Historia y legado de Los Beach Boys revividos en nuevo documental

Frank Marshall y Mark Monroe colaboran en el documental de The Beach Boys (Disney)

Un nuevo documental sobre The Beach Boys, emblemático grupo californiano de la década de 1960, se estrenará en Disney+ en Estados Unidos el próximo 24 de mayo. La producción cinematográfica promete una inmersión en la trayectoria de la banda que se convirtió en un ícono de la música pop y surf, ofreciendo además entrevistas nunca antes vistas con sus integrantes originales.

Este documental, que lleva por título el nombre de la agrupación, está dirigido por Frank Marshall y escrito por Mark Monroe, quienes previamente colaboraron en el documental sobre The Bee Gees. La narrativa explorará los hitos musicales de The Beach Boys, incluyendo éxitos inolvidables como ‘Surfin’ Safari’, ‘God Only Knows’ y ‘Good Vibrations’, además de profundizar en su innovador álbum de 1966, ‘Pet Sounds’. Esta obra destaca por sus armonías vocales y arreglos revolucionarios que marcaron un antes y un después en el pop estadounidense.

El anuncio de Disney+ también revela que el documental contará con la participación de figuras destacadas del mundo de la música como Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Janelle Monáe y Ryan Tedder de One Republic, quienes aportarán su visión sobre el legado de la banda. Asimismo, la banda sonora del documental estará disponible en formato digital el día de su lanzamiento, mientras que el álbum ‘Shut down vol. 2′ de 1964, será reeditado en vinilo blanco el 29 de mayo. Además, el 2 de abril se publicará un libro oficial exclusivo titulado ‘The Beach Boys by The Beach Boys’, aunque la fecha de estreno del documental en España y Latinoamérica sigue pendiente de confirmación.

Mike Love junto a los Beach Boys (Shutterstock)

Frank Marshall es un influyente productor y director de cine estadounidense. Es conocido por ser uno de los fundadores, junto con Steven Spielberg y Kathleen Kennedy, de la productora Amblin Entertainment. A lo largo de su extensa carrera, Marshall ha estado involucrado en la producción de algunas de las películas más exitosas y aclamadas por la crítica en la historia de Hollywood, incluyendo franquicias icónicas como Indiana Jones y Volver al futuro.

Marshall debutó como director en 1990 con la película “Arachnophobia”. Su obra como director también incluye títulos como Viven (1993), Congo (1995), y Eight Below (2006). Sin embargo, es en su faceta como productor donde ha tenido mayor impacto, colaborando frecuentemente con directores de renombre y contribuyendo al éxito de numerosos proyectos cinematográficos.

Brian Wilson fue la primera figura del pop en reunir en una misma persona al intérprete, el compositor y el productor (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Los Beach Boys son una icónica banda de rock estadounidense, formada en 1961 en Hawthorne, California. Los miembros fundadores fueron los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson, junto con su primo Mike Love y el amigo de la familia Al Jardine. Son reconocidos mundialmente por su armonioso sonido vocal y sus letras que reflejan el estilo de vida juvenil del sur de California, incluyendo el surf, los autos y el romance.

La banda alcanzó la fama rápidamente con éxitos como “Surfin’ USA” y “I Get Around”, que capturaron la esencia de la cultura del surf de la época. Con el tiempo, los Beach Boys evolucionaron hacia sonidos más experimentales y complejos, especialmente con el lanzamiento de su álbum “Pet Sounds” en 1966, considerado uno de los más influyentes en la historia de la música popular.

A pesar de los conflictos internos y los problemas personales entre los miembros, los Beach Boys continuaron produciendo música y realizando giras. A lo largo de su carrera, han vendido millones de discos en todo el mundo y han recibido numerosos premios y reconocimientos. Su influencia en la música pop y rock sigue siendo notable hasta la fecha.

Con información de EFE.