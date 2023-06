Plagian cuento de Casciari y el escritor lo considera un “homenaje”

El cuento que aparece en la página 11 de este libro esta firmado por Arturo Méndez Osorio (Foto: Adrián Escandar)

El escritor Hernán Casciari compartió en sus redes sociales un hecho desopilante que se produjo cuando dos editoras mexicanas lo contactaron con la sospecha de que el libro que habían publicado con cuentos ganadores de un certamen contenía un texto suyo plagiado: lejos de litigar, el argentino ideó una salida más ingeniosa al considerar que más que una copia se trata de un “homenaje” y les dio el visto bueno para que continúen con la edición del volumen.

La historia fue así: una editorial llamó a concurso y los relatos ganadores fueron compilados en un volumen. Una vez impresos, las editoras mexicanas se dieron cuenta de que el primer cuento ganador -firmado por Arturo Méndez Osorio- era una copia de un cuento de Casciari, “Diario de amor durante una catástrofe”, un texto de 2006 que está en su libro Los consejos de mi abuelo facho.

Las editoras lo contactaron pidiéndole que por favor no les hiciera juicio y que iban a sacar de circulación la partida de libros, aunque eso significara pérdidas absolutas. Pero el argentino les dio una respuesta inesperada, como contó en Twitter. “Les dije que el plagio es, en realidad, un homenaje secreto que hacen algunos sin darse cuenta, y que les mandaría una tarjeta con una ‘Fe de erratas’ para que la incluyan en el libro. Y así fue como las editoras, con alivio, no perdieron plata y todo tuvo #FinalFeliz”.

El autor ofreció una ingeniosa solución (Foto: Adrián Escandar)

En la “Fe de erratas” que acompaña la edición del libro, Casciari escribe que el cuento firmado por Arturo Méndez Osorio se parece mucho al de él, “ambas historias tienen la misma cantidad de palabras y todas están ubicadas en el mismo orden”, escribe y remata: “a mí me ilusiona pensar que ha sido sólo una casualidad”.

El escritor explicó el motivo de su decisión: “Lo que me pasa es que tengo una perspectiva diferente respecto al derecho de autor. Entonces, muchísimo menos me podría indignar por algo que tradicionalmente se llama plagio. Me parece incluso divertido y lo veo como un homenaje porque el plagio es, en realidad, una especie de honra envidiosa que un tercero hace para con la obra propia”.

Es que, en realidad, casi toda la obra de Casciari no tiene copyleft o copyright, es decir, está liberada (es sólo cuestión de ingresar a su blog donde se pueden leer un montón de textos de él). “Cualquiera puede hacer, con cualquiera de mis cuentos, lo que se le antoje, incluso obras derivadas, incluso uso comercial de mis obras, en tanto me nombren. O sea, el único límite es apropiarse como hizo este chico, pero tampoco me molesta”.

La solución de Hernán Casciari

No es la primera vez que le pasa esto. Algo similar le ocurrió con una película producida ni más ni menos que por Hollywood en 2011 y que él define “el caso posiblemente más paradigmático” porque al tratarse de un plagio con un gigante había muchos interesados en avanzar con la demanda judicial. Se trata de la película In Time de 2011 que contiene ideas de su cuento “Tarifa plana de porro y otros avances” publicado en 2005. “De hecho -recuerda-, es un país muy litigante, así que hubo muchos bufet de abogados norteamericanos que me contactaron indicándome todo lo que yo tenía que hacer para llenarme de dinero haciendo juicio. Y, obviamente, no tomé ningún recaudo ni dije nada, porque mi obra es absolutamente libre de ser usada por quien quiera, y tampoco soy muy amigo de hacer litigios ni cosas por el estilo”. Casciari todavía no vio la película.

