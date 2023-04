Laura Dern y su madre Diane Ladd intercambian historias íntimas en un “reto creativo”

Madre e hija muestran su costado más íntimo en este nuevo libro

Cuando a la actriz Diane Ladd le diagnosticaron una enfermedad potencialmente mortal y le dieron seis meses de vida, su única hija y también actriz, Laura Dern, se propuso ayudar a Ladd a recuperar su capacidad pulmonar mediante paseos prescritos por el médico.

Inspirada por la idea de convertir esta difícil tarea diaria en un “reto creativo” para su madre narradora, Dern decidió grabar sus conversaciones y animó a Ladd a compartir anécdotas personales sobre cualquier tema, desde la vida en el mundo del espectáculo hasta detalles domésticos íntimos e incluso codiciadas recetas familiares. Esas conversaciones constituyen la base de Honey, Baby, Mine: Una madre y su hija hablan de la vida, la muerte, el amor (y el budín de banana).

Aunque Ladd fue diagnosticada erróneamente y finalmente superó la enfermedad que los médicos pensaban que acabaría con ella, ella y Dern dicen que la honestidad que cultivaron en esos paseos hizo que su relación fuera más fuerte que nunca.

La portada del libro "Honey, baby, mine", que contiene conversaciones íntimas entre madre e hija, ambas famosas actrices

Resulta muy apropiado que este libro se publique en torno al Día de la Madre, en Estados Unidos. Honey, Baby, Mine es sobre todo una serie de conmovedoras conversaciones personales entre una hija y su madre enferma. Incluso los corazones más duros pueden derramar una lágrima o dos gracias a la forma en que este libro obliga al lector a considerar su propia relación con su madre. Pero también contiene algún que otro cotilleo hollywoodiense, aunque sea de la forma sana que cabría esperar de una persona familiarizada con el carácter sureño de Dern.

Como artistas experimentadas, tanto Ladd como Dern comprenden la obsesión del público por descubrir la vida de los famosos, una obsesión que este libro pretende satisfacer. Y aunque las historias íntimas pueden parecer una mirada vulnerable a las vidas de estas dos mujeres, es difícil discernir, dado que son conscientes de que sus conversaciones se harán públicas, hasta qué punto esa vulnerabilidad es auténtica.

En una entrevista realizada con el New York Times, las actrices resaltan lo importante que fueron la una para la otra. “Lo bueno de los interminables retos que supuso criarme como madre soltera es que, cuando me llevaste contigo al rodaje, pude ver de cerca lo que significa realmente ser actor, comentó Laura Dern.

Por su parte, Diane Ladd recordó fragmentos de la misma época: “Cuando estaba haciendo A Texas Trilogy en el Kennedy Center de Washington, D.C., en 1976, tenías 8 años y te sentaste conmigo durante el ensayo. En un momento dado, el director de la obra dijo: “Diane, no te has movido de allí”. Le dije: “Sé dónde me mudé”, y tú dijiste: “No, madre, tiene razón”. Estabas realmente prestando atención. No quería que te dedicaras a la actuación. Es un negocio duro para cualquiera pero, como mujer, realmente te juzgan, y por mucho más que el trabajo. Le dije: “Laura, sé abogada. A nadie le importa si tu trasero es demasiado grande cuando eres abogada”.

Con respecto a los momentos más duros Diane recordó: “Años más tarde, acabé en el hospital y empezamos a dar paseos para fortalecer mis pulmones. Me hiciste caminar y hablar, y fue entonces cuando fuimos más allá de la intuición y lo expresamos todo. Si una persona lee nuestro libro [”Honey, Baby, Mine”, una nueva recopilación de conversaciones entre Ladd y Dern] y hace lo mismo -hablar de verdad con alguien a quien quiere-, escribirlo no habrá sido en vano. Aparte de eso, todo lo que puedo ofrecer es un reflejo de la vida misma. El arte no es más que un espejo, y por eso vamos a ver películas: para aprender quiénes somos”.

