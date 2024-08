Desde Europa abren la convocatoria para jóvenes cineastas argentinos especializados en cortometrajes

El jurado está compuesto por Enrico Vannucci, Anne Gaschütz y Tim Redford

La Unión Europea en Argentina y el Encuentro de Cine Europeo (ECE), en alianza con The Short Film Lab (TSFL), y teniendo en cuenta los valores prioritarios de juventud, género y diversidad, definidos por la Cumbre UE-CELAC (América Latina y el Caribe) celebrada en Bruselas en 2023, convocan a postulantes de entre 20 y 35 años, residentes en la República Argentina, a participar con sus proyectos audiovisuales del Concurso de Cortometrajes para Jóvenes Argentinos. Se recibirán postulaciones hasta el lunes 26 de agosto de 2024 o hasta alcanzar un máximo de inscripción de 150 títulos.

De esta convocatoria podrán participar producciones que no hayan sido estrenadas con anterioridad, sin restricción de género cinematográfico, con una duración de hasta 15 minutos. El primer premio recibirá una suma de €500; el segundo puesto, €300, y el tercero, €200. Asimismo, los cortometrajes ganadores serán invitados a participar de la programación de la XXI edición del ECE en 2025.

El jurado estará compuesto por Tim Redford, director ejecutivo del Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand desde el año 2014, a cargo de la Competición Internacional, el programa Perspectivas Africanas y el desarrollo internacional. También forma parte del equipo de coordinación de la plataforma de envíos Shortfilmdepot; Enrico Vannucci, miembro del comité de selección de Pardi di Domani en el Festival de Cine de Locarno y de LIM - Less Is More, y Anne Gaschütz, miembro de FILMFEST DRESDEN, impulsora de Talking Shorts, entre otras actividades.

La convocatoria consta de dos etapas; la primera, de preselección, en la que el ECE y TSFL elegirán hasta quince cortometrajes que participarán del concurso; y la segunda, el certamen propiamente dicho, en el que los cortos preseleccionados serán evaluados por el jurado, que elegirá los tres cortometrajes ganadores.

El plazo de inscripción del corto es hasta el 26 de agosto de 2024

Los proyectos preseleccionados serán anunciados la primera semana de octubre de 2024, mientras que los tres cortometrajes ganadores serán anunciados la primera semana de noviembre. Las comunicaciones se harán a través de las redes y sitios de la UE en Argentina y de The Short Film Lab (IG y FB: @ueenargentina; X: @ueenarg; IG: @theshortfilmlab; www.cineueargentina.com).

Sobre Encuentro de Cine Europeo y The Short Film Lab

El Encuentro de Cine Europeo (ECE) es organizado por la Unión Europea en Argentina y cuenta con el apoyo de las diferentes Embajadas e Institutos Culturales de los Estados Miembro de la UE acreditados en Argentina. Se trata de una muestra de carácter federal de películas europeas, con el objetivo de visibilizar la cultura europea a través del cine.

The Short Film Lab es un programa de capacitación dedicado a la distribución de cortometrajes que ofrece sesiones gratuitas abiertas al público y tutorías personalizadas para proyectos seleccionados a través de una convocatoria. Está diseñado para productores independientes de habla hispana con el fin de explorar diversas estrategias de distribución para cada tipo de cortometraje.

Para acceder a las bases y al formulario de inscripción, se puede ingresar en www.cineueargentina.com/corto., o en lasredes sociales.