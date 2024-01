Titus Kaphar cuenta cómo fue su viaje de las artes plásticas al cine

André Holland y Andra Day en "Exhibiendo el perdón", de Titus Kaphar

Titus Kaphar quería encontrar una manera de hablar con sus hijos sobre su experiencia de vida, un padre adicto, cierto trauma generacional y la curación. Kaphar, aclamado artista afroamericano contemporáneo, descubrió que las imágenes por sí solas eran insuficientes. Las palabras también lo eran. Incluso intentó hacer un documental para contar su historia, pero se dio cuenta de que aún quedaba mucho por decir. Así que recurrió a la narrativa para dejarla respirar. “‘Te lo diré cuando seas mayor’ es un estribillo que ya no puedo repetir”, dice Kaphar. “Exhibir el perdón me permite mirar el pasado, el presente y apuntar hacia el futuro”.

Para él, dice, profundizar en el cine fue a la vez sorprendente y no. A menudo se ve obligado a aprender nuevas habilidades en diferentes medios para crear su arte, incluido el tallado en madera y el soplado de vidrio. Pero la realización de una película fue una de las primeras veces en que tuvo que ceder el control total a un equipo de colaboradores.

Exhibir el perdón se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, donde se presenta en competencia y busca distribución. En esta entrevista, Kaphar habl sobre el elenco estelar de la película -incluida una actuación destacada de un actor de teatro veterano, y de su mentor y productor Derek Cianfrance- y cómo respondieron sus hijos.

Andre Holland, Titus Kaphar y John Earl Jelks en el estreno de "Exhibiendo el perdón" durante el Festival de Sundance

—Reuniste a un gran grupo de actores para esta película, incluidos André Holland, Aunjanue Ellis-Taylor y Andra Day.

—Una de las cosas que (Derek Cianfrance) me dijo desde el principio fue que lo más importante para el director en términos de casting es seleccionar personas en las que crea y en las que confíe, y luego apartarse del camino y dejarles hacer lo que quieran. Eso es más o menos lo que hice. Quiero decir, trabajé con Aunjanue Ellis en mi primera película. ¿Sabes lo ridículo que es eso? ¿Qué le voy a decir que ella no sepa ya? André Holland es el mejor actor de su categoría. Elegí personas con las que sentía una conexión. Realmente no tuvo nada que ver con el poder de las estrellas ni nada por el estilo.

—Has dicho que estás especialmente entusiasmado con John Earl Jenks, como padre.

—No resultará familiar para la mayoría de las personas a menos que hayan pasado algún tiempo en el mundo del teatro. En su día, August Wilson lo incluyó en muchas de sus obras. Su esposa murió trágicamente en un accidente automovilístico y él tuvo que criar solo a sus tres hijos. Así que simplemente desapareció del teatro. Este es su primer largometraje importante. Cumplió 65 años en el set. Estoy súper orgulloso de su actuación. Esta película lo vuelve a presentar, bueno, lo presenta de verdad.

Titus Kaphar con Aunjanue Ellis-Taylor, una de las protagonistas de su primera película

—¿Te preocupaba tener que dirigir a un actor pintando?

—Cuando empezamos a hablar de esta película, le dije a André que odio ver películas sobre un artista porque veo al actor tomar un pincel y digo: “Nunca has visto un pincel en tu vida”. Le dije: “Necesito creer que tú hiciste estas pinturas”. Entonces, durante un período de tres meses, André vino al estudio y trabajamos. Le enseñé a dibujar, a pintar. Cuando lo ves en la película, parece que está haciendo esos cuadros. Y André se abrió paso en algunos cuadros.

—¿Puedes explicarlo?

—Comenzó como una experiencia que pasó a palabras; de esas palabras, evolucionó a imágenes y pinturas que inspiraron la película. De hecho, se ha convertido en un ciclo porque ahora la película está inspirando otras pinturas.

"La película me permite mirar el pasado, el presente y apuntar hacia el futuro”, dice Titus Kaphar

—¿La película logró lo que esperabas con tus hijos?

—Mis hijos (de 17 y 15 años) recibieron una explicación. Fueron comprensivos y ahora me siento más cerca de ellos. De esta manera también se sienten más cerca mío. Hay una parte de esto que se siente como una conversación, una conversación nacional sobre padres e hijos, la familia y sobre el trauma generacional. Esta es una película que, por más pesada que sea, realmente trata sobre la curación generacional y el enfoque de un artista al respecto. Estaba muy emocionado por lo orgullosos que estaban. Me han visto hacer pinturas y dicen “lo que sea”; pero hago una película y ahora quieren contárselo a la gente.

