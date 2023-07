“Oppenheimer”, de Christopher Nolan, es una gigantesca obra maestra

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Oppenheimer, el magistral retrato de Christopher Nolan sobre el hombre conocido como “el padre de la bomba atómica”, se vivió por anticipado con cierto escepticismo entre los cinéfilos que se preguntan cómo la afición de Nolan por las cámaras Imax y los estruendosos diseños de sonido servirían para una historia que, en su esencia, se reduce a escenas de diferentes grupos de hombres discutiendo en diferentes tipos de habitaciones (pizarra con ecuaciones de física indescifrables, opcional).

Resulta que la estética monumentalista de Nolan se adapta perfectamente a una historia que, de otro modo, apenas cabría en un largometraje: Es demasiado grande, demasiado trascendental, sus capas de arrogancia e historia y sus arremolinados impulsos sociales demasiado revoltosos para ser contenidos con pulcritud. Si Oppenheimer es una película sobredimensionada, es porque cualquier otra cosa le haría un flaco favor a J. Robert Oppenheimer, la trágica figura central a la que Cillian Murphy da una vida fascinantemente paradójica.

Es fácil entender por qué Nolan se sintió atraído por Oppenheimer como protagonista. No sólo era un hombre de complicaciones seductoramente desagradables, sino que se movió a lo largo del siglo XX como un avatar de sus aspiraciones y ansiedades más arraigadas. Y no siempre resulta simpático: Lo conocemos como un prometedor estudiante de física teórica que se venga de un tutor condescendiente en Cambridge, envenenando una manzana de su mesa. Oppenheimer comienza in medias res, en medio de las cosas, siendo las “cosas” la vertiginosa carrera académica del personaje del título, que le llevó de Inglaterra a Alemania y Amsterdam, y finalmente a Caltech y Berkeley. Mientras Oppenheimer se hace un nombre en el campo de la mecánica cuántica -ha escrito un artículo de gran difusión sobre las moléculas-, conocemos también al hombre que se convertirá en su principal antagonista: Lewis Strauss, el hombre de negocios y filántropo que reclutó a Oppenheimer para dirigir el prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y que acabaría hundiéndolo luego de su trabajo conjunto en la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos.

El director Christopher Nolan y Cillian Murphy en el set de "Oppenheimer" (Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Hay mucha información para seguir en Oppenheimer. A lo largo de cuatro décadas, en las que el personaje del título pasa de protegido a profeta y luego a paria, la película es un revoltijo de marcos temporales, arcos narrativos y personajes que entran y salen de la vida del sujeto de formas a veces chocantes, pero siempre intrigantes. Por suerte, Nolan -autor del guión, adaptación del libro American Prometheus, de Kai Bird y Martin Sherwin- sabe cómo desenvolverse en una cronología desordenada. Con películas como Inception, Interstellar y Tenet, el realizador británico ha disfrutado manteniendo al público un paso por detrás, construyendo el mundo a través del continuo espacio-tiempo de formas que probablemente sólo el propio Oppenheimer podría entender. Aquí, domina el impulso de ser demasiado opaco, manteniendo al público orientado e informado a lo largo de una narración absorbente que exige mucha atención. Pero recompensa ese compromiso con una película que evoluciona de una inmersión histórica y biográfica a una meditación sobre el daño moral y, en su hora final, a un thriller psicopolítico apasionante.

¿Quién iba a decir que la cuestión del envío de isótopos radiactivos a Suecia podría ser tan apasionante? Pero lo es, gracias a una película magníficamente elaborada en la que vemos cómo Oppenheimer no sólo prosigue su carrera en Berkeley, sino que se enamora de la brillante psiquiatra y activista política Jean Tatlock (Florence Pugh). Como muchos en su época, Oppenheimer y su hermano Frank (Dylan Arnold) simpatizaban con los luchadores por la libertad en España, y enviaron sus contribuciones a la causa a través del Partido Comunista Americano. Como muchos de sus compañeros, los Oppenheimer serían atacados por sus simpatías izquierdistas durante la era McCarthy. Pero en Oppenheimer, la atracción del personaje del título por inventar la bomba atómica se retrata en el contexto del gran proyecto modernista: Cuando Picasso, Eliot, Stravinsky y Freud reinventaban el mundo, ¿no deberían los científicos haber sido igual de revolucionarios?

Por supuesto, ayuda si esa empresa se emprende durante un momento de suprema claridad moral, como vencer a Hitler. Cuando el supervisor del Proyecto Manhattan, el general Leslie Groves (un Matt Damon relajado y a menudo secamente divertido), se dirige a Oppenheimer para que reúna un equipo científico que construya una bomba que ponga fin a la guerra, “Oppenheimer” entra en la fase de “vamos a montar un espectáculo”. En Los Álamos, New México, Oppenheimer se convierte en “fundador, alcalde y sheriff” de una comunidad de miles de investigadores y familiares que tardarán tres años en construir las bombas que acabarían diezmando Hiroshima y Nagasaki e iniciando una era de escalada nuclear y de brinkmanship.

