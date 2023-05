Cómo es “Doppelganger”, el libro más personal de Naomi Klein

“Doppelganger”, el libro más personal de Naomi Klein

La activista y autora de best sellers Naomi Klein publicará en septiembre su nuevo libro, que combinará reflexiones personales con reportajes políticos y comentarios culturales. Farrar, Straus & Giroux anunció que en Doppelganger: A Trip into the Mirror World, Klein explorará una época plagada de “confusión en los ámbitos político, tecnológico, medioambiental y médico”.

Un punto de confusión que se aborda en el libro: los comentaristas de redes sociales que confunden a Klein con la autora Naomi Wolf, lo que llevó a Klein a tuitear “por favor, mantengan a sus Naomis claras” en 2020. Klein dijo en un comunicado el miércoles que el libro era un “alejamiento” para ella, “más personal, más experimental” y explorará “lo que se siente al ver que la identidad de uno se escapa en el éter digital”.

“Sobre todo, es un intento de lidiar con lo salvaje de este momento, con el auge de las culturas de la conspiración y el surgimiento de extrañas alianzas entre izquierda y derecha, y sin que nadie parezca ser lo que es”, explicó. “Doppelganger es mi intento de trazar un mapa útil de nuestro momento histórico, pero para lograrlo he tenido que perderme varias veces”.

Entre los libros anteriores de Klein figuran The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism y On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal. Es profesora asociada de la Universidad de Columbia Británica y codirectora del Centro para la Justicia Climática de dicha universidad.

