“Queremos ir al Tibidabo”, el humor como clave para afrontar las adversidades

Todos tuvimos un lugar paradisíaco en nuestra infancia al que quisiéramos volver cuando la vida adulta nos apremia. Queremos ir al Tibidabo es el relato de un fragmento de la vida de dos hermanas que, de un día para otro, se ven obligadas a afrontar y convivir con el alzhéimer que padece su madre.

En un acto de ternura e inconsciencia, deciden ocultarlo a sus padres mediante una puesta en escena diaria con el fin de intentar mantener su felicidad. Esta decisión trae consigo situaciones complejas pero divertidas que las hermanas salvan como pueden, hasta que convocan a un nuevo personaje al drama que están montando, y la rueda no seguirá girando igual.

La puesta en escena de Natacha Delgado, sobre el texto de la catalana Cristina Clemente, refleja de una forma original cómo la enfermedad de alzhéimer afecta al entorno familiar de la persona que lo padece

La dramaturga Cristina Clemente (Barcelona, 1977), autora del texto, comenzó a estudiar dramaturgia los 18 años y tomó clases, entre otros, con Javier Daulte. “Me interesa el teatro que emociona. Si puede ser que mezcle lo cómico y lo dramático. Si el espectador, durante la recepción de una obra, llora a borbotones y también ríe a carcajadas, me siento satisfecha. Me gustan los héroes cotidianos, aquellos que no aparecerán jamás en las enciclopedias, ni en los libros de historia, pero que gracias a sus hazañas, han hecho más felices a los de su alrededor”, cuenta Clemente.

Luego de estrenarse por primera vez en Argentina en el festival internacional de Teatro Temporada Alta en Buenos Aires, Queremos ir al Tibidabo vuelve a Timbre 4 bajo la dirección de Natacha Delgado y con la actuación de Piedad Montero, Fabiana Mozota, Carolina Sobisch.

*Queremos ir al Tibidabo se presenta todos los domingos de abril y mayo, a las 20:15hs, En Timbre 4 (Av. Boedo 640, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

