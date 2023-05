Artista, rebelde y soñadora, así era Rita Lee

Rita Lee - Baila Conmigo

“Sé que algunos todavía me ven como un loca, loca, loca de mierda, fumadora de marihuana, drogadicta, alcohólica y lisérgica, entre otras virtudes. Confieso que he vivido éstas y tantas otras, pero no soy la estrella ex-neo-religiosa, sólo que me salió más barato: la mutante se hizo meditadora. Si un buen día me encuentras en el camino, no me pidas que sea lo que imaginas que debo seguir siendo. Si el pasado me crucifica, el futuro ya me estará besando.

Mientras tanto, sigo siendo una septuagenaria bien vivida, bien experimentada, bien amada, gruñona, feliz y bonita. Suerte, suerte que vuelvo a ser libre. Tiempo para disfrutar de mi casa en el bosque, para pintar, para cuidar el jardín, para acariciar a mis hijos, para seguir el crecimiento de mi nieta, para lamer a mis animales, para jugar a ser ama de casa, para escribir pequeños cuentos, para dejarme crecer el pelo blanco, para ver telenovelas, para releer libros sobre crímenes de los que he olvidado quién fue el culpable, leer biografías de famosos de más de setenta años, buscar adopción para animales abandonados, seguir la política planetaria, limpiar cajones, aprender a cocinar, salir con Roberto y, si aún me queda tiempo, componer algunas canciones. "

(Fragmentos de su libro Uma autobiografía, publicado en 2016)

"Uma autobiografía" de Rita Lee, libro publicado en 2016

Rebelde, visionaria e inspiradora de varias generaciones de mujeres, la cantante y compositora Rita Lee, prefería que la llamaran “patrona de la libertad” antes que la “reina del rock brasileño”. Deja tras de sí una obra de clásicos definitivos de la música popular de su país, sin precedentes para una cantante y compositora del género. Tocó los corazones a su manera, oscilando entre el amor y el deseo sexual.

Te puede interesar: Murió Rita Lee, la reina del rock brasileño

A lo largo de su carrera, la cantante, considerada una transgresora, revolucionó la cultura de Brasil al tratar temas considerados tabúes, como la menstruación, el sexo o las drogas. Fue importante más allá de su música, aportando un discurso de empoderamiento femenino tanto en sus composiciones como en las entrevistas.

Rita Lee - Agora Só Falta Você

Crítica y directa al grano, habló en su autobiografía sobre el feminismo y lo que pensaba de las orientaciones del movimiento. Rita Lee siempre fue “una tipa más”, sin duda con actitudes instintivas de autodefensa para conseguir sobrevivir en un mercado en el que su propio marido la echó de su banda, el productor estaba enamorado de ella, y debió enfrentarse a otros tantos obstáculos.

“Los problemas de la mujer también se retratan en tus canciones, en términos muy liberadores. Cómo has visto el empoderamiento de la mujer en la actualidad?”, preguntó el periodista Renato Vieira en un artículo para el diario O Estado de Sao Paulo publicado en 2017, intentando rescatar el punto de vista de ella. “Para mí, las cuestiones más urgentes para las mujeres siguen siendo: ganar lo mismo que los hombres y tener derecho al propio cuerpo”, definió ella, breve y directa.

Rita Lee en sus años de juventud, cuando comenzaba a revolucionar el rock de Brasil

De complexión delgada, con su flequillo pelirrojo y lentes de cristales coloridos como marca registrada, Rita Lee se ganó la simpatía de artistas de todos los ambientes, incluido el padre de la Bossa Nova, Joao Gilberto, con quien grabó un dueto.

Vegana y defensora de los derechos de los animales, vivió alejada de las confusiones del mundo de la música. Ella, que luchaba contra el machismo en la música rock, incluso sin su melena pelirroja, seguía encendida y, hasta hace poco, aún tenía tiempo para escribir “unas cuantas canciones”.

Rita Lee Jones 1947-2023 (Foto: Télam S. E.)

Rita Lee fue una mujer pionera en la escena musical. Sus atuendos extravagantes y sus canciones desprejuiciadas, que hablaban de sexo, amor y libertad, se convirtieron en símbolos de libertad. Con una carrera de seis décadas, la transgresora artista paulista dejó una huella imborrable por su irreverencia, creatividad y composiciones con mensajes que ayudaron a introducir el feminismo en la sociedad brasileña, al tiempo que abordaba con franqueza sus luchas contra la drogadicción.

“Yo era la única chica roquera en medio de un club solo de hombres, cuyo mantra era: para hacer rock tienes que tener huevos. Yo fui con mi útero y mis ovarios y me sentí igual a ellos, les gustase o no”, escribió en su libro.

Con información de AP, AFP, EFE y Télam

Seguir leyendo