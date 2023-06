Las 12 mejores actuaciones de superhéroes de todos los tiempos

Una selección de los superhéroes que marcaron a más de una generación

Nadie dijo nunca que ser un superhéroe fuera fácil. Hay que complacer a una base de fans rebosante de conocimientos sobre cómics y a unos críticos de cine que probablemente te desprecien por aceptar el papel. Sólo unos pocos pueden hacer ambas cosas.

Están los clásicos. Hombres que pueden volar y multimillonarios vestidos de murciélagos. Y luego está la interconectividad moderna e imperecedera del universo cinematográfico Marvel y la continua búsqueda de DC Studios por recuperar su antigua gloria, que nos han dado un justiciero, una diosa, un genio multimillonario y un rey.

Nuestra lista de las mejores actuaciones de superhéroes presenta exactamente eso, superhéroes. Los villanos y los civiles tendrán que esperar su turno; de lo contrario, sí, J.K. Simmons y Heath Ledger estarían absolutamente aquí. No hay muchas mujeres, ya que muy pocas tuvieron oportunidades hasta Wonder Woman, Capitana Marvel y Viuda Negra. Hollywood no lo ha hecho mucho mejor con otros grupos marginados, pero eso también está cambiando con las películas de Spider-Verse, y Blue Beetle en camino.

Puede que algunos críticos piensen que las películas de superhéroes se centran únicamente en los efectos especiales y en los argumentos interconectados, pero la magia sigue estando en ver cómo un personaje pasa del panel de un cómic a la pantalla.

Aquí las mejores interpretaciones de superhéroes de todos los tiempos, clasificadas:

"Blade" se estrenó en 1998 y estuvo dirigida por Stephen Norrington

12. Wesley Snipes como Blade

En los años 90, rara vez se rodaba una película de cómics en la que no apareciera Batman. La falta de familiaridad del gran público con Blade permitió a Snipes decidir qué quería aportar al personaje y ayudar a demostrar a Marvel que podía hacer películas que importaran y que no tenían por qué ser para menores de 13 años. Snipes era un superhéroe de Marvel con calificación R antes de que Deadpool existiera, pero con menos risas y más gore. Interpretó a Blade como un ser agobiado tanto por su humanidad como por su sed de sangre: un asesino reticente, a la caza de lo que él mismo era, un vampiro, con sólo una pizca de empatía por parte de la madre humana que lo dio a luz. Los antecedentes de Snipes en el cine de acción le hacían natural para blandir espadas en la caza, mientras que sus sombras negras ocultaban unos ojos demoníacos que insinuaban su existencia híbrida de humano y vampiro.

Lynda Carteres conocida por su interpretación de la Mujer Maravilla en la serie de televisión del mismo nombre, la cual estuvo en transmisión de 1975 a 1979

11. Lynda Carter como Wonder Woman

No hay ninguna razón por la que una serie de televisión de superhéroes de los años 70 con el presupuesto de efectos especiales de una bolsa de gusanos de goma deba estar en esta lista, a menos que hablemos del casting de superhéroes quizás más perfecto de todos los tiempos. A veces se puede tener la sensación de que esta persona no se parece lo suficiente al héroe de los cómics. En el caso de Carter, los cómics no se parecían lo suficiente a ella. De civil, Carter hizo un trabajo admirable, aunque no totalmente creíble, mezclándose con la multitud. Y como superheroína, irradiaba realismo, sabiendo que todos los ojos estarían puestos en ella. Consiguió que esos brazaletes antibalas y el lazo de la verdad parecieran realistas sin la ayuda de los CGI del siglo XXI, y su giro de Diana-Príncipe a Wonder-Woman (quitarse las gafas y pasar de una coleta a una melena suelta) sigue siendo icónico a día de hoy.

Deadpool 3 tiene previsto su estreno en noviembre de 2024

10. Ryan Reynolds como Deadpool

El mejor superhéroe cinematográfico de todos los tiempos siempre será discutible. El superhéroe cinematográfico más divertido de todos los tiempos siempre será Deadpool. Cuando las películas de X-Men de 20th Century Fox empezaron a perder su atractivo por no formar parte del Universo Cinematográfico Marvel, Reynolds fue capaz de hacer que volvieran a merecer la pena con su franquicia picante y violenta con calificación R. El traje, las espadas y la tontería de Reynolds, fieles a los cómics, gritaban “este tío lee los cómics de verdad”. Su Deadpool importa lo suficiente como para que la primera orden del negocio de X-Men después de la fusión Disney/Fox fuera asegurarse de que Deadpool llegara al MCU en la próxima Deadpool 3.

