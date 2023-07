Mark Ronson, el cerebro detrás de la banda de sonido de “Barbie”

Mark Ronson, izquierda, y Grace Gummer en el estreno de "Barbie" (Foto: AP/Chris Pizzello)

El nombre de Mark Ronson no es nuevo en la industria musical, un polímata musical conocido por su trabajo con artistas como Amy Winehouse y Lady Gaga, y además es un experto en Barbies. Presume de las famosas muñecas por todo su estudio y se ganó su rol como productor ejecutivo de la banda sonora de Barbie. Tiene unas cuantas esparcidas por la habitación: una muñeca está colocada en una división permanente, estirada sobre un sintetizador Moog. Otra tiene el aspecto de la primatóloga Jane Goodall.

“Fui a Toys R Us y no encontré ni un Ken”, comenta riéndose. Como corresponde, “ése es el tema de la película”. La sede central de Mattel acabó enviándole unos cuantos; el Ken que permanece en el estudio de Ronson está, apropiadamente, sin camiseta.

Encontrar el sonido de Barbie, a punto de convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2023, requirió una cuidadosa reflexión e investigación para una película con una paleta visual tan rica. Al final, produjo una banda sonora que incluía a Lizzo, Billie Eilish, Dua Lipa (que también actúa en la película) y muchos más.

Cómo es la banda de sonido de “Barbie”

El supervisor musical del proyecto, George Drakoulias, le envió a Ronson un rápido “¿Barbie?”. Ronson leyó el guión y se apuntó. También puso música a Barbie con su colaborador Andrew Wyatt. A Ronson no le es ajeno trabajar en música para películas, pero la producción ejecutiva de un álbum de bandas sonoras y la música de una película entera, por no hablar de una película de esta envergadura, era un territorio nuevo. “Aprendí mucho sobre la marcha”, afirma.

El encargo de la banda sonora comenzó con dos temas: una canción pop para un gran número de baile y una balada de los 80 para Ken (nombra un género con más “tontería bombástica y consciente de sí mismo”, como lo llama Ronson).

La primera fue la primera. Ronson ideó un estribillo y un ritmo, desviándose de su primer plan, demasiado obvio, de escribir “pop azucarado de los 80″, y eligiendo en su lugar “algo groovy y melódico... con algo de dureza”, perfecto para Dua Lipa. Se convirtió en “Dance the Night”, el tema de Lipa que aparece en el tráiler principal de la película.

La canción de Ken surgió de otra manera. En su mayor parte, Ronson trabaja con instrumentales: Cuando escribió “Shallow” con Lady Gaga y Bradley Cooper para Nace una estrella, por ejemplo, sólo contribuyó con la letra para rellenar huecos: la línea “surface, don’t hurt us”, como él recuerda. Pero para la canción que se convertiría en “I’m Just Ken” de Ryan Gosling, Ronson no pudo deshacerse de la letra: “Solo soy Ken, en cualquier otro sitio sería un 10″.

Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken. (Warner Bros.)

Así que envió a la directora Greta Gerwig una maqueta con algunas líneas, incluida una letra deliciosamente bocazas sobre la “fragilidad rubia”. Ella se la envió a Gosling, que interpreta a Ken en la película, y supo inmediatamente que tenía que cantarla. Lo que podría haber sido la banda sonora de cualquier escena de la película se convirtió en su propio momento musical.

Al principio, Gerwig utilizó a los Bee Gees y las discotecas de los 70 como punto de referencia para Ronson. “Ya sabes lo de Chicago (Disco Demolition), donde todo el mundo quemaba sus discos de música disco, Fiebre del sábado noche había llegado a su cúspide y los pobres Bee Gees decían: ‘¡Lo único que queríamos era hacer bailar a la gente! ¿Qué hicimos mal?”, dice Ronson. “Eso es Barbie”.

