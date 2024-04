“Los 7 locos”: ¿adiós a un hito cultural de la televisión?

¿Adiós a un hito cultural? Tras 37 años, dejan de grabar el histórico programa “Los 7 locos”

“No me dejaron ni despedirme del aire después de 37 años de programa”, le dijo Cristina Mucci a Infobae Cultura en el acto de lanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí, luego de informar las actividades que se realizarán en La Rural, las autoridades de la Fundación El Libro dieron lugar a mencionar una mala noticia para el periodismo cultural: el mítico programa Los 7 Locos dejó de grabarse.

Anoche, a través de su cuenta de X (ex Twitter), la conductora del ciclo posteó lo siguiente: “Desde que asumieron, las nuevas autoridades de TV Publica jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias a todos por acompañar a Los 7 locos durante 37 años. ¡Gran récord para un programa cultural!” Inmediatamente, la red social se llenó de mensajes de solidaridad.

“Una pena tremenda que nos despojen de un programa como este”, escribió debajo del mensaje Claudia Piñeiro. “Lo siento muchísimo Cristina, y espero que vuelvas pronto, cuando se vayan los bárbaros”, puso Guillermo Martínez. “Es indispensable que conservemos este espacio. Ni un paso atrás. Hay que defender todos y cada uno de los lugares avasallados”, le contestó Alejandro Tantanian. Pablo Gerchunoff definió este episodio como “la noche de la ignorancia”.

Entrevista a Juan José en "Los 7 locos" (2000)

Como todos los años, Cristina Mucci terminó de grabar su programa a fines de diciembre. “En general yo dejo preparados programas para el verano porque mucha gente se toma vacaciones y no hay estructura. Yo preparo copetes y cosas. Este año, con el cambio de gobierno, nadie me dijo nada y yo no hice eso. Terminó el año y me fui. Empezaron a repetir programas, unos especiales durante enero, febrero y ahora marzo. Nunca me llamó nadie”, le contó a Infobae Cultura.

La periodista y autora de libros sobre Leopoldo Lugones, Marta Lynch, Silvina Bullrich y Beatriz Guido se enteró “leyendo los diarios” de “que nombran un director, que renuncia a uno, que aparece otro”. “Mi contrato venció en diciembre y no me llamaron nunca más: ni para renovarlo ni para decirme: no va más”. Mucci reclama un “mínimo respeto”. “Yo tengo ahí más de veinte años que todos los años renuevo el contrato. Algo me podrían decir”.

Polémica entre David Viñas y Beatriz Sarlo en "Los 7 locos" (1997)

“Pido lo mínimo: ‘mire, Cristina, no va más’. Y no va más. Punto. Tantas cosas terminan, ¿por qué no esto? Pero me dejan como en un limbo, porque repiten programas pero no me dicen nada. Entonces empieza la Feria del Libro, empieza todo el movimiento y me entero por los diarios que nadie va a grabar, que van a pasar solo repeticiones de programas. También me inquieta por el canal. Hay muchas cosas que mejorar, no me cabe la menor duda. Lo conozco bien. Pero no esto; esto es vaciarlo. No sé con qué fin y a dónde conducen estas medidas”, se preguntó la conductora.

Los 7 Locos empezó en Canal 13, cuando era propiedad del Estado. “Esa es la prehistoria”, bromea. “Después estuve acá, en la Televisión Pública, que era ATC. Y después con el menemismo me fui: lo hice en el cable diez años, cuando empezó Canal A. Y alrededor de 2001, más o menos al final de De la Rúa, volví acá, A la Televisión Pública”, y agrega: “Pasamos todos los cambios de gobierno: el kirchnerismo, Macri, todos”.

Entrevista a Ricardo Piglia en "Los 7 locos" (1993)

“No me dejaron ni despedirme del aire después de 37 años de programa. Dije: voy a contar lo que pasa, pero no para volver, evidentemente no hay espacio para volver, pero sí para por lo menos poder despedirme y agradecer tantos años de programa”, se lamentó. ¿Alguna expectativa de hacerlo en otra parte? “Ya veremos. A mí me gustaría llegar a los 40 años. Pero bueno, si me tengo que retirar, me voy a retirar. Tampoco es el fin de la vida de nadie”.

“Hemos hecho tantas cosas”, dijo Mucci y deja la frase en el aire, como si los recuerdos se apilaran en su cabeza. “Te juro que daría para un libro. No sé si no lo voy a hacer, porque ha pasado de todo. Pensar que prácticamente empezamos cuando empezó la democracia con este programa”. Basta con recordar la interesante polémica entre Beatriz Sarlo y David Viñas en 1997. También entrevistas muy recordadas como la de Ricardo Piglia en 1993 y la de Juan José Saer en el 2000.