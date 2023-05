Arrancó el Festival de Cannes 2023, el gran supermercado cinematográfico del año

La edición 76 del Festival de Cannes, que se inaugura con un filme de época protagonizado por Johnny Depp, culminará con la entrega de premios el 27 de mayo. REUTERS/Eric Gaillard

El Festival de Cannes es el único lugar del mundo en el que conviven, más o menos armoniosamente, la nueva película de Indiana Jones y un cortometraje póstumo de Jean-Luc Godard, un film animado de Pixar y películas chinas o turcas de casi cuatro horas de duración. En medio de esos extremos, aparecen figuras a esta altura legendarias como Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Wes Anderson, Nanni Moretti, Víctor Erice, Aki Kaurismäki y Ken Loach. Y, con ellos, todas sus estrellas. Bienvenidos otro año más al supermercado cinematográfico más importante del año, ese en el que se decide de qué se hablará cuando se recuerden las películas de 2023.

Este año todo arrancó con la controversia previsible de poner una película con Johnny Depp de protagonista en la inauguración. El film, titulado Jeanne du Barry, que transcurre en la corte del Rey Luis XV (Depp) y que fue dirigido por la francesa Maiwenn, es lo menos importante. Lo que movilizó a todo el mundo fue la presencia del actor de Piratas del Caribe, al que los escándalos parecen perseguirlo, los busque o no. Aquí la prensa no solo cuestionó su elección y su presencia tras el juicio que le hizo su ex mujer Amber Heard sino que también se quejó de la realizadora, quien admitió haber golpeado recientemente a un periodista que fue crítico con ella. No hay forma de que el festival logre evitar estar rodeado de escándalos mediáticos.

Te puede interesar: Bangladesh estrena su primera película india en 50 años

Como viene sucediendo últimamente, Cannes no tendrá este año una gran presencia latinoamericana. No hay películas del continente en competición, pero sí hay algunas distribuidas en las secciones paralelas del evento. Además, el director argentino Damián Szifron será parte del jurado principal, que preside Ruben Östlund, realizador de la película que ganó la Palma de Oro el año pasado, El triángulo de la tristeza.

El jurado de Cannes en la gala inaugural del Festival de Cannes. Con el director de cine argentino Damián Szifrón (sexto, de izquierda a derecha) entre ellos (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La participación del cine latinoamericano se limitará a seis títulos: Los delincuentes, de Rodrigo Moreno (Argentina); Los colonos, de Felipe Gálvez (Chile) y “Crowrã”, de Joao Salaviza y Renée Nader Messora (Brasil) estarán en la competitiva sección paralela Un Certain Regard, mientras que Eureka, de Lisandro Alonso (Argentina) y Perdidos en la noche, de Amat Escalante (México), se verán en Cannes Premiere, sección no competitiva en la que reconocidos cineastas presentan sus nuevos films. El sexteto se completa con Retratos fantasmas, documental de Kleber Mendonça Filho (Brasil), dentro de las llamadas Proyecciones Especiales.

Pero lo que todo el mundo espera acá son, como de costumbre, media docena de títulos de impacto mundial, de esos que tienen por detrás de cámaras nombres reconocidos y, delante de ellas, celebridades internacionales. La película que engloba todo eso no es otra que Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, que protagonizan Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, por primera vez juntos en una película del director de Buenos muchachos. Esta mezcla de western y película de gangsters que transcurre en los años ‘20 en una reservación indígena en Oklahoma dura tres horas y media y se presenta fuera de competencia. Se trata sin duda de la película que todo el mundo quiere ver acá, ya que recién se estrenará en octubre.

No es la única. También por fuera de los premios y casi en carácter de pre-estreno llega Indiana Jones y el llamado del destino, quinta película de la saga del antropólogo aventurero que encarna Harrison Ford. Esta vez no está Steven Spielberg detrás de cámaras sino James Mangold, el muy confiable director de Logan, pero Ford sigue haciendo lo suyo, acompañado esta vez por Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen, entre otros. La película se estrenará mundialmente a finales de junio. También muy esperados y fuera de toda competencia se presentarán episodios de la serie The Idol, del creador de Euphoria, Sam Levinson. La aparentemente controvertida historia se centra en una estrella pop (Lily-Rose Depp, hija de Johnny) que tiene una tóxica relación con un empresario de la noche interpretado por el músico The Weeknd.

