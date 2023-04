Bob Dylan publica nuevo disco y documental

Trailer de "Shadow Kingdom", de Bob Dylan

Bob Dylan tiene una carrera muy prolífica que nunca se detiene. El próximo 2 de junio publicará el un nuevo álbum y el 6 de junio un largometraje, ambos del concierto Shadow Kingdom” que ofreció hace 2 años.

El nuevo trabajo del artista de 81 años, que el año pasado estuvo envuelto en una polémica por vender ediciones especiales de su último libro The philosophy of modern song con su firma falsificada por una máquina, incluye 14 temas que se podrán descargar online, pero también adquirir en un doble vinilo y en CD.

Te puede interesar: El nuevo libro de Bob Dylan es un viaje al corazón de la canción popular estadounidense

Shadow Kingdom presenta a Dylan interpretando versiones actuales de canciones de su histórico catálogo, incluidas clásicos como “Forever Young” y “It’s All Over Now, Baby Blue”, y joyas de su catálogo como “Queen Jane Approximately” y “The Wicked Messenger”.

El cantante estadounidense Bob Dylan presenta un álbum con versiones íntimas de sus canciones (EFE/Domenech Castelló)

Este concierto se presentó originalmente como un evento cinematográfico para ver por streaming y se emitió en directo el 13 de junio de 2021. La publicación del nuevo disco y el largometraje coincide con una gira mundial que arrancó en 2021 y que concluirá en 2024, titulada Rough and Rowdy Ways. El cantante actuará en Japón hasta el 20 de abril y en junio comenzará en Portugal y España una serie de conciertos que también lo llevarán a Francia, Suiza e Italia.

Este exclusivo evento cinematográfico en streaming estará ahora disponible en todos los formatos por primera vez. El álbum incluye 13 canciones originales seleccionadas por Dylan para su actuación en Shadow Kingdom, junto con el tema instrumental de cierre, “Sierra’s Theme”.

Hay que recordar que el Premio Nobel de Literatura realizó este concierto al cumplirse un año del comienzo de la pandemia. Se trataba de su primer show virtual donde se presentaba al artista en un entorno íntimo con canciones de su extensa y reconocida obra y algunas creadas especialmente para este evento. Era la primera actuación en vivo de Dylan desde el 8 de diciembre de 2019, considerada la pausa más larga que se haya tomado Bob en los últimos 30 años.

Este lanzamiento se suma al volumen 17 de su célebre Bootleg Series y a la retrospectiva integrada por más de 100 obras entre dibujos, pinturas y esculturas, que revelan nuevas facetas del músico en el MAXXI Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI de Roma.

Seguir leyendo