El Festival “La Mujer y el Cine” celebra 35 años con una variada programación

Las organizadoras del festival en la conferencia de prensa donde presentaron el festival 2023

El cine realizado por mujeres en nuestro país está presente desde sus inicios. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por ellas fue invisibilizado históricamente. Por esa razón, es necesario tener espacios donde se reivindique esta manera de filmar, ya que a pesar de haber conseguido muchos avances en materia de derechos y espacios en los últimos años, sigue siendo muy inferior la cantidad de películas dirigidas por mujeres en comparación con los hombres.

Uno de los espacios, que sentó las bases del feminismo en el mundo audiovisual, fue el Festival “La Mujer y el Cine” que en 2023 cumple 35 años de existencia. Se hará desde el 9 al 14 de mayo y las proyecciones podrán verse en el Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Kirchner y el Malba con entrada libre y gratuita. También estarán disponibles de forma online en Vivamos Cultura.

Annamaria Muchnik, Presidenta de "La Mujer y el Cine"

Infobae Cultura dialogó con Annamaria Muchnik, presidenta del festival, que contó detalles de la edición de este año: ”Somos un grupo de siete mujeres que trabajamos durante todo el año para llevar a cabo el festival. Este año, fue bastante difícil por las complicaciones económicas del país que conocemos todos, pero igual trabajamos codo a codo para hacer algo especial por estos 35 años, agregándole cosas, tratando de que trascienda y que una vez más nos acompañen la mayor cantidad posible de directoras mujeres”.

Y agregó: “En esta edición, tenemos, por un lado, el concurso de cortos que ya es un clásico de ‘La Mujer y el Cine’, básicamente porque de ese concurso todos estos años han ido surgiendo nuevos nombres de directoras que han hecho carrera, que han empezado a filmar largometrajes y que han podido viajar para mostrar sus películas en el exterior y ganar premios. Como novedad, tenemos un concurso de vídeo minuto que es para producciones filmadas con celulares, han llegado mucha cantidad. Lo dividimos en dos secciones: para las más jovencitas que recién empiezan o que todavía no tienen experiencia cinematográfica y otra para profesionales. Además, vamos a presentar una película Ofrenda de nuestra parte, que hemos convocado a una gran cantidad de directoras argentinas, que con palabras de cada una, es nuestro homenaje a todas las directoras argentinas”.

En su Sección Panorama Nacional tendrá películas como Mariquita, mujer revolución, de Sabrina Farji; El tiempo perdido de María Álvarez; Trenque Lauquen, de Laura Citarella; Paula de Florencia Whebe; La Uruguaya de Ana García Blaya; La tara, de Amparo Aguilar; Sara Facio: Haber estado ahí, de Cinthia Rrajschmir; entre otras.

Además, en el Concurso Nacional de Cortometrajes, un clásico del festival, fueron elegidos Tiza Negra, de Julieta Tetelbaum; Se dice vulva, de Sofía Corso; Conexión Ocampo, de María del Rosario Serra; Los extraños de Guadalupe Javaloyes, de Violeta Palukas, entre otros. Por otra parte, contará con el concurso Work in Progress y el Video minuto, concurso para jóvenes realizadoras y para profesionales.

Durante la conferencia de prensa, realizada en la DAC, se presentaron todas las novedades por los 35 años del festival

“La Mujer y el Cine” se fundó en 1988 por María Luisa Bemberg, Lita Stantic, Sara Facio, Susana López Merino, Gabriela Massuh, Marta Bianchi y Beatriz Villalba Welsh. El Festival promueve el desarrollo de realizadoras dentro del panorama nacional, busca difundir y exhibir obras realizadas por mujeres y disidencias; reconocer y premiar el trabajo de mujeres en el cine; reflexionar acerca de los contenidos y promover personajes femeninos no cosificados ni que reproduzcan estereotipos de género y promover la equidad de género delante y detrás de cámara, entre otros objetivos.

Entre los anuncios de este año, se confirmó una muestra en diferentes provincias, es decir, el festival “La Mujer y el Cine” comenzará a disfrutarse en las ciudades más importantes del país. Del 22 al 25 de junio, estará en Mar del Plata, donde habrá una selección de los cortometrajes ganadores y largometrajes de panorama nacional, mesas redondas con profesionales locales y también se proyectarán cortos y largometrajes hechos por mujeres de la zona.

Sobre el lugar que ocupan las mujeres en el cine, Muchnik fue contundente: “En todos estos años, vimos el crecimiento de las directoras que arrancaron con las primeras ediciones y que cada vez hay más películas hechas por mujeres. Cuando el festival empezó no llegaba a 5% de directoras mujeres filmando en comparación a los hombres, hoy hay más del 20%. Para nosotras, es muy relevante esto pero lo fundamental es que también ocupen otros espacios como los más técnicos, como iluminadoras, cámara, dirección de fotografía, etc”.

Trailer "La uruguaya", de Ana García Blaya

Con respecto a la paridad de género que buscan alcanzar en la industria audiovisual, Annamaria Muchnik comentó: “La seguimos reclamando todos los días, no solo en el cine, sino en todos los ámbitos. Hay que jerarquizar la tarea de las mujeres que están preparándose, estudian, trabajan y tienen que tener las mismas posibilidades que tienen los hombres. En cuanto al cine, es fundamental que en cada jurado, de festivales y en la entrega de estímulos económicos, haya paridad de género, que no sea nada más que varones. Hace unos días, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina anunció las nominaciones de los Premios Cóndor y son casi todos hombres, de hecho, en mejor ficción no hay una sola mujer y el año pasado las mujeres han trabajado y han hecho películas, son cosas que nos parece que ya no tendrían que suceder más. Creo que el equilibrio ya no es una tarea solamente de las mujeres, es de todos. Los hombres que hoy tienen puestos jerárquicos en la industria del cine tienen que entender que tienen que colaborar para que las mujeres equiparen en todo, no solo premios, sino en ir a festivales, estrenos, etc. Es un largo camino, pero hay que avanzar todavía mucho más”.

