Eugenio Cuttica tuvo que cancelar una muestra y denunció censura: “Hay un avance sobre el poder cognitivo de la población”

El artista Eugenio Cuttica denunció la cancelación de su muestra en la plaza de San Isidro

“No es la primera vez que me pasa un hecho de estas características, ya que no comulgo con el populismo. Soy probablemente el único artista argentino no populista. Soy un emergente de la Argentina noble, de los próceres que fundaron y del pensamiento originario argentino como por ejemplo Juan Bautista Alberdi, Carlos Pellegrini o Domingo Faustino Sarmiento. Estos grupos te toman como enemigo como fascistas. Es todo mentira, yo soy un demócrata que defiende las instituciones y la división de poderes”, le dijo el artista plástico Eugenio Cuttica a Infobae Cultura en la noche del jueves, en el final de un día agitado.

Por la mañana, Cuttica había denunciado que su muestra, prevista para ser inaugurada el sábado 13 en la plaza Mitre de San Isidro (frente a la Catedral), había sido cancelada por el gobierno del municipio del Norte del Gran Buenos Aires. En un posteo publicado en sus cuentas de Facebook e Instagram, Eugenio Cuttica (Buenos Aires, 1957) escribió: “Para los que solicitan una explicación sobre lo ocurrido con la cancelación de mi muestra… Un grupo de inadaptados violentos amenazaron con vandalizar la galería y las obras si se hacía la muestra… La municipalidad decidió cancelar la exposición…” Y continuó: “Se tomó a la exposición como rehén para los intereses espurios de un grupo violento… No existen los organismos de seguridad. Se trata de un lugar público en San Isidro, frente a su emblemática catedral. Argentina país tomado... Argentina genuflexa ante el secuestro coercitivo de cualquier manifestación civilizada y para obtener rescates malhabidos... La política cultural a cargo de los maleantes”.

Desde prensa del Municipio de San isidro respondieron a Infobae Cultura: “Cuttica fue invitado por una vecina, quien eligió un lugar para hacer la muestra que aún no está preparado para un artista tan convocante. Se le ofrecieron otros lugares que sí están preparados, pero estos fueron rechazados. El municipio tiene las puertas abiertas a la cultura y sabrán por nuestra agenda que es un área muy importante para nosotros”.

También informaron que nunca hubo una fecha estipulada para la muestra. Como el espacio era pequeño, ofrecieron realizarla en el hipódromo o en la Municipalidad, pero el artista rechazó la propuesta. Asimismo, señalaron que no se tuvo ninguna información fehaciente sobre amenazas de vandalización a sus obras o acciones en su contra.

Primera publicación que compartió Eugenio Cuttica en su cuenta de Instagram

El lugar donde el artista iba a exhibir sus obras es la histórica plaza Mitre de San Isidro, en Avenida del Libertador 16200, como parte del proyecto Paseo de las Artes. En el posteo de sus redes, Cuttica consignó que los encargados de la exhibición “están difundiendo que la muestra se canceló por la lluvia, pero no se trata de un lugar al aire libre”.

“Las autoridades tienen una forma infantil de mentir que insulta nuestra inteligencia y entonces fui conjeturando como para armar la versión verdadera de lo que ocurrió. Hay un grupo de violentos en la plaza de San Isidro frente a la catedral, un espacio público, que le exigen cosas a nivel monetario a la municipalidad, y en la misma plaza hay una sala de exposiciones donde hoy justamente sacaron los cuadros de Carlos Páez Vilaró, porque la municipalidad decidió cerrar esta sala, que es muy linda. Allí iba a inaugurar este próximo sábado y dos días antes, cuando ya había invitado a toda la gente, ya había cubierto todos los gastos que conlleva una muestra, me cancelan”, detalló Cuttica.

“Veo que la Argentina está ocupada, el espacio público de todos nosotros ha sido privatizado por los grupos violentos, que extorsionan a las autoridades, amenazándolos con violentar los hechos culturales. Hay un avance tremendo sobre el poder cognitivo de la población a través de los eventos culturales que son extorsionados por estos grupos, porque el interés último de ellos es afectar la conexión con lo sublime que tenemos y con que nacemos como seres humanos”, afirmó el artista.

