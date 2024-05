En medio de las críticas por su postura ante la guerra de Medio Oriente, PEN America prepara su gala anual

La organización literaria y de derechos humanos enfrenta críticas constantes por su respuesta al conflicto entre Israel y Hamas

Con invitados como Paul Simon y Seth Meyers, PEN America se reunirá el jueves por la noche para su gala anual, un evento elegante y de alto perfil que llegó a un nivel aún mayor porque algunos se preguntaban si se llevaría a cabo.

La organización literaria y de derechos humanos se ha enfrentado a críticas constantes por su respuesta a la guerra entre Israel y Hamas, y cientos de escritores alegaron que PEN mostró una preocupación limitada por el sufrimiento de los residentes de Gaza y la muerte de escritores y periodistas palestinos. PEN ya canceló su ceremonia de premios de primavera después de que docenas de nominados se retiraran y su festival World Voices después de que cientos firmaran una carta abierta diciendo que no participarían.

Pero la gala es la principal recaudación de fondos anual de la organización, con más de US$ 2 millones ya provenientes del evento del jueves, y partidarios clave de años anteriores están contribuyendo nuevamente. Las cinco principales editoriales de Nueva York (Penguin Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, Hachette Book Group y Macmillan) figuran como patrocinadores, junto con organizaciones que van desde Bloomberg y Barnes & Noble hasta la Asociación Nacional de Baloncesto y la Fundación David Geffen.

“La prueba de nuestras asociaciones es si podemos encontrar una causa común, no si tenemos todas las causas en común”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de PEN America, Suzanne Nossel.

Se esperan cientos de personas para la cena benéfica en el Museo Americano de Historia Natural en Manhattan. Los homenajeados del jueves por la noche incluyen a Simon, el editor del Wall Street Journal, Almar Latour, y el disidente vietnamita Pham Doan Trang. Meyers actuará como maestro de ceremonias.

Los autores que asistirán incluyen a Robert Caro, Candace Bushnell, Jay McInerney y Andrew Solomon, un ex presidente de PEN que se unió a Salman Rushdie, Jennifer Egan y otros ex funcionarios de PEN para publicar una carta en abril instando a “los escritores a mantener la fe en la comunidad que hemos construido juntos para que PEN America pueda continuar evolucionando de manera que sirva y eleve a los escritores como una fuerza vital dentro de la sociedad”.

Las protestas contra PEN han continuado y los escritores se han enfrentado públicamente. El autor y periodista George Packer, miembro de la junta directiva de PEN, condenó a principios de este mes lo que llamó el “espíritu autoritario” de los críticos de PEN, alegando en The Atlantic que estaban presionando a otros para que no respaldaran a la organización. El novelista Dinaw Mengestu, vicepresidente de PEN, respondió en Instagram que el ensayo de Packer “pervierte y distorsiona las críticas legítimas y necesarias contra PEN” y trivializa la guerra de Gaza.

La semana pasada, más de una docena de escritores que se retiraron de los eventos de PEN realizaron una lectura benéfica en una iglesia en el centro de Manhattan, y las ganancias se destinaron a We Are Not Numbers, una organización palestina sin fines de lucro dirigida por jóvenes en Gaza que aboga por los derechos humanos. Cuando la oradora inaugural, Nancy Kricorian, se refirió a las cancelaciones de PEN, los miembros de la audiencia gritaron y aplaudieron. Otra oradora, la escritora y traductora Esther Allen, criticó a PEN por continuar con la gala de recaudación de fondos mientras cancelaba los premios y World Voices.

“Las prioridades no podrían ser más claras”, dijo.

