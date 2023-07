Mircea Cărtărescu se suma a las visitas internacionales del Filba 2023

Mircea Cărtărescu es uno de los invitados de la 15ª edición del FILBA, que se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre en Buenos Aires

Ya había participado de modo virtual en el Filba internacional 2020, pero esta vez el autor Mircea Cărtărescu llegará a Buenos Aires para compartir una experiencia cara a cara con los lectores. La concreción de su visita fue posible gracias al apoyo de la Cátedra Abierta Universidad Diego Portales en homenaje a Roberto Bolaño y la Editorial Impedimenta, que acompañará al autor en las actividades del evento literario.

Cărtărescu es poeta, narrador y ensayista, doctorado en Literatura por la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest, ciudad que lo vio nacer, y es considerado uno de los escritores más importantes del mundo. Con su presencia se suma a otras escritoras que el festival anunció en las últimas semanas: Nancy Huston (Francia), Brenda Navarro (México) y Francesca Manfredi (Italia).

El rumano escribe en un lenguaje rico y colorido, con un registro que va desde lo poético a lo científico, con un estilo muy espectacular y extravagante, donde el onirismo es su piedra filosofal. Galardonado con el prestigioso Premio Formentor de las Letras, ha obtenido reconocimientos como Leipzig Book Award for European Understanding, Gregor von Rezzori, Thomas Mann, el Premio del Estado Austríaco a la Literatura Europea y el Premio FIL de Literatura y Lenguas Romances, entre tantos más. En 2021 fue publicada en español Poesía esencial, una recopilación de poemas seleccionados por el propio autor y escritos durante sus primeros años creativos.

Discurso inaugural de la poeta y ensayista María Negroni en FILBA 2022 (Foto: Florencia Romero)

Prosista de renombre, cultiva los límites entre la literatura onírica y la fantástica como sucede en sus novelas traducidas al español como Solenoide, la nouvelle Lulu que es un sueño/pesadilla/delirio de visiones donde la figura del doppelganger y fuertes emociones sustentan un argumento tan llamativo como retórico y la monumental trilogía Cegador (1996 - 2007) que mientras avanza adopta la forma de una mariposa a través de los títulos El ala izquierda, El cuerpo y El ala derecha. También ha publicado los libros de relatos Las bellas extranjeras, El ojo castaño de nuestro amor y Nostalgia. En este último se encuentra “El ruletista”, un cuento letal que fue prohibido durante la dictadura de Ceaucescu por su violencia y desesperanza.

Cărtărescu en su obra desafía las convenciones literarias y explora los límites de la imaginación y la experiencia humana. Su contacto con los lectores es a través de su cuenta donde, paradójicamente, las imágenes se ven antes que las palabras. Ahí comparte intimidad familiar (está casado con la escritora rumana Ioana Nicolaie), viajes, premios y sus relatos en inglés y en rumano.

En el Filba de 2020, compartió con los lectores hispanohablantes su gran conocimiento de la literatura argentina a través de una entrevista virtual. Cărtărescu se declaró admirador de Julio Cortázar, de la obra de Borges y Ernesto Sábato, especialmente de Informe sobre ciegos: “Creo que es una de las obras más maravillosas que he leído”.

En aquella conversación también señaló: “El escritor que más admiro es Franz Kafka. Es mi dios. Él decía que no escribía para publicar libros, eso no le importaba, escribía para comprenderse a sí mismo, para entenderse. Esto es absolutamente crucial para mí. Yo no escribo para hacer carrera. No me pienso seriamente como escritor. Escribo para conocerme, para sanarme y para entender qué ocurre en el mundo, qué nos ocurre”.

Sobre sus procesos de escritura, que incluyen descansos después de esos bloques de cientos de páginas, dijo: “Luego de escribir un libro muy largo intento tomarme un descanso, y escribir libros más sencillos, con humor, libros infantiles, de cualquier otro tipo. También soy profesor universitario, así que me ocupo de libros académicos. Escribo diarios todo el tiempo y los publico... Escribo muchos tipos de libros. Sólo algunos son importantes para mí”.

