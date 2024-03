Comienza el VIII Festival Latinoamericano de Cello

El Festival Latinoamericano de Cello ofrecerá conciertos gratuitos en la ciudad de Buenos Aires entre el 26 y el 30 de marzo

Durante la Semana Santa, vecinos y turistas de la Ciudad podrán disfrutar de la octava edición del Festival Latinoamericano de Cello, organizado por el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional del Arte. El Salón Dorado de la Casa de la Cultura y ex edificio de La Prensa abre sus puertas para presentar conciertos con una gran diversidad de repertorios y con entrada libre y gratuita.

El Festival estará a cargo del violoncellista argentino Eduardo Vassallo y está enmarcado en el homenaje al maestro Oscar Castro, fundador de la Orquesta Estudio de la Municipalidad de Vicente López, por el aniversario de su fallecimiento.

El ciclo de conciertos que involucra un repertorio de música popular, de cámara, maestros del tango como Piazzolla o las bachianas de Villa-Lobos tendrá lugar los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y sábado 30 de marzo a las 20 h, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575).

Los solistas y agrupaciones que presentarán estos programas son Charlie Elliot Woodhouse, el ensamble Pentacello para apertura al festival, Imago Trío, el Ensamble de Violoncellos de la Orquesta Juvenil del SODRE, Eduardo Franco, Julia Tripodo, Mariano Manzanelli con la participación especial de la notable soprano Marisú Pavón y los 12 Violonchelos de Buenos Aires, dirigidos por Benjamín Báez. Para finalizar la velada, se presentarán Eduardo Vassallo (violoncello), Cristina Filoso (piano) y Diego Ontivero (artista visual). Para conocer más información sobre la programación del Festival en el resto de sus sedes visitar la web.

Eduardo Vasallo

Programa

Martes 26 | Salón Dorado | 20 h

Charlie Elliot Woodhouse (violoncello)

● Drama. Estreno americano. - Daniele Di Virgilio

● SUITE III para cello solo - Benjamin Britten

Pentacello (Tomás Martin | Juan Bautista Titiro | Candela Junco | Federico Bovina Iorio | Esdras Campos)

● Adagio con variaciones - Ottorino Respighi

● Concierto en si menor (3er movimiento) - Antonin Dvorák

Miércoles 27 | Salón Dorado | 20 h

Imago Trío (Pablo De Nucci, violoncello |Stefano Troncaro, piano y composición | Isidro Escasany, batería)

● Algo en que creer

● Estasis

● Un lirio en la penumbra

● Alegría

Ensamble de violoncellos de la Orquesta Juvenil del SODRE (Cristhian Leithon | Elizabeth Steel| Lola Deambrosio | Lucía Echavarría | Luz Darley Moreno| Magalí Noble | María Clara Orellano | Natalia Echavarría. Director: César Noguera)

● San Martiê del Canigoê - Pau Casals

Arreglo: Enric Casals

● Melodía en la - Astor Piazzolla

Arreglo: José Bragato. Transcripción: Christian Jiménez

● Fuga con pajarillo - Aldemaro Romero

Transcripción: John Hernández

● Oblivion - Astor Piazzolla

● Muerte del ángel - Astor Piazzolla

Arreglo: José Bragato. Transcripción: Christian Jiménez

José Araujo

Jueves 28| Salón Dorado | 20 h

Eduardo Franco

● Suite nro 2 - Johann S. Bach

● Puneña nro. 2, op. 45 - - Alberto Ginastera

Julia Tripodo (violoncello) + Mariano Manzanelli (piano)

● Sonata para violoncello y piano “Arpeggione” - Franz Schubert

12 violoncellos de Buenos Aires (Benjamín Báez | Bruno Bragato | Lucas Brass | María Eugenia Castro | Ayelén Espíndola | Clément Silly | Ana Díaz | Gabriela Massun | Melina Kyrkiris | Julián Giménez | Karmen Rencar Tomás Altmann. Dirección: Benjamín Báez)

● Bachianas brasileiras nro. 5 - Heitor Villa-Lobos

Solista: Marisú Pavón ( Soprano)

● Bachianas brasileiras nro. 1 - Heitor Villa-Lobos

Sábado 30 | Salón Dorado | 20 h

José Araujo

● Suite nro. 4 - Johann Sebastian Bach

Fernando Gentile (violoncello) + Laura Brunetti (piano)

● Sonata para violoncello solo nro. 3, op. 87 - Benjamin Britten

Lento, Allegro (marcia), Con moto (canto), Lento (barcarola), Allegretto (diálogo), Andante espressivo (fuga), Fantastico (recitativo), Presto (moto perpetuo), Lento solenne (passacaglia), Mournful song, Autumn, Street song, Grant repose together with the saints

● Sonata para violonchelo y piano, op. 78 - Johannes Brahms

Eduardo Vassallo (violoncello) + Diego Ontivero (artista visual)

● Artes combinadas

● Partitura gráfica

Eduardo Vassallo (violoncello) + Cristina Filoso (piano)

● Le Grand Tango - Astor Piazzola

● Milonga Hebrea (Estreno Latinoamericano) - Osvaldo Golijov