La actriz interpreta a una detective de la policía de Tulsa que usa un disfraz similar al hábito de una monja y un pasamontañas

9. Regina King como la Hermana Noche

King estuvo en el centro de Watchmen de HBO, quizás la mejor historia de superhéroes negros jamás producida, en su papel de policía/vigilante en Oklahoma post-reparación. Su personaje era intrépido -la peor pesadilla de la supremacía blanca- antes de su desmoronamiento emocional y posterior conquista de su recién descubierto trauma generacional. King no leyó ni un solo cómic de Watchmen para prepararse, a fin de no apoyarse en ninguna influencia y aportar algo totalmente propio. Su interpretación en un papel que no estaba en la serie de novelas gráficas de Alan Moore y Dave Gibbons demostró que hay poder narrativo en la creación de nuevos superhéroes negros originales para la pantalla.

Jackson lleva interpretando a Nick Fury prácticamente desde los inicios de Marvel Studios (Disney+)

8. Samuel L. Jackson como Nick Fury

La conectividad del Universo Cinematográfico Marvel no comenzó oficialmente hasta que Jackson apareció como Furia en su icónica primera escena post-créditos al final de Iron Man de 2008, el huevo de Pascua del cómic por excelencia. Parecía haber salido literalmente de las páginas de un cómic, ya que su imagen sirvió de inspiración para Furia en la línea “Ultimate” de Marvel Comics en 2001. Ha sido el pegamento del MCU, actuando como el gran jefe de los Vengadores y mostrándose siempre como la figura de autoridad, independientemente del héroe o villano que compartiera la pantalla. Jackson, famoso por algunos de los mejores gritos del mundo del espectáculo, aportó a Furia una calma más intensa, siendo siempre la voz de la razón a pesar de saber el peligro que corre el universo. Tuvo un papel secundario importante en la que posiblemente sea la mejor película del MCU, Capitán América: El Soldado de Invierno, y finalmente consigue brillar en solitario en la próxima Invasión Secreta en Disney Plus.

La carrera de Jackman como el mutante de las garras de adamantium continuó hasta 2017 con la cinta Logan (Disney)

7. Hugh Jackman como Wolverine

Jackman fue el big bang del movimiento moderno del cine de superhéroes en Hollywood cuando debutó como uno de los personajes de cómic más populares de la historia en X-Men, del año 2000. Entonces un actor desconocido, Jackman a primera vista era demasiado alto y demasiado guapo para el salvaje papel. Pero hizo de Wolverine y sus garras de adamantium una figura central en un universo cinematográfico de X-Men que duró casi dos décadas, hasta que la fusión de Fox con Disney puso a los mutantes bajo el dominio de Marvel Studios. El mero hecho de conseguir que el pelo de Lobezno quedara bien fue un logro increíble. Jackman interpretó a un solitario que no trabajaba bien con nadie, pero que se convirtió en un jugador de equipo, en una figura paterna (para la Pícara de Anna Paquin) y, finalmente, en un líder. Su mayor logro fue Logan, que le dio la oportunidad de llevar en la cara el dolor de ser un hombre indestructible. A pesar de todos los gritos, gruñidos y zarpazos que hizo a lo largo de los años para gran aclamación de los fans, fue la inesperada felicidad en sus ojos después de finalmente encontrar su final lo que puede ser su momento más memorable de Wolverine.

En 2011, Chris Evans comenzó a interpretar a Steve Rogers (Capitán América) en "Capitán América: El Primer Vengador"

6. Chris Evans como Capitán América

Evans tuvo que enfrentarse a su pasado al asumir este papel. No olvidemos que protagonizó no una, sino dos películas de los “Cuatro Fantásticos”. Como el exaltado, engreído e inmaduro hombre-niño que es Johnny Storm/La Antorcha Humana, Evans encarnó a un hermano. Pero como Capitán América era todo un profesional. Evans fue tan convincente como Steve Rogers, un enclenque flacucho ayudado por los CGI, que cuando se transformó en una máquina de músculos, era difícil creer que ése era realmente su cuerpo en la pantalla. Su agotado grito de “Vengadores, reuníos” en la gran lucha final de “Endgame” contra Thanos podría ser el momento más querido de la historia de Marvel Studios. Si Downey es la chispa del MCU, Evans es el corazón.

Boseman tenía previsto protagonizar Black Panther: Wakanda Forever

5. Chadwick Boseman como Pantera Negra

Boseman fue todo lo que tenía que ser y más en una de las películas de superhéroes más esperadas de la historia. Black Panther fue un fenómeno mundial y el Rey T’Challa de Wakanda interpretado por Boseman era el tipo de superhéroe que Hollywood nunca había visto antes. Inconquistable. Inspirador. Inolvidable. El cool negro personificado en forma de superhéroe. Boseman formó parte del reparto más fuerte de Marvel Studios, liderando la interpretación de sus líneas con un acento africano que irradiaba un orgullo no colonizado. También se enfrentó a uno de los mejores villanos de todos los tiempos del MCU, el Killmonger de Michael B. Jordan, acaparando la misma atención en todas las escenas que compartían. Cuando Marvel Studios se vio obligada a seguir adelante con la franquicia con Wakanda para siempre tras la impactante muerte de Boseman, sustituirle nunca fue una opción. En su lugar, dedicó la totalidad de la secuela a homenajear a Boseman.

