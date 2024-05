Cristina Pérez: “Me siento bendita por haber encontrado esta historia y poder contarla”

El misterio de Simonetta Vespucci inspira la última obra de Cristina Pérez

El sábado arrancó con un clima más cercano al invierno que al otoño y con unos nubarrones que hicieron cancelar cualquier plan al aire libre, por esa razón, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se convirtió en la propuesta ideal para pasar un día rodeado de libros, teniendo la oportunidad única de charlar con los autores y conocer el detrás de escena de cada publicación.

Este acercamiento con los realizadores ofrece un gran atractivo que hace que los visitantes armen filas varios minutos antes para garantizarse los mejores lugares. Uno de estos casos fue la presentación de la última novela de la periodista y conductora Cristina Pérez. El público, en su mayoría mujeres, se dividía en dos, los que venían con el libro en la mano, discutiendo sobre personajes y sobre regresiones a vidas pasadas y los más cholulos que querían conocer y escuchar a la persona que durante tantos años los acompañó con su noticiero.

Tiempo de renacer, como se titula la obra, explora los misterios que rodean a Simonetta Vespucio, figura que sirvió de inspiración para el icónico cuadro “El nacimiento de Venus” de Sandro Botticelli. Este relato entremezcla el presente con el pasado, abordando temáticas complejas como las vidas pasadas y la regresión, basándose en investigaciones en el campo por parte de la hermana de Pérez, Lourdes, quien es terapeuta.

Pérez explora la identidad y la espiritualidad en su nueva novela

Este trabajo es resultado de una fascinación profunda por el Renacimiento, específicamente inspirado por un sueño que llevó a la autora a explorar la vida de Elena, una joven italiana de 23 años que, al contemplar el cuadro de Venus en la sala Botticelli de la Galería degli Uffizi en Florencia, experimenta un momento de asombro que desencadena una serie de preguntas sobre la posibilidad de haber vivido en otra época. Pérez explica que este inicio misterioso fue el detonante para adentrarse en una investigación que buscaba descubrir la identidad de una mujer conocida por todos pero a la vez desconocida.

Durante su investigación, Pérez se encontró con la figura de Lorenzo de Medici, el Magnífico, quien en sus homenajes a Simonetta Vespucci tras su muerte, destacó la capacidad de la joven para hacer sentir amados a quienes la conocían. Este homenaje del hombre más poderoso de la época a Simonetta, su musa en vida y en muerte, y la devoción que Sandro Botticelli le profesó, pintándola incluso años después de su fallecimiento y deseando ser enterrado a sus pies, fueron clave en el desarrollo del libro. “Esta historia me marcó profundamente porque empezó de una manera misteriosa que nunca en mi vida voy a poder explicar. Es decir, a través de un sueño, que me permitió llevarlos de la mano con mis letras a través de esta historia. Para lograrlo, me encontré con el desafío de animarme a entrar a un mundo que no conocía que es el de las regresiones a las vidas pasadas”, comentó Pérez al arrancar acompañada de su hermana Lourdes, terapeuta, y de Liliana Hollmann, psicóloga y discípula de Brian Weiss, especialista en terapias de vidas pasadas.

La presentación de "Tiempo de Renacer" atrajo fervientes admiradores de Pérez

La obra Tiempo de renacer no solo es una novela histórica que vive en el borde de lo tangible y lo espiritual, sino que también es un llamado a preguntarnos de qué manera podemos renacer. “Todos tenemos un enigma por resolver sobre nosotros mismos. Pero para lograrlo debemos descubrir que existe esa pregunta interior: ¿Quién soy?”, reflexiona Pérez en su libro, proporcionando así una invitación a los lectores a embarcarse en un viaje tanto interno como histórico.

La interacción entre Pérez y el público, incluidas las preguntas sobre la representación de Venus y su significado en la obra, destacaron la complejidad y riqueza del Renacimiento como fuente de inspiración. La obra propone una revisitación a este período histórico no solo como época de esplendor artístico sino también como un espejo de búsqueda personal y espiritual, mostrando cómo el pasado, a través de figuras como Simonetta Vespucci y Lorenzo de Medici, sigue vibrando en el presente. “La verdad que estoy muy agradecida y me siento bendita por haber encontrado esta historia y haberla podido contar, pero también por esta vez con estas dos mujeres tan profundas que le ponen alas a mi propia historia del libro. Estoy agradecida de que haya tenido un vuelo tan alto y tenemos la alegría con mis editores de que al mes y medio de publicarlo ya teníamos tres ediciones”, agregó la periodista muy emocionada.

La periodista compartió la presentación con su hermana Lourdes y con Liliana Hollmann

Al finalizar, la periodista se tomó unos minutos para recordar a su mamá que falleció en agosto del año pasado mientras ella estaba escribiendo esta novela: “Si en algún lugar del cielo mi mamá está mirándonos hoy, sé que también está conmigo. Es mucho el dolor que que pasamos y creo que mi mamá cuando se fue nos parió de nuevo porque con su amor nos ayudó a seguir viviendo sin ella y siento profundamente su presencia como algo que que está encarnado en nosotros”.

El libro no solo ofrece un intrigante entrelazado de históricas y contemporáneas narrativas, sino que también propone una indagación profunda en los conceptos de identidad y renacimiento personal, inspirado en el profundo trabajo de investigación sobre regresiones llevado a cabo por la hermana de Pérez, arrojando luz sobre cómo las experiencias pasadas podrían influir en nuestras vidas presentes, que invita a reflexionar sobre la conexión entre pasado y presente, y la eterna búsqueda humana por comprender quiénes somos realmente.

[Fotos: Prensa Feria del Libro]