"Indiana Jones y el llamado del destino" tendrá su preestreno en Cannes (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

¿Quién ganará en Cannes?

Ya entrando en la competencia por la Palma de Oro, otro título que ha despertado mucha expectativa y está lleno de figuras es Asteroid City, lo nuevo de Wes Anderson (director de Los excéntricos Tenembaum), que cuenta una serie de historias que transcurren en medio de una convención de astrónomos y sus familiares en el desierto en los años ‘50. El elenco incluye a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Edward Norton, Steve Carell, Adrien Brody, Margot Robbie y Willem Dafoe, entre muchos otros.

Otra película muy esperada es The Zone of Interest, del realizador británico Jonathan Glazer, una adaptación de la novela de Martin Amis que transcurre en Auschwitz durante la Segunda Guerra y que se centra en la vida del comandante de ese campo de exterminio y su familia. Del finlandés Aki Kaurismäki se verá Fallen Leaves, una historia de amor, soledad y alcohol con el acostumbrado estilo humorístico y melancólico del realizador de El otro lado de la esperanza mientras que el italiano Nanni Moretti presentará Il sol dell’avvenire, comedia dramática sobre un cineasta en crisis, interpretado por el propio director, en medio de un problemático rodaje.

El guionista y director Wes Anderson en el set de "Asteroid City" (Foto: Roger Do Minh/Pop. 87 Productions/Focus Features vía AP)

El director de Carol, Todd Haynes, se meterá en May December con una complicada historia de amor de la vida real a través de una actriz que se relaciona con los protagonistas cuando, muchos años después de los hechos, intenta investigar para hacer una película sobre ellos. La protagonizan Julianne Moore y Natalie Portman. En tanto el brasileño Karim Aïnouz dirigió en Gran Bretaña Firebrand, una historia que transcurre en el siglo XVI y se centra en la complicada relación entre el Rey Enrique VIII y su última esposa, Katherine. La película tiene como intérpretes principales a Alicia Vikander y Jude Law.

La competencia incluirá además títulos de la austríaca Jessica Hausner (Club Zero), las francesas Justine Triet (Anatomy of a Fall) y Catherine Breillat (Last Summer), el japonés Hirokazu Kore-eda (Monster), la italiana Alice Rohrwacher (La chimera), el turco Nuri Bilge Ceylan (About Dry Glasses), el italiano Marco Bellocchio (Rapito), el inglés Ken Loach (The Old Oak), el chino Wang Bing (Youth) y el alemán Wim Wenders (Perfect Days), entre otros.

Más allá de la alfombra roja

Cannes es mucho más que la competencia oficial, los preestrenos, las estrellas y la alfombra roja. Es también un mercado, un espacio para dar a conocer el cine de todo el mundo, un encuentro de profesionales y un verdadero circo de paseantes, turistas, personas que intenta llamar la atención de cualquier modo, restaurantes llenos, precios carísimos y algunos pocos que insisten con ir a la playa que, aunque pocos de los visitantes la notemos, lo rodea y envuelve todo.

En el Festival de Cannes de 2023 se proyectará el mediometraje póstumo que dejó Jean-Luc Godard, "Drôles de Guerres" (Gaetan Bally/Keystone via AP, file)

Los fans del cine de autor más comprometido esperan con expectativa la llegada del mediometraje póstumo que dejó Jean-Luc Godard, el realizador suizo que falleció en septiembre del año pasado. Drôles de Guerres se presenta del modo siempre críptico que caracteriza a buena parte de la obra del director de Sin aliento como “el tráiler de un film que no se realizará jamás”. Otro cineasta importante que presenta una película corta es Pedro Almodóvar. El director español presentará Extraña historia de vida, un western en inglés que protagonizan Pedro Pascal y Ethan Hawke, que se dará acá junto a una conversación con su realizador. El portugués Pedro Costa traerá también un corto. Se titula As filhas do fogo y es un film con mucho de musical centrado en las vidas de tres hermanas que viven cerca de un volcán.

