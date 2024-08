Feria de Editores: todas las actividades que la hacen imperdible

Como sucedió en ediciones anteriores, la FED tendrá invitados nacionales e internacionales

Como desde hace once años, promediando la segunda mitad del año, llega la otra feria del libro más importante de la Argentina, la FED, la feria atendida por los editores. Al igual que en 2022 y 2023, la cita es en el C Complejo Art Media –Av. Corrientes 6271, C. A. B. A.–, con entrada libre y gratuita. La cita es desde el jueves 8 de agosto al domingo 11 de agosto, de 14 a 21 horas.

Con el paso del tiempo, la FED fue incorporando actividades para adultos, para chicos y hasta una colecta de sangre. Para las charlas, –aun en tiempo de crisis–, hay invitados nacionales e internacionales. Esta agenda enriquece aún más la oferta que traen 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España.

Durante los cuatro días de la feria, en horarios pico, el tiempo de espera para ingresar no superará los diez minutos, anuncian desde la organización, y para pasar ese rato la feria invita con café y trucos de magos magia de cerca. Una vez que se haya ingresado, los visitantes recibirán el mapa del recorrido de la FED.

Además, se podrá conseguir, de regalo, el Libro sobre la violencia escrito por María Sonia Cristoff, Diego Golombek, Betina González, Juan Mattio, Elena Medel, Luna Miguel, Diego Muzzio, Ricardo Romero y Andrea Toribio e ilustrado por el equipo de Ilus.P - Programa de Ilustración Profesional Posgrado FADU, de la UBA, codirigido por Florencia Capella, Martín Laksman y Laura Varsky. Este libro fue realizado gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA).

Entre las novedades de este 2024, está la TerrazaFED. El piso superior del C Complejo Art Media estará habilitada durante el fin de semana con diversas actividades, al mando de Cecilia Bona y Nacho Damiano; también habrá una colaboración organizada por Blender en conjunto con la FED. El sábado cierran la jornada Nadia Rivero, Lule Gallo y Leandro Pannunzio, a las 19, haciendo un repaso por sus lecturas favoritas.

A continuación, la programación completa para anotar y planificar la visita.

Jueves 8 de agosto

A las 14: entrega del Premio a la Labor Librera

Este galardón tiene como objetivo reconocer el trabajo de las librerías de todo el país, que excede la venta de libros. Comprende la difusión del pensamiento y de la literatura, su propuesta cultural como centro de reunión y su relación con la comunidad que la rodea. Las librerías seleccionadas por el jurado como finalistas en 2024 son: La Sede, situada en Bariloche; Libro de Oro, de Tucumán; Los Confines, de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires; Céspedes, Magia y Mandolina, de la Ciudad de Buenos Aires. El premio consiste en $1.000.000 para comprar libros en la feria, con un 50% de descuento en los stands adheridos. El jurado estuvo compuesto por la escritora Betina González, el editor Maximiliano Papandrea, la periodista Ana Clara Pérez Cotten, el promotor cultural Federico Gori y la librera Tamara Cefaratti, de Vuelvo al sur, librería ganadora en 2023.

Otro de los reconocimientos que brinda la FED es a una imagen institucional, este año lo obtuvo Oqui Paratz [Convocatoria Afiche FED y La Fuerza Vermú]

A las 15.30: Perspectivas curatoriales para un diálogo literario (Brasil/Argentina)

Con las editoras Cecilia Arbolave y Lucía Tennina y el editor Pedro Meira Monteiro, se abordarán estos puntos. Estará moderada por la editora Julieta Benedetto y organizada por los sellos Lote 42 y Mandacaru.

A las 17: Escribir la urgencia: el lugar del arte en un mundo colapsado

Son tiempos de aceleración y profundos cambios. ¿Qué lugar ocupa el arte en estos procesos? ¿Cuál es el rol de la cultura? ¿Cómo se atraviesan los duelos personales ante la caída de las estructuras?¿Cómo se escribe desde la urgencia de un mundo en destrucción? Estas son algunas de las preguntas que orientarán el intercambio. Participan Sandra Santana y Madeleine Wolff, modera el escritor Santiago Craig, y organizan las editoriales Mandrágora, Malba y REM.

A las 19.30: Sobre la decisión de escribir

Una conversación sobre los conflictos y los factores que llevan a los escritores a comenzar un proyecto de escritura. Participan la poeta Nurit Kasztelan y el escritor Luis Gusmán, modera la editora Leonora Djament y organizan las editoriales 17 grises, Eterna Cadencia y Ampersand.

Viernes 9 de agosto

A las 14: Una historia, dos lenguajes

La artista gráfica Yael Frankel y la autora Alejandra Kamiya conversan sobre sus procesos creativos; modera la periodista Karina Micheletto, y organizan Limonero y Eterna Cadencia.