Te puede interesar: Un histórico caricaturista, censurado tras criticar al Gobierno de Hong Kong

En el segundo posteo, Cuttica denunció que la suspensión de su muestra se debe a las amenazas de "grupos violentos"

Según declaró Cuttica, fue Alejandra Grayeb -creadora e impulsora del proyecto “Paseo de las Artes”- quien lo invitó a hacer su muestra y también le confirmó que desde la municipalidad habían decidido cancelar la muestra, a causa de “un grupo de violentos” que amenazaban con vandalizar sus obras y el espacio.

“Cuando realicé mi muestra en el Museo Mar en 2018, intentaron clausurarla, querían juntar firmas para levantarla. No pudieron y fueron 170 mil personas. El problema de esta gente es que se la da de nacional y popular y culturalmente, arman muestras que lo que exponen son productos de marketing y a dónde van no sé solo 30 amigos y no pueden soportar es que nadie es que alguien que no comulgue con ellos sea el verdadero nacional y popular”, remarcó el artista.

Cuttica fue un protagonista destacado en lo que se llamó “el retorno de la pintura” durante los años ’80 (Foto: Maximiliano Luna)

Quién es Eugenio Cuttica

En su extensa carrera artística, Cuttica, quien considera a sus obras como “entes enérgeticos”, expuso en el Parakultural en los años 80 y llegó hasta en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde en 2015 presentó la retrospectiva La Mirada Interior, que reunió a 100 mil visitantes. Desde hace casi tres décadas reside en Southampton (en el condado de Suffolk, estado de Nueva York) donde además tiene uno de sus dos talleres. El otro, se encuentra en el edificio Central Park, en el barrio porteño de Barracas Barracas. En Long Island, vive en una mansión de unas 20 hectáreas y tres lagos que le compró a la familia de la artista estadounidense Gloria Hirsch, donde tiene previsto crear un parque de esculturas monumentales y una escuela para artistas jóvenes.

Cuttica fue asistente de Antonio Berni y de Howard Martínez. En 2019 fue nombrado “Personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires”, por el Gobierno de CABA. Sus obras se expusieron en Nueva York, Boston, Los Ángeles, Sevilla, Ámsterdam, Shanghai y Río de Janeiro entre otras ciudades.

Fue un protagonista destacado en lo que se llamó “el retorno de la pintura” durante los años 80, tendencia que tuvo una expansión global adquiriendo distintas denominaciones como la “Transvanguardia” en Italia o la “Pintura Salvaje” en Alemania.

Luna y la glicina II, obra de Eugenio Cuttica

Una niña de 9 años llamada Luna con un vestido blanco, es el personaje clave de sus obras. Hace 20 años que la representa en sus lienzos y esculturas. Encarna la femineidad en estado de pureza, según su explicación. Cuttica admira a las chicas de esa edad por “su inteligencia, la facilidad de palabra, la inocencia y la pureza”. Considera que “tienen un poder inmenso, una claridad mental singular, que luego del mandato de la procreación van perdiendo”.

Con un sistema en el que trabaja con su asistente, Eugenio Cuttica pinta un promedio de doscientas obras por año y afirma que, para vender sus trabajos, no necesita de curadores ni de galeristas. “Yo no me llevo bien con las galerías. En las apariencias puede parecer que permitan la distribución, pero en general son las que obstaculizan la carrera de un artista”, dijo en una entrevista con Infobae Cultura. Y sumó a su idea: “En el sentido de que lo cajonean para tener exclusividad con él, hablan mal del artista a otros galeristas para que nadie lo tome y lo van empobreciendo para después poder explotarlo mejor”.

"Guerrero y Luna en rojo", de Eugenio Cuttica

“Quiero agradecer muchísimo a todos ellos que me han dado llamados de apoyo y que quieren una Argentina como la que subimos tener hace un tiempo y que es la Argentina que quiero. A mí me va muy bien en el exterior, en Estados Unidos y en Europa, pero tengo mi corazoncito en mi país de origen y me duelen estas cosas. Así que quiero agradecer a todos los que me han llamado, que han sido cientos de personas”, finalizó Cuttica, quien se encuentra en el país para la presentación de su obra.

Seguir leyendo: