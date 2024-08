Postales de Frank Stewart sobre jazz, religión y cultura negra en Estados Unidos

"Stomping the Blues" con Wynton Marsalis al frente, forma parte de la retrospectiva de la obra de Frank Stewart

A primera vista, parece una foto aérea de un cementerio destruido por la guerra, con ataúdes carbonizados arrancados de bóvedas de hormigón rotas y lápidas de mármol arqueadas aplastadas por la explosión de una bomba.

Luego, el espectador empieza a discernir detalles: los ataúdes y las bóvedas son en realidad partes de un teclado. En lugar de nombres y fechas, las aparentes lápidas llevan inscritas palabras como “vibrato” y “tercer armónico”.

“Parece un cementerio”, dice el fotógrafo Frank Stewart.

La fantasmagórica fotografía de Stewart del órgano de una iglesia de Nueva Orleans arrasado por las aguas del huracán Katrina forma parte de una retrospectiva de su carrera de décadas documentando la vida de los negros en América y explorando las culturas africana y caribeña.

Frank Stewart’s Nexus: An American Photographer’s Journey, 1960s to the Present (El nexo de Frank Stewart: El viaje de un fotógrafo estadounidense desde los años 60 hasta el presente) se exhibe hasta el 22 de septiembre en el Brandywine Museum of Art en Chadds Ford, Pensilvania. Es la cuarta y última parada de la exposición, organizada por The Phillips Collection de Washington, D.C., y los Museos Telfair de Savannah, Georgia.

El fotógrafo explica alguna de sus primera obras en la presentación preliminar para prensa de la exhibición

“Quería hablar de la Iglesia negra y de su influencia en la cultura”, explica Stewart sobre su trabajo en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. “Este órgano, la música y todo se corresponde. Todo encaja. Solo quería mostrar la devastación de las iglesias y la música y la cultura”.

La música es elemental en la práctica de Stewart. Fue fotógrafo durante mucho tiempo del Festival de Música de Savannah, y durante 30 años fue el fotógrafo principal de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, que le emparejó con el director artístico y ganador de un Grammy, el músico Wynton Marsalis.

“Es como mi hermano”, dijo Stewart, cuya exposición incluye Stomping the Blues, una fotografía de 1997 de Marsalis dirigiendo a su orquesta fuera del escenario durante una gira mundial de su oratorio de jazz ganador del Premio Pulitzer Blood on the Fields.

Stewart, que nació en Nashville (Tennessee) y creció en Memphis (Tennessee) y Chicago, tiene sus propios vínculos con el jazz y el blues. Su padrastro, Phineas Newborn Jr., fue un pianista que trabajó con músicos de la talla de Lionel Hampton, Charles Mingus y B.B. King.

"Katrina: Hammond B-3, 9th. Ward, New Orleans", sobre el huracán que azotó a Nueva Orleans, forma parte de la retrospectiva

Stewart, que se describe a sí mismo como un niño del “apartheid del Sur”, se ha inspirado en fotógrafos como Ernest Cole y Roy DeCarava, que fue uno de los profesores de Stewart en la Cooper Union de Nueva York, donde Stewart se licenció en Bellas Artes. Las fotografías de DeCarava del Harlem de los años 50 lo llevaron a colaborar con Langston Hughes en el libro de 1955 The Sweet Flypaper of Life.

Cole, fotógrafo sudafricano, alcanzó la fama en 1967 con House of Bondage, el primer libro que inspiró a Stewart. En él relataba el apartheid con fotografías que sacó del país de contrabando. Cole nunca pudo repetir su éxito inicial y cayó en desgracia antes de morir a los 49 años en Nueva York. En el Festival de Cannes de este año se estrenó un documental sobre él, Ernest Cole: Lost and Found.

“Vino a Nueva York y se quedó sin hogar en Nueva York, así que le veía por la calle y hablábamos”, dice Stewart, que se apresura a distinguir entre su obra y la de Cole.

“Me considero más un artista que un documentalista”, explica Stewart, que asistió a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago antes de matricularse en Cooper Union y fue amigo y colaborador durante mucho tiempo del artista Romare Bearden.

Frank Stewart en la muestra de su obra, en el Museo de Arte Brandywine ubicado en Chadds Ford, Pensilvania

Eso no quiere decir que Stewart no lleve el instinto periodístico en la sangre. Su historial laboral incluye el Chicago Defender, el mayor diario de propiedad negra del país en aquella época, y colaboraciones con las revistas Ebony, Essence y Black Enterprise. Recuerda con menos cariño un breve periodo de trabajo en gran formato fotografiando obras de arte para folletos y catálogos, una tarea que describe como “tediosa”.

A pesar de todo, Stewart ha mantenido un enfoque artístico de su trabajo, tratando de combinar el dibujo, el color, el tono y el espacio de una manera visualmente atractiva, sin dejar al espectador buscando el mensaje.

“Tiene que seguir siendo ‘la X marca el lugar’”, explica. “Tiene que seguir siendo fotográfico. No puede ser simplemente abstracto”.

O quizá sí. ¿Cómo explicar si no el color y la textura de Blue Car, Havana, de 2002?

Frank Stewart, reconocido fotógrafo afroamericano, uno de los grandes retratistas del jazz en el último medio siglo

“Se trata de pintura abstracta”, dice Stewart en el texto mural que acompaña a la foto.

La retrospectiva muestra la evolución de la obra de Stewart a lo largo del tiempo, desde sus primeras fotografías en blanco y negro hasta sus impresiones más recientes, en las que predomina el color.

“Son dos idiomas diferentes”, afirma. “El inglés sería el blanco y negro. El francés sería el color”.

“Trabajé en color todo el tiempo, solo que no tenía dinero para imprimirlas”, añadió.

"Blue Car, Havana" capturada por Stewart forma parte de la retrospectiva de su obra

Aunque la fotografía puede informar a la gente sobre el mundo que le rodea, Stewart ha señalado que hay un abismo entre el mundo real y una fotografía.

“La realidad es un hecho, y una fotografía es otro hecho”, explicó. “El mapa no es el territorio. Es solo un mapa del territorio”.

Fuente: AP.

[Fotos: AP - Colección de Rob Gibson/ Savannah; cortesía de Gallery Neptune & Brown; colección de The Medium Group/ LLC, cortesía de Larry Ossei-Mensah; Randall Chase/ AP]