"Oppenheimer" (Universal Pictures)

Uno de los momentos más impactantes de Oppenheimer es la prueba de la bomba atómica, cuyo nombre en clave es Trinity, que Nolan escenifica con las consabidas llamas auto engullidoras, pero en un silencio casi absoluto; el único sonido es el de la respiración nerviosa de Oppenheimer. Después, el estruendo. Más tarde, cuando Oppenheimer se dirige a su equipo de Los Álamos el 6 de agosto de 1945, Nolan escenifica un colapso mágico-realista en el que el hombre al que se le alabaría por poner fin a la guerra se ve superado por el horror y el dolor. A lo largo de Oppenheimer, el ya delgado Murphy parece volverse más esquelético, etéreo, un espectro cuyos principales rasgos son sus ojos azules como el cristal, su cigarrillo siempre presente y su voz de ronroneo felino. Su Oppenheimer es en parte maquinista, en parte místico, siempre cuestionándose las implicaciones de lo que está descubriendo. (Albert Einstein, interpretado por Tom Conti, aparece útilmente como interlocutor ocasional).

Avanzando, retrocediendo y retrocediendo en el tiempo, Nolan ofrece pistas tentadoras sobre lo que sería de Oppenheimer después de la guerra: Cómo Strauss, astutamente interpretado por un prácticamente irreconocible Robert Downey Jr. como un luchador de Washington de ojos fríos, ejecutó su defenestración burocrática durante el Terror Rojo, alimentado por casos reales de espionaje en Los Álamos. Cómo afrontaría Oppenheimer la fama repentina, el poder y sus propias debilidades personales. Y cómo muchos de sus colegas famosos y por serlo, respondieron a la corriente de antiintelectualismo estadounidense que hoy resulta demasiado desalentadoramente familiar.

Murphy domina Oppenheimer como su engañosamente quieto y pequeño centro, pero está rodeado por un impresionante elenco de actores secundarios: no sólo Damon y Downey, sino también Benny Safdie como Edward Teller, Kenneth Branagh como Niels Bohr y Gary Oldman como Harry S. Truman. En una película con muy pocos papeles femeninos, Pugh da vida a la fóbica Tatlock, y Emily Blunt monta un ataque por sorpresa artísticamente calibrado como la esposa de Oppenheimer, Kitty, que pasa gran parte de la película amargada y decepcionada, sólo para transformarse en la guerrera fría más feroz de la película, su armadura es un caparazón de perlas, carmín de cerezas en la nieve y rabia justificada.

Benny Safdie como Edward Teller y Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer en una escena de "Oppenheimer" (Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Hay mucha sustancia en Oppenheimer: muchas ideas, contradicciones y dilemas filosóficos; muchos egos, talentos y temperamentos, lealtades y elevados ideales. A pesar de la fascinante interpretación de Murphy, esas fuerzas inefables son las que impulsan la película, que Nolan filma principalmente en primeros planos finamente grabados, salpicados de tomas de estrellas, agua y explosiones cósmicas. Visualmente, es magnífica, tanto las imágenes en color de los años de Los Álamos como las secuencias en blanco y negro con Strauss, que brillan como si hubieran sido filmadas por James Wong Howe. La debilidad de Nolan por los subrayados desmerece algunas escenas que habrían sido mejor si se hubiera dejado a los espectadores escuchar a los actores en su trabajo, sin intromisiones. (Pero los diálogos son escrupulosamente comprensible, una victoria para cualquiera que haya encontrado ininteligibles las mezclas de sonido de Nolan en el pasado9.

Uno de los enigmas de Oppenheimer es si su enigmático personaje era un gran hombre o la víctima de su propia prepotencia. Teniendo esto en cuenta, resulta hiperbólico calificar la película de obra maestra. Pero, a falta de una pizarra y de un equipo de brainstorming sobrecalificado a mano, esa palabra tendrá que bastar. Como cineasta en la cumbre de sus poderes, Nolan ha utilizado esas prodigiosas habilidades no sólo para asombrar o espectacularizar, sino para sumergir al público en un capítulo de la historia que puede parecer antiguo, como él nos recuerda, pero que ocurrió ayer mismo. Al hacer que esa historia sea tan bella, tan elegantemente elaborada y tan fácil de ver, ha dado vida no sólo a J. Robert Oppenheimer, sino a los argumentos aún cruciales que él inició y trató de poner fin. Oppenheimer se atreve a afirmar que esos argumentos siguen siendo válidos, en una película de magnitud, profundidad y deslumbrante arte.

