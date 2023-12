La feria “Este Arte” celebra su décimo aniversario en la costa atlántica uruguaya

La feria de arte internacional uruguaya cumple 10 años y lo festejará con una edición especial en José Ignacio, del 6 al 9 de enero de 2024 (@esteartefair)

Entre el 6 y el 9 de enero de 2024 se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, la décima edición de la feria internacional de arte Este Arte. El evento, dirigido por su fundadora, Laura Bardier, ofrece un nutrido programa de charlas y eventos abiertos al público con la presencia de destacados coleccionistas, artistas, galeristas y curadores que presentarán su trabajo en investigación. Por otro lado, incorpora un premio adquisición y el Premio Laetitia a la filantropía.

La feria se propone como un espacio donde los artistas y las galerías puedan exponer sus mejores trabajos fomentando así una comunidad de personas que comparten una profunda apreciación por el arte. El objetivo de la feria es visibilizar las artes visuales en la región y promover la profesionalización y la adopción de buenas prácticas y el coleccionismo en el Cono Sur.

La labor de Este Arte no se limita a los encuentros anuales, sino que ha lanzado, además, dos proyectos complementarios de acceso libre, ilimitado y gratuito: Este Journal –un proyecto editorial, un espacio digital para dar visibilidad a los artistas y fomentar la reflexión crítica sobre el arte en Uruguay y la región– y Este Podcast, un programa de pódcast con una serie de entrevistas con galeristas, coleccionistas y referentes del sector artístico y cultural latinoamericano.

10ª edición de Este Arte

Este Arte ofrece un Programa Cultural en colaboración con varias instituciones nacionales e internacionales, que reflejan y promueven la importancia del trabajo en equipo. El programa, abierto al público en general, se compone de una serie de charlas y eventos con destacados coleccionistas, artistas, galeristas y curadores que presentan su trabajo e investigación, ofreciendo una perspectiva internacional sobre el arte contemporáneo. Las instituciones participantes son las siguientes:

-Fundación Ama Amoedo (FAA). Un encuentro presencial en la Residencia Artística de la coleccionista y mecenas del arte argentina Amalia Amoedo, en José Ignacio, en Casa Neptuna, especialmente comisionada para esta función por el reconocido artista argentino Edgardo Giménez.

-Centro de Exposiciones Subte. Espacio que se distingue como núcleo de formación, investigación, producción y divulgación del arte contemporáneo. En colaboración con María Eugenia Vidal, directora del Subte.

-ARCA International Film Festival. Este Arte colabora con el Festival de Cine ARCA, que se realiza en el Parque de Esculturas del MACA.

-INAU Maldonado. Se desarrollan instancias de colaboración con el INAU del departamento de Maldonado. Un taller para adolescentes y preadolescentes del INAU para tender puentes y visualizar futuros posibles, para aprender sobre las necesidades e intereses de los jóvenes que crecen y forjan nuestro mundo.

-MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry). Museo de arte contemporáneo ubicado en Manantiales, Uruguay. En un paisaje de 90 acres, los comentaristas lo llaman el “primer museo permanente de arte contemporáneo” en Uruguay.

-CAMPO. Instituto creativo y comunidad artística fundado por la fotógrafa estadounidense Heidi Lender en Pueblo Garzón, Uruguay.

Laura Bardier, directora de Este Arte

Asimismo, la Cumbre Cultural y Feria de Arte contará con una cuidada selección de galerías, cada una de las cuales expondrá a sus artistas más destacados. Participan galerías y espacios de arte de Uruguay y de todo el mundo para presentar una exposición y un programa público para audiencias amplias e iniciativas de desarrollo profesional para los agentes del arte locales, con el objetivo de posicionar a Uruguay como una verdadera potencia en el panorama artístico global.

Una vez más, participan las galerías uruguayas Black Gallery (Pueblo Garzón), Galería del Paseo (Manantiales, Lima), Galería Sur (La Barra), Walden Naturae (Pueblo Garzón) y Xippas (París, Ginebra, Punta del Este). Del exterior, estarán presentes nuevamente: Aninat Galería (Santiago de Chile, Ciudad de México), María Casado (Buenos Aires) y Quimera (Buenos Aires).

Además, se incorporan nuevas galerías: Blanco Mora (Cadaqués), Galería del Infinito (Buenos Aires), Galería Espacio O (Santiago de Chile), Galerie Sophie Scheidecker (París) y Gallerie Natasha Girardi (Mónaco).

Los curadores internacionales de la feria son Courtney Martin (YALE Center for the British Art, New Haven, Estados Unidos), Halona Norton-Westbrook (Honolulu Museum of Art, Hawai, Estados Unidos), Sharon Lerner (Museo Mail, Lima, Peru), Keyna Elieson (Bienal Amazonia, Brasil), Candice Hopkins (Forge Project, Taghkanic, Estados Unidos), Victoria Noorthoorn (Museo Moderno, Buenos Aires) y Hoor Al Qasimi (Sharjah Art Foundation, Sarja, Emiratos Árabes Unidos). Todos ellos trabajan desde espacios periféricos, pero tienen influencia e importancia globales.

Por otra parte, para su décimo aniversario la feria incorpora dos nuevos premios que buscan reconocer y fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde hace años en Uruguay. Este Arte y Don Baez presentan el Premio adquisición Don Baez para la compra de una obra de arte valorada en hasta USD 10.000 expuesta en Este Arte. Este premio está financiado íntegramente por Claudia y Diana Weiss, reconocidas empresarias, coleccionistas y amantes del arte.

En esta primera edición del premio, el jurado estará integrado por Claudia Weiss, presidenta de Don Báez; Diana Weiss, patrona de dicha organización, abogada y coleccionista de arte; y Laura Bardier, historiadora del arte, curadora independiente y directora de Este Arte. El jurado seleccionará una única pieza que pasará a integrar la Colección Don Baez a partir de todas las galerías y artistas participantes de la décima edición de la feria.

El segundo de los galardones que incorpora Este Arte en 2024 es el Premio Lætitia, que distingue a personas y organizaciones que se dedican a la creación y difusión del arte en Uruguay. Este es un reconocimiento a la importante labor de mecenazgo y apoyo al desarrollo de las artes visuales en la escena local. El premio debe su nombre a Lætitia d’Aremberg, quien ha sido uno de los principales mecenas de la cultura en Uruguay. Este Arte otorgó a Ama Amoedo el primer Premio Lætitia en reconocimiento a su compromiso con el arte. El jurado estuvo conformado por Lætitia d’Aremberg, Laura Bardier, Martin Castillo (Galería SUR), Silvia Arrozés (Galería del Paseo) y Renos Xippas (Xippas). El diseño del premio es de la artista Guadalupe Ayala.

* Este Arte se realizará en Pavilion Vik (Ruta 10, Km 182,5 - José Ignacio, Uruguay), del 6 al 9 de enero entre las 17 y las 22 horas. Puede consultarse el programa detallado aquí.