Te puede interesar: Almodóvar se muestra más intimo que nunca en un libro “secreto” que tardó más de 50 años en ver la luz

Uno de los regresos más esperados es el del español Víctor Erice. El director de El espíritu de la colmena presenta en la sección Premieres Cerrar los ojos, su primer largometraje en más de 30 años, desde El sol del membrillo, de 1992. Es la historia de un actor español, interpretado por José Coronado, que desaparece en medio del rodaje y cuyo cuerpo jamás es encontrado hasta que décadas después aparecen algunas posibles pistas sobre su destino. El otro que vuelve tras una ausencia de seis años es el japonés Takeshi Kitano, cuyo film Kubi se verá también en Premieres. Es un film de samuráis que transcurre en el siglo XVI. Documentales de Wim Wenders (Anselm, en 3D), del británico Steve McQueen (Occupied City, film de cuatro horas y media sobre Amsterdam durante la Segunda Guerra) y de Wang Bing (Man in Black, sobre el compositor de música clásica chino Wang Xilin) se suman como funciones especiales.

Otros títulos muy aguardados son Hypnotic, un thriller detectivesco de Robert Rodriguez (El mariachi), protagonizado por Ben Affleck y la brasileña Alice Braga, y la película de cierre, el nuevo gran estreno de animación de Pixar titulado Elemental. El film transcurre en un mundo imaginario en el que conviven armoniosamente los habitantes de la Tierra, el Aire, el Agua y el Fuego hasta que un romance pone en peligro esa estabilidad.

El director argentino Rodrigo Moreno estará presente en Cannes con su película "Los delincuentes"

Cine latinoamericano en Cannes

La Argentina tendrá dos representantes entre los largometrajes que se verán en Cannes. Uno de ellos, Los delincuentes, de Rodrigo Moreno (El custodio) narra la historia de un empleado bancario que involucra a un colega en el robo de la institución en la que trabaja. Daniel Elias y Esteban Bigliardi son los protagonistas de este drama policial inspirado en el clásico Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese, que competirá en Un Certain Regard.

La otra película argentina es Eureka, de Lisandro Alonso, un viejo conocido de este festival, que vuelve a reunirse con Viggo Mortensen a nueve años de Jauja, que pasó también por aquí. Se trata de una historia que atraviesa varios países y continentes (de Estados Unidos a Brasil y Portugal) y en la que se mezclan realidad y fantasía. En la competencia por la Palma de Oro al mejor cortometraje, en tanto, estará el film argentino Nada de todo esto, de Patricio Martínez y Francisco Cantón, basado en el cuento homónimo de Samanta Schweblin y protagonizado por Erica Rivas, Miranda de la Serna y Mara Bestelli. En esa competencia se presentará también el corto colombiano de animación La perra, de Carla Melo Gampert.

México tendrá como principal representante a Amat Escalante, otro viejo conocido de este festival, en el que ya estuvo con Los bastardos y Heli, entre otras. Perdidos en la noche cuenta la historia de un hombre que sin ayuda de la policía ni de los jueces busca justicia por la desaparición de su madre, una mujer que militaba contra una poderosa compañía minera de su pueblo. De Chile llegará Los colonos, ópera prima de Felipe Gálvez, un film histórico que transcurre a principios del siglo XX y que se centra en tres hombres de distintos orígenes que intentan cruzar la Patagonia a caballo.

"Perdidos en la noche", del mexicano Amat Escalante, se proyectará en la edición 76 del Festival de Cannes

Además de la película hecha en Gran Bretaña por Karim Aïnouz, Brasil tendrá como representante a Retratos fantasmas, del director de Aquarius y Bacurau, Kleber Mendonça Filho. Es un documental centrado en el cierre de los grandes cines tradicionales de Recife y en cómo su desaparición modificó el mapa de esa ciudad brasileña. De ese país también se presentará en Un Certain Regard el film Crowrã, del portugués Joao Salaviza y la brasileña Renée Nader Messora, una película que explora la vida de los Krahô, un pueblo originario cuyos habitantes luchan frente a los que se quieren quedar con sus tierras.

Los premios de la competencia del Festival de Cannes se entregarán el sábado 27 de mayo y un día antes se darán los de la sección Un Certain Regard, que tiene participación latinoamericana. Casi dos semanas de intensa cinefilia y de un circo mediático que suele ir por fuera de lo cinematográfico para centrarse en la alfombra roja y lo que hacen o dejan de hacer las celebridades. De todos modos, cuando el tiempo pasa y el día a día de las noticias se olvida, las que quedan para siempre son las películas.

Seguir leyendo