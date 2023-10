El malambo argentino se da una vuelta por el mundo

El grupo argentino de malambo Malevo está terminando en Londres la primera parte de la gira que comenzó en Rusia

Mientras lucha por hacerse un hueco en la escena argentina, el malambo, una danza del folclore pampeano, se está dando a conocer internacionalmente en una gira mundial, la primera del que tal vez es su grupo más emblemático, Malevo.

“En Argentina es muy complicado hacer actuaciones en teatros por la situación económica que se vive. Se nos hace difícil presentar nuestro show, y casi solo lo hacemos en eventos privados. Es una tarea pendiente que nos queda en nuestro país. Parece que nos toca presentarlo fuera y volver en algún momento”, explica en Londres, una de las paradas de la gira, el director y creador del grupo, Gustavo Matías Jaime.

El tour comenzó en Rusia en septiembre (Vladivistok, Moscú y Ekaterimburgo), para pasar por Arabia Saudita (Riad) y terminar la primera parte de la gira en Londres, la próxima semana. Después llega una parada en India y un descanso, para continuar entre enero y marzo por Australia (Opera House de Sídney y State Theatre de Melbourne) y 22 ciudades entre Estados Unidos y Canadá.

Jaime decidió crear en 2015 el grupo Malevo como “una necesidad de trabajar en lo que amo, que es el malambo. Hasta que nosotros llegamos no era considerado un elemento de trabajo para los bailarines profesionales”.

Malevo fue creado en 2015 por Gustavo Matías Jaime

“Marca país”

Un año después de su creación, el grupo recibió el sello “Marca país”, como reconocimiento a su promoción en el mundo de la cultura argentina. Entre marzo de 2019 y enero de 2020 trabajaron en Japón, hasta la llegada de la pandemia del covid.

Ahora, los casi veinte componentes del grupo, con sus bombos y boleadoras, se encuentran en Londres para actuar en el Peacock Theatre londinense. “El malambo es una danza argentina, nativa, originaria de La Pampa, que es un desafío entre gauchos para ver quién tenía la mejor destreza, la mejor habilidad, quién hacía mejor sus movimientos para ganar en la contienda”, explica el director artístico y fundador del grupo.

Jaime empezó “de chiquito en el malambo” y en 2015 convocó a amigos y bailarines para “arrancar”. El coreógrafo y bailarín, que ha colaborado con Ricky Martin y el Cirque du Soleil, empezó entonces a subir en internet videos de la danza y recibió llamadas de productoras. “Ahí empezó todo”.

Casi todos los componentes son bonaerenses, salvo dos bailarines procedentes de Formosa y Santiago del Estero. “El malambo es una danza muy bravía. Es parecida al flamenco. Muestra nuestra alma, lo que somos. Soñamos que el mundo conozca el malambo. Soñé hace mucho tiempo estar presentando este show acá en Londres”, explica.

"El malambo es una danza muy bravía. Es parecida al flamenco. Muestra nuestra alma, lo que somos", dice Gustavo Jaime

“Igual que el tango”

“Es el descubrimiento de una parte muy importante de Argentina, igual que el tango. Es parte del folclore argentino. Tratamos de englobar toda esa parte histórica con la modernidad, porque somos gente joven que ama las raíces de su país. Creo que estamos logrando recorrer el camino. Poco a poco el público va sintiendo lo que es el malambo”, añade.

Pero a Gustavo Matías Jaime le queda el sinsabor de que ese camino que parece están recorriendo fuera de Argentina para dar a conocer esta danza, no encuentra paralelismo en su patria. “Se nos tiene aprecio en nuestro país, por llevar las raíces argentinas al mundo. El malambo tomó un valor que antes no tenía y subió su prestigio, pero la situación en nuestra tierra hace difícil que se genere un show. Ya lo hemos intentado. Nos fue mal e incluso nos estafó en una oportunidad un productor. Es difícil, pero yo no pierdo las esperanzas de poder hacerlo”, señala.

“Las pocas veces que pudimos presentar el show en Argentina fue un éxito. La gente siente el mismo calor que nosotros sentimos arriba del escenario, aunque nuestros pasos son por el exterior siempre”, concluye.

Fuente: AFP