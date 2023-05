Regresa el MAC, la gran feria de arte de Córdoba

El Complejo Ferial será la casa del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba

El Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba (MAC) regresa al ruedo luego de la cancelación de 2022, con la presencia de 60 galerías y espacios autogestionados del país, que reunirán obra de 200 artistas, en los pabellones celeste y violeta, del Complejo Ferial Córdoba, desde el 1° al 4 de junio, con entrada libre y gratuita.

Esta edición, que coincide con el aniversario 450 de la Ciudad, estará dividida en dos zonas: Crespo y Bonino. En la primera se reúnen espacios consolidados de Argentina y de países limítrofes, mientras que en la segunda galerías nóveles, con antigüedad inferior a tres años, con nuevos modelos de gestión como así también a plataformas que trabajan a partir de redes colaborativas.

En su propuesta curatorial Roberto Echen propone crear relaciones entre las distintas galerías, sin importar a la zona que pertenezcan, poniéndolas a dialogar unas con otras de acuerdo al tipo de obra que presenten, a modo de generar pequeños circuitos para los visitantes. Así, se crearon 9 conexiones: La historia vigente; Lo tradicional revisitado; Políticas de lo político; Grafías; Materialidades y modos; Lo urbano como poética; La naturaleza desde la ciudad, Formas del paisaje y Derivas de lo pictórico.

“Creo que era importante, como curador, hacer un trabajo que fuera más allá de ‘este va acá, este acá'; construir distintos planos galerísticos, porque podés tener una galería que ya tiene toda una trayectoria y otra que puede ser muy emergente y que, sin embargo, se pueden asociar ya que la apuesta que hacen tiene puntos en común”, explicó Echen a Infobae Cultura.

El MAC reunirá obra de 200 artistas, a través 60 galerías y espacios autogestionados del país

Y agregó: “Más allá de que algunas tengan más trayectoria, me pareció interesante poder democratizar, por lo menos desde un lugar conceptual, las relaciones entre los espacios y que el público pueda tener una experiencia más integradora. Bonino está en los laterales y la zona Crespo, en el centro, en el núcleo, por lo que lo curatorial me permitía hacer algo que fuera más transversal”.

Así, las participantes en Zona Crespo son Aldo de Sousa; Ankara; Artis; Calvaresi; Centro de Edición Galería; Co Art; Colada + Wunsch Gallery; Constitución; Cott Gallery; Diego Obligado Galería de Arte; Esaa; eSTUDIOG; Gabelich Contemporáneo; Galería Cecilia Caballero Arte Contemporáneo; Galería Júpiter; Hache; La Cúpula; Luogo galería; Lyv Gallery / Ciendías; Maleza Tucumán: Marchiario Galería de Arte; Maria Casado; María Wonda; MC galería; Mite Galería; Moria; NN; OTTO Galería; Ruth Benzacar Galería de Arte, Sasha D espacio de arte; Sputnik; Subsuelo; The White Lodge; Tierra arte contemporáneo; TokonOMa, Vía Margutta Arte Contemporáneo y Vigil Gonzáles.

Mientras que en Bonino, que son espacios subsidiados, se encuentran: AAMM / Residencia Epecuén; Almancén; Cresteo.Red; d’ subasta; Delta Espacio; Departamento 112; El Cubo Blanco; El galpón rural; En Casa Espacio De Arte; Espacio Barraco; Espacio de Arte López Álvarez; Estudio Abasto; Fiera; Galería Chorizo; Nilo, galpón de arte; OHNO galería; Pantano; Pionera; PM; Satélite, TKN.ar y Yu&Va galería de arte.

“Esto es una feria y las galerías vienen a vender obras, pero era importante también otorgar algo más, que se puedan ver los proyectos. O sea, va a haber obras colgadas, pero a través de lo curatorial se le puede dar una forma interesante. El Complejo tiene una muy buena disposición, hay mucho aire y me parece que eso también hace a la experiencia”, comenta Echen, quien además es director artístico del Museo Castagnino+macro de Rosario y creador y curador de MicroFeria de Arte Rosario.

Obras que se encontrarán en Wunsch Gallery, eSTUDIOG y Sasha D

En ese sentido, considera que se trasladará mucho de su experiencia rosarina: “Lo que hacemos en la MicroFeria siempre es apostar a lo expositivo, es importante pensar que la feria, más allá de su función comercial, tendrá la forma de una muestra de arte y eso se va a ver acá también, va a tener un poco ese modo, porque hay mucho espacio y eso hace que uno pueda mirar con tranquilidad”.

Además, habrá otros espacios relacionados al mundo de las artes plásticas, que tienen su propia agenda de actividades (ver abajo). En Zona Editada, coordinado por Julia Levstein —artista, editora y gestora— y Huenú Peña —artista y editora—, se realizará un cruce con 20 proyectos de producción editorial, con propuestas que unen lo internacional y lo institucional con el mundo independiente.

