahí.

"Industry" parte de los vínculos humanos, en un enrarecido contexto de sexo, drogas y mucho dinero dando vueltas

Las nuevas incorporaciones son buenas. Goldberg se muestra muy autoritaria en un complejo paso a dos con Anna (su jefa) y Harper. Miriam Petche introduce una nueva y femenina irreverencia en la oficina como una recién llegada llamada Sweetpea Golightly (sí, tiene un OnlyFans). Harington se lo pasa en grande interpretando a Muck, un director ejecutivo y aspirante a visionario lleno de palabrería. Es un vehículo divertido a través del cual la serie aborda la hipocresía y la vacuidad del capitalismo “ético”, incluidas las empresas centradas en la mujer y la inversión ESG (“A” de environmental o ambiental, “S” de social y “G” de governance o gobernanza). Pero resulta evidente que la serie (al igual que Muck) tiene poco que decir al respecto. Es normal; Industry no celebra la cultura bancaria. Pero ataca a los críticos del capitalismo casi tanto como al propio capitalismo.

Si la serie tiene un problema (y puede que no lo tenga, ya que ésta parece estar a punto de ser su temporada de despegue), podría ser que no sabe lo que está tratando de decir, o si está tratando de decir algo en absoluto. Industry ocupa esa peculiar tierra de nadie entre la sátira y el realismo que se ha hecho cada vez más popular en la era de la televisión post-prestigio. Como muchos de esos programas, a veces confunde la fluidez antropológica con la sofisticación narrativa.

Y, al igual que sus personajes, a veces confunde el discurso con la sustancia. El empresario “verde” resulta ser una especie de buscador, un niño rico mimado que busca sin entusiasmo encontrar (y empaquetar y vender) un significado, o al menos la iluminación. Pensé en él mientras veía la nueva temporada, que -con la impresión de estar trabajando en capas de complejidad en la tradición de The Wire, Los Soprano, Euphoria y Girls- produjo, en cambio, una telenovela.

Fuente: The Washington Post

