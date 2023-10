Comenzó la décima edición del Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+

Asterisco tiene una sección competitiva central de largometrajes variado entre internacionales, nacionales y latinoamericanas

Del jueves pasado al 5 de noviembre, la ciudad de Buenos Aires será el epicentro del cine LGBTIQ+ con la celebración del décimo Asterisco Festival Internacional de Cine. Este evento, que se enfoca en la producción audiovisual que promueve la diversidad y busca visibilizar historias que a menudo son invisibilizadas, se llevará a cabo en siete sedes de la ciudad y estará disponible en línea a través de las plataformas MICA y Contar.

El décimo Asterisco Festival Internacional de Cine ha logrado expandir el espacio del cine LGBTIQ+ desde su inicio en 2014. En sus inicios, el festival dependía más de producciones extranjeras, ya que el cine argentino ofrecía pocas alternativas. Sin embargo, ahora el festival presenta una extensa selección de películas argentinas que resuenan con la audiencia local.

Este año, las competencias argentinas son más amplias, con estrenos mundiales incluidos, lo que demuestra la confianza de cineastas en Asterisco como plataforma para mostrar sus obras por primera vez al público. La sección competitiva que premia películas en producción también se ha ampliado, demostrando el compromiso del festival en apoyar proyectos que contribuyan a un futuro cinematográfico más diverso y prometedor. El festival ha fortalecido su conexión con el cine internacional, presentando obras de destacados cineastas de Canadá, España e Israel, quienes debutarán en Argentina en esta edición de Asterisco.

Federico Klemm será uno de los protagonistas de esta edición

Además, el festival ha apostado por estrechar la relación entre el cine y el arte, incluyendo programación de videoarte y videoperformance de la escena local. También se ha realizado una retrospectiva de la obra de Cristina Coll de los últimos 20 años, así como la recuperación de reflexiones sobre cine y video del programa El Banquete Telemático de Federico Klemm entre 1994 y 2002, recientemente digitalizado por el Museo del Cine.

El festival incluirá diversas secciones competitivas, como largometrajes, cortometrajes y películas en proceso, todas provenientes de la escena cinematográfica argentina. Además, se presentarán apartados no competitivos como "La piel que habito", "Pionerxs Queer" y "Foco Canadá". Se destaca una mesa especial titulada "Disidencias sexuales y corporales en torno a la película 'Well Rounded'", en la cual participarán Jael Caeiro y Salome Wochocolosky, quienes ofrecerán una reflexión sobre el documental canadiense dirigido por Shana Myara.

El director del festival, Diego Trerotola, expresó en un comunicado de prensa: “Desde su aparición en 2014, Asterisco se propuso intentar que lo que sentimos y pensamos como cine LGBTIQ+ no sea un lugar pequeño, restringido, repetido y estancado, sino todo lo contrario: distintas formas de explorar presente, pasado y futuro de nuestros deseos desparramados en las películas”.

Trailer de "Arturo a los 30", de Martín Shanly

En la Competencia Argentina de Largometrajes, el público podrá disfrutar de obras como Amplificadas, dirigida por Sonia Bertotti y Verónica Facchini; Arturo a los 30, de Martín Shanly; Con la fuerza del río, producida por la Colectiva Audiovisual Feminista La Plata; Cross Dreamers, de Soledad Velasco; y Darlo todo, dirigida por Germán Tano Nieto.

La lista de competidores continúa con El hincha, de Renzo Cozza; El filo de las tijeras, de David Marcial Valverdi; No puedo tener sexo, de Bel Gatti; Pamela, de Marina Carrasco y Daniel Muchiut; y Pibas superpoderosas, de Leonora Kievsky.

Este año, el director trans de cine experimental Theo Jean Cuthand visitará desde Canadá para mostrar una retrospectiva de sus cortometrajes y participar en una charla en vivo. Theo Jean Cuthand, de ascendencia Cree y escocesa, creció en Saskatoon, Canadá. Su trabajo independiente, queer-punk y do it yourself comenzó en los 90. Su cine es una expresión única que aborda temas como la ecología, la identidad trans y la sanación del mundo, a través de un lenguaje auténtico y poderoso. Sus obras han sido destacadas en festivales de renombre mundial.

Trailer de "Pibas superpoderosas", de Leonora Kievsky

Las proyecciones y eventos tendrán lugar en sedes emblemáticas como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415), el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151), Hasta Trilce (Maza 177), y el Centro Cultural Haroldo Conti (Av. Libertador 8151). También se suman a esta celebración la Fundación Universidad del Cine (Pasaje Giuffra 330), el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), Otra Historia Club Cultural (Estomba 851) y Puticlú (Marcelo Torcuato de Alvear 980), además de las plataformas online de Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) y ContAr.

La décima edición del Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ promete ser una experiencia enriquecedora y diversa, que celebrará y dará voz a la comunidad LGBTIQ+ a través del poderoso medio del cine.