Tobey Maguire interpretó un Spiderman que cambió Hollywood para siempre

4. Tobey Maguire como Spider-Man

Maguire era nerd y salvador a partes iguales como Peter Parker en el instituto y quizás el personaje de Marvel más famoso de todos. La tristeza en sus ojos gritaba “Mis padres se han ido, mi tío está muerto y mi tía no puede pagar el alquiler”, pero cuando se ponía la máscara era todo negocio. Maguire encarnaba la verdadera esencia de Spiderman: que un superhéroe tan increíble pudiera ser también el niño de al lado. Aquí no hay universos cinematográficos. Ni multiversos. Sólo un Spiderman que cambió Hollywood para siempre.

Todavía es un misterio si Robert Downey Jr. protagonizará Iron Man 4 (Marvel/Paramount/Kobal/Shutterst)

3. Robert Downey Jr. como Iron Man

Sin Downey mirando a la cámara y diciéndole al mundo “Yo soy Iron Man”, no existe el Universo Cinematográfico Marvel. En 2008, ofreció una interpretación que satisfizo por igual a un público general que no sabía mucho sobre Iron Man y a los fans de los cómics que buscaban la perfección. Downey no sólo tenía el aspecto del superhéroe y fiestero playboy más importante de Marvel, sino que también se sentía como tal. La seguridad en sí mismo nunca abandonó el rostro de Downey, tanto si estaba siendo secuestrado como si estaba en una cita o pidiendo una hamburguesa con queso: todo parecía auténtico a lo que Tony Stark debería haber sido en la pantalla. Y no hay que olvidar la parte genial: el Stark de Downey siempre supo que era el más listo de la sala y no le importaba hacértelo saber. Raro es el superhéroe en pantalla que causa tanto revuelo cuando no lleva puesto su traje de superhéroe, pero Downey era ese tipo. Añade a su swagful repertorio una de las muertes más memorables e impactantes de la historia del cine de superhéroes.

Christopher Reeve en "Superman"(Grosby Group)

2. Christopher Reeve como Superman

Ha habido muchos Supermanes a lo largo de los años, pero siempre serán comparados con el Hombre de Acero original. Ha pasado casi medio siglo y todavía no ha habido un superhéroe tan carismático y encantador en la pantalla como la interpretación que Reeve hizo de Kal-El de Krypton en los años 70 y 80. El rizo. La confianza. Los cambios rápidos en una cabina telefónica. El traje, que es más Adam West que Henry Cavill, pero que de algún modo sigue quedando bien. Reeve lo hizo todo. Tan creíble como era como Superman, parecía increíble lo transformador que era su Clark Kent. El pelo peinado de Reeve, sus grandes gafas, su encorvamiento y su voz aguda daban lugar a un reportero de modales tan discretos que nunca adivinarías que era el mayor superhéroe de la historia.

En 1992, Michael Keaton se consagraría como el hombre murciélago definitivo.

1. Michael Keaton como Batman

Nombra a un superhéroe con una silueta mejor. O un coche mejor. No se puede. Cuando el Caballero Oscuro de Keaton apareció por primera vez en Batman (1989), todo lo que se veía era una oscuridad alada de orejas puntiagudas que descendía del aire sobre criminales desprevenidos. Lo que siguió sigue siendo el patrón oro de cómo ser un superhéroe en Hollywood. Bajo la capa y la capucha, con esas cejas siempre frustradas, el millonario Bruno Díaz de Keaton era menos playboy y más intencionadamente torpe para enmascarar su verdadero yo, pareciendo exactamente el tipo de recluso que uno esperaría que hubiera heredado una fortuna de sus padres muertos. Nunca hay un momento en el que Bruno Díaz parezca feliz: está tan dolido por el dolor que le convirtió en justiciero que ni siquiera puede fingir cuando no es Batman. Keaton pasó la mayor parte de la película enfundado en su musculoso bat-traje (los actores no tenían que ir al gimnasio por aquel entonces) guardando un silencio intimidatorio. Pero cuando hablaba, su susurro de murciélago bien podría haber sido un megáfono. Además, si te traen de vuelta más de treinta años después para volver a ponerte un bat-traje -en Flash recién estrenada-, debes de haber hecho un trabajo realmente bueno.

Fuente: The Washington Post

