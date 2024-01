Un documental revisita la obra y el pensamiento de Norberto Galasso

Trailer de “Galasso Pensar en nacional”, de Federico Sosa

Norberto Galasso, reconocido historiador y escritor, ha desempeñado un papel fundamental en el pensamiento nacional contemporáneo. Con una amplia producción literaria que incluye obras como Perón, Seamos Libres e Historia de la Argentina. Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner se han erigido como verdaderos clásicos. Ahora se estrena en el Cine Gaumont el documental Galasso. Pensar en Nacional, una obra que teje conexiones entre la historia y el presente de la mano del historiador, retratado por Federico Sosa.

El director despliega su admiración por la obra y la trayectoria política de Galasso, sumergiéndose en sus escritos para reflexionar sobre intelectuales y figuras políticas cruciales en el devenir de Argentina. El documento audiovisual traza un recorrido por las páginas del historiador, reviviendo el legado de nombres como Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui, figuras eclipsadas por la academia pero rescatadas por Galasso.

Federico Sosa, director y artífice detrás de la película, desentraña el proceso creativo y el compromiso profundo que implicó dar vida a esta obra: “Conocí a Norberto hace muchos años. Me inculcaron su visión desde mi infancia. Recuerdo leer sus libros en la biblioteca familiar y seguirlo en el Centro Cultural Discépolo cuando el Estado aún lo sostenía”, rememora el cineasta y agregó: “Él aparecía como entrevistado en algunas películas y pensaba que él merecía tener su propia película, como otros historiadores argentinos”.

El historiador Norberto Galasso, protagonista del documental de Federico Sosa

El documental, concebido inicialmente como una parte integral de otro proyecto, germinó lentamente con el tiempo y la oportunidad. “En el 2017, tuve la chance de realizar una película comercial que me otorgó los recursos necesarios para iniciar este documental. La idea era dar voz a Galasso, pero no solo a él como individuo, sino como el portavoz de otros pensadores nacionales que fueron relegados de la historia oficial”, cuenta.

El desafío, como revela el director, residía en equilibrar la densidad de la historia argentina con la accesibilidad para una audiencia amplia y diversa. “Quería crear algo dinámico, comprensible, que no requerirá un conocimiento previo de la historia argentina para ser disfrutado”, señala Sosa. “Pero, me encontré ante la complejidad de reducir décadas de historia en un lapso limitado”, añadió.

Federico Sosa, director del documental

El documental, estructurado en cuatro actos y narrado a través de la voz de Galasso, captura la esencia del pensamiento nacional. Sosa buscaba, no solo hacer accesible el legado del historiador, sino también transmitir su humildad y su visión humanitaria. “No fue solo un viaje intelectual, sino una oportunidad para descubrir la humanidad detrás del intelectual”, reflexionó.

La película, construida durante años de trabajo, no solo celebra la figura de Galasso sino que plantea una crítica a la historiografía oficial y a la cultura académica que ha silenciado estas ideas. “Estas ideas fueron ocultadas por la historiografía oficial, por las universidades, por las academias”, lamentó Sosa. “Galasso no es tan leído. Mucha gente no sabe ni quién es”, recalcó.

"Galasso pensar en nacional" se estrena en el cine Gaumont

Galasso, figura del pensamiento nacional y referente militante desde la década del 60 hasta la actualidad, se convierte en un vínculo generacional con los jóvenes que se suman al activismo político. Más de 70 libros conforman su legado, una biblioteca que desmonta falacias y busca transformar matrices de pensamiento.

El director, Federico Sosa, egresado de la ENERC y con una trayectoria consolidada, expone su compromiso con la difusión de la obra de Galasso. Desde su primer documental hasta la actualidad, ha labrado un camino en la dirección y producción de películas de envergadura y compromiso social.

El director busca que el documental no solo sea un registro histórico, sino una herramienta para despertar el interés y la revalorización de estos pensadores

Con el estreno en el horizonte, Sosa vislumbra llevar la película a múltiples espacios culturales y educativos, desde salas de cine hasta universidades y sindicatos. Su objetivo es claro: difundir la obra del ensayista, quien en sus más de cinco décadas de investigación ha explorado los rincones más íntimos de la historia nacional, abarcando desde el peronismo hasta figuras emblemáticas como Enrique Santos Discépolo, Atahualpa Yupanqui y Leonardo Favio.

El estreno próximo de Galasso pensar en nacional no solo representa la culminación de un arduo trabajo para Sosa, sino también la esperanza de que estas ideas alcanzarán a un público más amplio y desencadenarán una revalorización de estos pensadores en la sociedad actual.

*”Galasso pensar en nacional”, de Federico Sosa, podrá verse desde el jueves 11 de enero en el Cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA).