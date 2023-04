Mariano Llinás, Lucía Seles y un documental sobre derechos humanos en Rusia, triunfan en BAFICI

Imagen del documental "The New Greatness Case de Anna Shishova" (Finlandia), que recibió el Gran Premio del Jurado en la Competencia Internacional de BAFICI

La 24° edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente está llegando a su fin. Por las numerosas salas pasaron miles de espectadores que buscaban lo más novedoso del cine independiente nacional e internacional. Y ya fueron anunciados los ganadores de los premios oficiales y no oficiales. El anuncio, realizado en El Cultural San Martín, estuvo a cargo del director artístico del festival, Javier Porta Fouz y los programadores.

En la Competencia Internacional, The New Greatness Case, de Anna Shishova, recibió el Gran Premio del Jurado. El documental narra la historia de Anya, una adolescente cuyo sueño era hacer de Rusia un país mejor. En marzo de 2018, fue encarcelada bajo falsos cargos de extremismo; tres años más tarde, su madre continúa luchando para demostrar la inocencia de su hija. Por otra parte, el director argentino Agustín Carbonere se llevó el premio a Mejor Dirección y premio estímulo al cine argentino por su película El santo, que retrata a Rubén, un curandero con un pasar humilde, que atiende a sus pacientes con técnicas de curación extravagantes y perturbadoras. Además, el elenco de Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi, se llevó el galardón a la Mejor Actuación y La Sudestada, de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke, recibió una mención especial.

En cuanto a la Competencia Argentina, Terminal Young, de Lucía Seles, se llevó el Gran Premio del Jurado. Su film sorprendió con un relato que rompe con la lógica narrativa y desde un costado poético muestra las distintas aristas de las relaciones de los seres humanos. Mariano Llinás recibió el premio a Mejor Largometraje por su documental Clorindo Testa, que narra la relación de su padre, Julio Llinás, y el gran arquitecto argentino. Otro documental que recibió un premio especial del jurado fue Los Bilbao, de Pedro Speroni, que retrata la vida de Iván Bilbao, un hombre que sale del penal de Dólores y vuelve a reconstruir su vida junto a su familia.

Listato completo de ganadores

Premios Oficiales:

Competencia Internacional:

Gran Premio del Jurado: The New Greatness Case, de Anna Shishova (Finlandia).

Mejor largometraje: And, Towards Happy Alleys, de Sreemoyee Singh (India).

Mejor cortometraje: Harvey, de Janice Nadeau (Canadá).

Mejor dirección: Agustín Carbonere, por El santo (Argentina).

Premio especial del jurado: Muertes y maravillas, de Diego Soto (Chile).

Premio a la Mejor actuación: Elenco de Blondi, de Dolores Fonzi (Argentina).

Premio estímulo al cine argentino: El santo, de Agustín Carbonere (Argentina).

Mención Especial: La sudestada, de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke (Argentina).

Competencia Argentina

Gran premio del Jurado: Terminal Young, de Lucía Seles.

Mejor largometraje: Clorindo Testa, de Mariano Llinás.

Mejor cortometraje: Somos las dos, de Emilia Herbst.

Mejor dirección: Martín Shanly, por Arturo a los 30.

Mejor Actuación: Nicolás Goldschmidt, por Boy.

Premio especial del jurado: Los Bilbao, de Pedro Speroni.

Competencia Género y Vanguardia:

Gran premio del Jurado: How to Save a Dead Friend, de Marusya Syroechkovskaya (Suecia).

Mejor largometraje: Mudos testigos, de Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa (Colombia).

Mejor cortometraje: Vuelta a Riaño, de Miriam Martín (España).

Mejor dirección: Andrew Legge, por LOLA (Irlanda).

Premio especial del jurado: Le Saboteur, de Anssi Kasitonni (Finlandia).

Mejor Actuación: Elenco de I Like Movies, de Chandler Levack (Canadá).

Premio Estímulo al Cine Argentino: Nevada, de Anna Tyurina y Matías Musa (Argentina).

Premios no oficiales

SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación): Upon Entry, de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez (España). Primera mención a The new greatness case, de Anna Shishova (Finlandia). Segunda Mención a Zanox - Risks and side effects, de Benő Baranyi (Hungría).

ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina): El hincha, de Renzo Cozza (Argentina).

FEISAL (Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de Latinoamérica): El hincha, de Renzo Cozza (Argentina).

RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR): Mein Buch, de Max Mirelmann (Chile). Mención especial a Al final, el día, de Carolina Vergara (Argentina).

ADF (Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina): Francisca Saez Agurto por su trabajo en Las demás (Chile).

SAE / EDA (Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales + Asociación Argentina de Editores Audiovisuales): Karina Expósito y Jeanne Oberson por Los médicos de Nietzsche (Argentina).

ASA (Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales): Nahuel Palenque y Virginia Scaro por su trabajo en Arturo a los 30 (Argentina). Mención especial a Lucas Larriera y Santiago Fumagalli por La Sudestada (Argentina) y Juan Manuel Molteni por El Santo (Argentina)

AADA (Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales): El santo (Argentina).

APPLAA (Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina): Martín Paolorossi por su trabajo en El siervo inútil (Argentina).

AAC (Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales): Por cortometraje: Daniel Carrizo y Roy Bermudez, con dirección de fotografía de Pablo Bernst en SCHETINNIMOUS, de Tomás Terzano (Argentina).

Por largometraje: Diego Burlando, con dirección de fotografía Federico Lastra por su labor en Arturo a los 30, de Martín Shanly (Argentina).

PCI (Asociación de Directores de Cine): El santo, de Juan Agustín Carbonere (Argentina).

GENERODAC: Dolores Fonzi por su labor en Blondi (Argentina).

CINE. AR: SCHETTINIMOUS, de Tomás Terzano (Argentina).