Participan las editoriales AAPIE, Asunción Casa Editora, Azogue Libros, Borde Perdido Editora, Casa Trece Ediciones, Cielo Invertido Ediciones, Ediciones Casa Mario (Uruguay), Ediciones DocumentA/ Escénicas, Editorial Iván Rosado, Editorial Fruto de Dragón, El Flasherito Diario, EME Editorial, Escoria Ediciones, Feria Copperweld La Sofía Cartonera, MIcroutopías (Uruguay), Natas Editoras, Simetría Doméstica y Taller Riso.

También allí se presenta Audioguía, un proyecto que, mediante códigos QR, acerca las voces de editoras y editores, contando en primera persona, diferentes modos de vinculación entre las editoriales y las artes visuales.

Imagen de la edición del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba de 2019

En el Auditorio se desarrollarán conferencias en las que se abordarán temas como “NFT y memes” en relación a las nociones de arte, autoría y deconstrucción de la autoría en obras de arte digitales; mercados de arte en vínculo con las ciudades o nomadismo y arte.

Por su parte, el Programa de Mediación busca acercar las artes visuales a nuevos públicos mediante actividades con foco en la comunicación, la variedad de lenguajes posibles y distintas formas pedagógicas a través de pasantías que integran el trabajo de estudiantes y docentes de arte.

El espacio, coordinado por la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, está a cargo de Flavia Colombo —directora de la Esc. Sup. de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta— y Candelaria Jaimez —secretaria de Extensión y Vinculación territorial FAD; y de Isabel Irusta —de la Facultad de Turismo y Ambiente.

El MAC es organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba junto a la Agencia Córdoba Cultura, Faro (Asociación Civil de Galerías de Córdoba), Fundación Pro Arte Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba.

La feria tendrá además distintas zonas relacionadas al mundo editorial y habrá un auditorio

Guía de actividades

Jueves 1

16:00 - ZONA EDITADA. Presentación. Difusión de audioguía y página web. Participantes: Julia Levstein, Agustina Trinquell y Huenú Peña, Carpa Auditorio

16:30 - ZONA EDITADA. Presentación de “Escenas frente al mar” de Taller Riso. Participan Pía Canelo e invitadas/os, Carpa Auditorio

Viernes 2

16:00 - ZONA EDITADA. Presentación del libro “Eva Finquelstein”, Colección 1.330.022, etcétera. Participan Eva Finquelstein y Ariel Silva. Carpa Auditorio

18:00 - AUDITORIO. NFT vs. memes ¿Estamos hablando de arte?: qué concepción pone en juego cada una de estas nociones. El original y el autor o la deconstrucción de la autoría. ¿Posibilidad para el campo del arte o su destrucción? Participan: Gabriela Barrionuevo (Córdoba), Fabián Arias (Córdoba), Georgina Ricci (Rosario). Coordina Roberto Echen (Rosario). Carpa Auditorio

Sábado 3

16:00 - ZONA EDITADA. La edición como práctica artística. Participan: Estefanía Papescu (Simetría Doméstica, Buenos Aires), Maia Cosin (Natas Editora, Entre Ríos), Feria Copperweld (Córdoba), Vir Molinari, Majo Brada y Georgina Ricchi (AAPIE, Rosario). Carpa Auditorio

18:00 - AUDITORIO. Nomadismo en arte: ¿noción que da cuenta de una realidad o invención colonialista? ¿Existe el nomadismo o es el mero flujo hacia los centros de poder? Participan: Virginia Agote (San Juan) e Irina Svoboda (Comodoro Rivadavia). Carpa Auditorio

Domingo 4

16:00 - ZONA EDITADA. Conversación entre bibliotecas. Participan Aníbal Mangoni (CEF, Córdoba), Laura del Barco y Cecilia Salomón (Museo de las Mujeres, Córdoba), Aimé Luna (Errática Biblioteca, Santa Fe), Guadalupe Arriegue (Biblioteca Turma, Buenos Aires), Antonella Pezzola y Florencia Breccia (Bardos Editorial). Carpa Auditorio

18:00 - AUDITORIO. Ciudad y mercado de arte: ¿se puede hablar de mercados locales? ¿Mercado “local” no es una noción paradójica? Participan: Priscila Sandoval (Santa Fe), Lucrecia Palacios (Bs. As.), Marcela López Sastre (Salta), y Carlos Stía (Rosario). Coordina: Mercedes Pérez Bergliaffa (Bs. As.). Carpa Auditorio

Cierre. Acción Performática Mercado, performance a cargo de Sebastián Pastorino. Carpa Auditorio

*Mercado de Arte Contemporáneo, del 1 al 4 de junio, en el Complejo Ferial Córdoba (Ramón Cárcano s/n, pabellones celeste y violeta), con entrada libre y gratuita. Se podrá visitar el jueves de 16 a 20, el viernes y sábado de 13 a 20, y el domingo de 13 a 19. Para más información

