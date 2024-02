Quién es “La Chola” Poblete, la artista argentina elegida para la muestra central de la Bienal de Venecia

La Chola Poblete, 2023 (Tomas Wurschmidt / © La Chola Poblete)

La artista multidisciplinar mendocina “La Chola” Poblete fue seleccionada para formar parte de la muestra central de la Bienal de Venecia 2024, que se desarrollará del 20 de abril al 24 de noviembre de 2024.

Te puede interesar: Brasil se rinde a la sinergia creativa de la pareja de artistas que conformaron Yente y Del Prete

Con una carrera impactante y en ascenso, “La Chola” Poblete (Guaymallén, 1989) toma la posta del tucumano Gabriel Chaile, elegido para la edición de 2022, y formará parte de la exposición “oficial” del evento, Extranjeros por todas partes, que será curada por el brasileño Adriano Pedrosa, el primer latinoamericano en recibir el encargo.

La Chola Poblete presenta "Guaymallén" en el Palais Populaire de Berlín, espacio cultural de Deutsche Bank

La artista viene de recibir el premio Artista del Año 2023 por la alemana Deutsche Bank, siendo la primera de Latinoamérica en alcanzar el galardón que se concede a artistas contemporáneos que hayan creado una obra artística y socialmente relevante, que abarque los medios del papel y la fotografía y que tiene en su selecta lista a Wangechi Mutu, Yto Barrada, Maxwell Alexandre, Conny Maier y LuYang, entre otros. El año pasado también tuvo su primera muestra individual, PAP Art, en una galería portuguesa, Kunsthalle Lissabon.

Te puede interesar: Subastarán en Nueva York un dibujo atribuido a Miguel Ángel

Egresada de la licenciatura y profesorado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo, realizó talleres con Diana Aisenberg y Max Gómez Canle, entre otros, y forma parte del colectivo de artivistas disidentes “Comparsa Drag”.

De la serie "Nascita di Chola", de 2013

Su primera producción fotográfica con “La Chola”, Nascita di Chola (2013), fue exhibida en la mendocina Casa Colmena, en 2014, con Il Martirio di Chola, Espacio Cultural Julio Le Parc de la misma provincia, y fue premiada en la 11ª edición de los Premios Escenario como “Mejor propuesta de Arte Joven”, mientras se seguía presentando como Mauricio Poblete, como sucede en Rumore, performance que fue parte de un proyecto del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) en 2016. En ese sentido, “La Chola” era el alter ego que la artista utilizaba para sus performances y nació a partir de una exploración biográfica y matriarcal sobre su descendencia boliviana.

Te puede interesar: La belleza de la semana: La maldición de “El niño llorón”, de Bruno Amadio

En 2017, presentó una gran performance, American Beauty, en el extinto Barrio Joven, de arteba, en la que, vestida con un traje tradicional, bailaba dentro de una caja llena de papas Lays, para pisotear así un alimento realizado a base de maíz, esencial en la dieta de los pueblos originarios, que terminó “convertido en emblema del capitalismo chatarra”.

Durante la performance "American beauty" en arteba 2017 (Galería Pasto)

Tras esta presentación, fue becada para el “Programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella 2018″ y participó del “Programa de artistas 2018 de Marco Arte Foco” y de Todos sabemos lo fácil que es hacer llorar a alguien, en El Cultural San Martin, mientras que en 2019 tuvo el solo show El órgano masculino de la Chola, en el Mercado de Arte de Córdoba, y SLAVE, en el Museo Carlos Alonso de Mendoza.

Aunque fue en los últimos años cuando se ascenso se convirtió en meteórico, en un momento del arte en que los relatos de la diversidad, las minorías y los deudas históricas con una mirada descolonizadora forman parte crucial de la nueva escena. Su gran presentación en Buenos Aires fue en 2021, con su primera muestra individual en la Galería Pasto, Tenedor de hereje (un instrumento de tortura de la Inquisición) curada por Leandro Martínez Depietri.

Perfil del Museo Moderno de La Chola Poblete

A principios de 2022, su presencia en la feria de arte ARCO Madrid tuvo repercusión internacional cuando el destino la cruzó con la reina Letizia de España.

La Casa Real había enviado un mail para informarle a la galería porteña que la representa comunicando que habían sido el stand elegido para la visita de los reyes y que, según el protocolo, debían saludar a la reina con una mano en el corazón o hacerle una reverencia y decirle “Señora” o “Su Majestad”. Sin embargo, cuando Letizia se le acercó y le preguntó: “Tú eres chola”, Poblete respondió con la frase “después de 530 años nos volvemos a encontrar”.

El encuentro en arco madrid 2022

En febrero de ese año, participó con sus dibujos en la muestra Trama sinfónica, organizada por Luis “Yuyo” Noé, en el museo Marco de La Boca. Y, en este momento, uno de sus obras puede apreciarse en la muestra Conjeturas. Explorando el arte hoy, en Fundación Proa, que reúne 29 obras de 15 artistas argentinos de diferentes generaciones. Sus trabajos “humanizan esos datos duros poniéndoles voz mediante exuberantes personajes mitológicos e iconografías de la identidad contemporánea”, dijo el curador Rodrigo Alonso, sobre la pieza.

Para junio, se presentó en el Museo Moderno con Ejercicios del llanto, con una serie de dibujos, una acuarela y un par de cuadros creados entre 2014 y 2015 , en una especie de “diario íntimo” de sus primeras producciones y, durante arteba fue elegida por el Banco Ciudad para tener stand propio con la muestra Pop Andino.

