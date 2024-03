Paul Simon recibirá el Premio al Servicio Literario de PEN America (REUTERS/Jim Young)

El último honor de Paul Simon lo coloca entre figuras públicas fuera de la industria de la música. Es el ganador de este año del Premio PEN/Audible Literary Service de PEN America, que anteriormente fue otorgado al ex presidente Barack Obama, a la fallecida premio Nobel Toni Morrison y a Stephen King, entre otros.

Simon, de 82 años, es conocido por canciones clásicas como “Bridge Over Troubled Water” y “The Sound of Silence” y por sus gustos musicales que abarcan todo el mundo, desde Brasil hasta Sudáfrica y su ciudad natal de Nueva York. A finales de este mes, aparecerá en la serie documental de MGM+ “In Restless Dreams: The Music of Paul Simon”.

“Paul Simon ha inspirado a fans de todo el mundo con letras y canciones que generaciones enteras se saben de memoria y pueden reconocer desde las primeras notas”, dijo el jueves la directora ejecutiva de PEN America, Suzanne Nossel, en un comunicado. “Su fascinación por las diferentes culturas, tradiciones y ritmos ha ayudado abrir nuestros oídos y mentes a las tradiciones musicales esenciales. Hemos sido elegidos para rendir homenaje a este artista creativo incomparable cuya música, junto con su compromiso con los valores humanos y las causas humanitarias, lo ha convertido en un ícono cultural”.

El músico estadounidense de folk y pop Paul Simon en 1980 (Paul Natkin/Getty Images)

Simon recibirá su premio en la gala anual de PEN, que se celebrará el 16 de mayo en el Museo Americano de Historia Natural de Manhattan. El año pasado, PEN entregó el premio literario a un viejo amigo de Simon, el creador de “Saturday Night Live”, Lorne Michaels.

El jueves, PEN también anunció que entregaría su premio Business Visionary a Almar Latour, director ejecutivo de Dow Jones y editor de The Wall Street Journal. PEN, un destacado defensor de la libertad de expresión, citó sus esfuerzos para lograr la liberación del reportero del Journal Evan Gershkovich, quien ha estado detenido en Rusia durante casi un año por acusaciones de espionaje.

El periodista del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich en una corte en Moscú (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

“En un momento en que los hechos y la verdad están en duda, el papel del Wall Street Journal como fuente de noticias creíbles y reportadas es indispensable”, dijo la presidenta de PEN, Jennifer Finney Boylan, en un comunicado. “El compromiso de Almar de entregar noticias e información confiables y construir Las operaciones de noticias sostenibles son una vocación de por vida. Su firme apoyo a la libertad de prensa y a Evan ha sido inspirador”.

Está previsto que los padres de Gershkovich asistan el jueves cuando el presidente Joe Biden pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión. Ella Milman y Mikhail Gershkovich fueron invitados por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Fuente: AP