En todo caso, esa idea es más una temática que una directriz sónica. El tablero de ideas era muy amplio, y también incluía a “Dolly Parton, Olivia Newton John, ‘Nine to Five’”, explica Ronson.

Esto explica por qué la banda sonora de Barbie abarca diversos géneros pop, incluido un tema de reggaeton cortesía de Karol G, “Watati”, el K-pop bubblegum del grupo de chicas Fifty Fifty con Kaliii en “Barbie Dreams”, y la balada de piano en falsete “What Was I Made For?” de Billie Eilish.

Para Atlantic Records, que ha editado la banda sonora, la colaboración y la diversidad han sido fundamentales. “Todos estos artistas fueron convocados desde el principio para hacer proyecciones con Mark, Greta y los cineastas. Veían escenas para las que iban a componer su música”, explica Brandon Davis, vicepresidente ejecutivo y codirector de pop A&R de la discográfica. “Cada uno de estos artistas escribió letras sobre las formas específicas en que Barbie era importante para ellos”.

Mark Ronson es el productor ejecutivo de la banda sonora de la película "Barbie" (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Ronson se hace eco del sentimiento

“Karol G decía: ‘Estoy aquí porque me encanta Barbie’. No me esperaba esta increíble película. Esto es increíble’”, comentó. “Y HAIM tenía un conocimiento enciclopédico. El único VHS que les dejaron ver en los 90, cuando eran niñas, era uno de Barbie. Se sabían todas las canciones”.

A otros se les asignó una tarea: “Pink”, de Lizzo, que termina con una voz en off de Helen Mirren, se inspiró en la Barbie protagonista, interpretada por Margot Robbie, viviendo su día perfecto. Y como la película es una comedia con complicaciones del mundo real, el humor inspiró gran parte de la composición de la canción: Está en “Hey Blondie”, de Dominic Fike, así como en los numerosos samples de “Speed Drive”, de Charli XCX.

“(Las bandas sonoras) son un área en la que hemos descifrado el código y descubierto cómo hacer que funcione de una manera en la que apoyamos a nuestros socios creativamente”, remarca Kevin Weaver, presidente de Atlantic Records West Coast, citando el trabajo de Atlantic en otras bandas sonoras importantes como la de la franquicia Fast & Furious, The Fault in Our Stars y The Greatest Showman, que produjeron éxitos masivos como “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth, “Boom Clap” de Charli XCX y “This Is Me”, respectivamente.

Pero a diferencia de esas películas, parte del proceso de adquisición de Barbie requirió un viaje a la fábrica de muñecas, donde los ejecutivos de Atlantic pudieron presenciar el proceso de fabricación de las muñecas desde su concepción hasta su finalización. (Davis y Weaver son ambos productores de la banda sonora).

Margot Robbie y Ryan Gosling protagonistas de "Barbie" (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Cuando se trabaja con una propiedad intelectual legendaria, una banda sonora conlleva ciertos riesgos. ¿Se recupera el éxito de Aqua de 1997 “Barbie Girl” o se reimagina? Seguro que Nicki Minaj no puede faltar: sus fans se llaman Barbz.

“Recuerdo -sin ánimo de ofender- que tenía una canción en el remake de Los Cazafantasmas y creo que seis de las 12 canciones eran reinterpretaciones del tema de Ray Parker Jr. de Los Cazafantasmas, comenta Ronson. “Todo encajó en el single que tenemos con Nicki Minaj y Ice Spice”, continúa, refiriéndose a la reinterpretación de “Barbie Girl”.

“Nunca antes había sido productor ejecutivo de algo. Me encanta esta película. Tuvimos un socio increíble en Atlantic Records”, agrega y finaliza: “Y luego hacer la partitura, pero fue mucho aprendizaje en el trabajo. Seguía siendo un trabajo que nunca había hecho antes. ... Es divertido mostrar a la gente diferentes escenas y hacerles soñar a lo grande”.

Fuente: AP