La Chola Poblete en Fundación Proa

Entro otros reconocimientos obtuvo el Premio “Mejor Propuesta de Arte Joven 2014″ (Premios Escenario, diario UNO), Mendoza; Beca colectiva otorgada por el Fondo Nacional de las Artes por el proyecto” Tetra”. (2016); Primer Premio Adquisición /Participación en categoría Artista en el 36° Salón de Pintura Bicentenario de laIndependencia (2016); selección al “V Salón Nacional de Pintura Vicentin”, Santa Fe (2016); selección “II Bienal de Arte del Atuel”. Gral Alvear, Mendoza (2017) y del Salón Provincial de Artes Visuales Vendimia, Mendoza (2018 ).

Además, su testimonio forma parte de la docuserie Marrón. Antirracismo en tiempo presente de Canal Encuentro, en el capítulo “¿El arte en Argentina es un oficio de blancos?”. Allí, dice: “Soy la Chola Poblete, soy una artista mendocina, me considero una artista de la performance y visual también. Hago un poco de todo. Últimamente me defino como una artista marrón. Me interesa trabajar sobre todos los temas que implican la identidad. Creo que ha sido uno de los conceptos que últimamente ha resonado en todo lo que es la escena del arte y también, porqué no, un tema nuevo a replantearse a pensar, sobre el racismo, lo de dónde venimos. Volver a homenajear y volver como a esas raíces y ponerlas en la mesa y repensar qué es un territorio, que son los cuerpos y qué queremos decir”.

La Chola Poblete en la serie documental "Marrón. Antirracismo en tiempo presente" de Canal Encuentro

Si bien Poblete comenzó, primero, a trascender a través de sus performances y fotografías que reivindican la piel morena, “marrón”, las mujeres de su familia y su ascendencia de pueblos originarios, fue sumando sus propuestas en dibujos, en los que retoma mitogramas que hacen referencia al pintor indígena Guamán Poma de Ayala.

En sus propias palabras: “Soy un colonizador de imágenes de la historia del arte, de libros y videos de youtube, me interesa interpelar el modelo de belleza, flashear pop empobrecido, utilizar el cuerpo para hacerlo motivo de reflexión y noción de identidad, sea cultural, sexual, de género, nacionalidad y clase social”.

Procedente de una familia humilde, Poblete es un emergente del mapa de expresiones artísticas que renuevan genealogías étnicas, racializadas, a través de variados lenguajes artísticos que se entrelazan con lo popular, donde la cuestión del territorio identitario cobra relevancia más allá del color de piel y el género.

Pero, ¿quién es “La Chola” Poblete?. En un posteo de sus redes sociales, lo aclara:

Mi genero es ARTISTA / No me etiqueten con giladas / Marrón, puto, marica, drag, travesti-trans / Soy hombre, mujer, cóndor, cuchara, aire, rock, cumbia, serpiente, agua / Mis infinitas formas de ser y transformarme en todos y todo sin perder mi esencia / No sé que soy / Se que no soy / Odio esos sueños que te confunden / Anoche tenía tetas / Hoy una pija entre las piernas / Y vos quién sos? / Uno besa a la gente que de verdad quiere / Mendoza, Guaymallén / Me tome mil vinos y me fui a dormir a las 12 del otro día cada mañana mirando la cordillera de Los Andes / No quiero dejarte Mauricio / La Montaña es celosa / Necesito el arte como necesito a Dios / Sostengo dos ristras de ajo en forma de cruz / Me flagelo con una y a la otra me la meto en el culo / TETAS TETAS TETAS / China con África, Dadá o Mamita / TETAS TETAS TETAS / Mis amigas mutantes ominosas / TETAS TETAS TETAS / Sin el mito Venus nació de la espuma del mar ¿por qué no puede nacer de un guiso de papas? / PAPA, PAPÁ, papa cósmica, super papá / PAP ART, Pop Andino / Me paro de mano a una estructura social desigual apoyada en el racismo / No se trata de levantar la Whipala porque sí / De besar a la Pachamama porque es cool / Me estuve sacrificando por el bien de nadie / Colonizando imágenes de youtube y de la historia del Arte / Todes son Gaugin, no me exotisen / TETAS TETAS TETAS / No tengo tetas ¿cogemos igual? / Dibujo porque no sé cantar / Porque es mi forma de llorar / WHEN THEY EXPECT ME TO BE A VICTIM, I AM A DIVA / Padre nuestro, Ave María / Bajar a la tierra para subir / Te abro mi pecho una vez más / Acordate que una tarde comiste de él y aún no recuerdo quien soy / Ahora uso tacos y orgullosa te busco en todos los soles / Llevo un aguayo como falda / Quiero mostrarte lo que mi padre ha hecho con mi pierna, está enojado por eso dice estar ciego / Lloro porque no puedo tejer más trenzas / Ninguna paisana me quiere porque se han enterado que llevo en mi vientre / Una vasija y me gritan que miento

Porque soy la última kantuta que vive / Que mis pies y mi caminar son hijos de Sevilla y mis manos de la Faraona / Puedo ser tu Venus Rajada / Puedo caminar en tu pecho / Traigo un vestido de luces / No dudaría acariciarte con el estoque tu sexo y llorarte un padre nuestro.