La escritora Alejandra Kamiya (foto) conversará junto con la ilustradora Yael Frankel de los procesos creativos

A las 15.30: La economía feminista desarma cuatro mitos de la economía liberal

Mitos como “No hay plata”, “La inflación es consecuencia del déficit fiscal”, “Estamos mal, pero vamos bien porque baja el dólar y suben los bonos”, “La estabilización traerá inversiones que generarán empleo” van a ser desarticulados en la charla, en la que participarán la economista Candelaria Botto y el investigador Alejandro Gaggero, moderada por la socióloga Flora Partenio y la economista Corina Rodríguez Enríquez, y organizan las editoriales Siglo XXI y Madreselva.

A las 17: Narraciones del deseo

Una charla donde la literatura se vuelve un espacio para ensayar tanto el amor como la muerte. Participan la autora española Luna Miguel y los autores argentinos Raquel Tejerina y Fernando Chulak. Moderan Lucía de Leone y Valentina Zelaya, y organizan Beatriz Viterbo Editora y Concreto.

A las 19.30: Editorial Entropía: 20 años (el catálogo por sus autores)

Los autores celebran al sello. Participan Romina Paula, Iosi Havilio, Diego Muzzio, Leandro Ávalos Blacha, Carlos Ríos, Roque Larraquy, Virginia Cosin, Santiago Loza, Mercedes Halfon, Santiago Craig y Laura Wittner. Presenta editorial Entropía.

Sábado 10 de agosto

A las 14: Las puertas de la percepción. Cruces entre literatura y terapias alternativas.

El término ‘droga’ tiene una carga emotiva y moral que genera un clima de malestar. Sin embargo, las drogas tienen un largo antecedente en la literatura. En la charla, cuatro escritores, periodistas y divulgadores conversarán sobre cómo las drogas psicoactivas y psicotrópicas aún son un espacio de resistencia y todavía pueden ayudar a pensar en una mejor forma de vivir juntos. Participan Fernando Krapp, Damián Huergo y Fernando Pérez Morales; moderan Hernán Scholten y Denis Fernández, y organizan las editoriales Marciana y Notanpuan.

Luna Miguel, una de las invitadas internacionales de la FED, hablará sobre narrar el deseo

A las 15.30: ¿Por qué se puso de moda pegarle al progresismo?

Una puerta para pensar el lugar del progresismo en un momento de instalación de la derecha como nuevo statu quo. Participan los autores Paula Puebla y Pablo Semán, modera Leyla Bechara, y organizan Siglo XXI y 17 grises.

A las 17: Deborah Eisenberg, la autora mítica, en diálogo con Federico Falco

La escritora estadounidense Deborah Eisenberg, autora de Taj Mahal, Relatos y La venganza de los dinosaurios conversará con quien fue el traductor de esas obras, el también escritor Federico Falco. Organiza Chai.

A las 19.30. Especias: una tentación que hizo historia

De cómo, cuándo y por qué la economía global nació en frasco chico. Conversatorio entre el escritor noruego Thomas Reinertsen Berg, autor de El origen de las especias, y la licenciada en Letras, cocinera y periodista Natalia Kiako. Presenta Ediciones Godot.

Domingo 11 de agosto

A las 14: Narrar la locura

El ser humano le teme a la demencia, pero como todo aquello a lo que se teme, a la vez lo interpela. En esta charla se busca abrir las puertas de los manicomios a partir de dos proyectos literarios con más de un siglo de diferencia: Diez días en un manicomio, de Nellie Bly, y Locas, de Lucía Mazzinghi. Participan misma Mazzinghi y el editor chileno Guido Arroyo, modera la librera Carmela Pérez Morales, y organizan las editoriales Ninguna orilla y Alquimia.

El escritor noruego Thomas Reinertsen charlará sobre "El origen de las especias" con Natalia Kiako

A las 15.30: Forjar la lectura: perspectivas sobre la formación de un catálogo literario

Los autores de tres títulos recién publicados, Cecilia Fanti, Víctor Malumián y Jacobo Zanella, expondrán su relación íntima con los libros. ¿Cómo suele manifestarse esa relación dentro y fuera de los libros? ¿Hacia dónde conduce una vida alrededor de la literatura? ¿Cómo se comparte esa curiosidad con los demás? ¿Qué diferencias hay entre un catálogo íntimo y un catálogo colectivo? Modera Mauro Libertella, y organizan las editoriales Gris Tormenta y Bastante.

A las 17: Este texto bastará para matarlo: la escritura como denuncia

Serán parte de esta charla la escritora canadiense Marie-Pier Lafontaine, autora de Perra y Armas para la rabia, y la comunicadora Paula Guardia Bourdin, organiza Ediciones Godot.

A las 19.30: Moverse entre lenguas

La maravillosa urgencia de la ficción ante el cruce de tradiciones, culturas e identidades. Con la participación de la autora francosenegalesa Seynabou Sonko y la autora, actriz y traductora Mónica Zwaig. Modera la escritora y librera Cecilia Fanti, y organizan Sigilo y Blatt & Ríos.

————

La Feria de Editores (FED) 2024 se llevará a cabo los días jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto, de 14 a 21 horas, en el C Complejo Art Media, de Avenida Corrientes 6271, CABA. La entrada es libre y gratuita.

