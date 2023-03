“Los años”, recortes de una narración que desafía la inercia del tiempo

"Los años", de Mariano Pensotti, se presenta en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Foto: Isabel Machado Rios)

¿Cómo será nuestra vida en treinta años? ¿Cómo fue la de nuestros padres, antes de que naciéramos? ¿Hay, acaso, alguna manera de nombrar el tiempo? ¿O será cuestión de reducir nuestras vidas a pequeños hitos, con la esperanza de que logren representarnos lo suficiente?

En Los años, de Mariano Pensotti, la hija de un director de cine expone dos momentos de la vida de su padre, uno al lado del otro. “Antes de los egipcios no había años”, arranca Laura, y deja en claro que medir el tiempo es un capricho del hombre. La obra, estrenada en Alemania en 2021, llegó al Teatro San Martín el 25 de febrero con un elenco de lujo, y podrá verse de jueves a domingo hasta el 1 de abril. Además, esta semana una de sus funciones fue parte de la programación del FIBA.

Por un lado estará el 2020, momento en el cual Manuel (Paco Gorriz) y Claudia (Bárbara Massó) están esperando el nacimiento de su hija, en paralelo a duelar la muerte del padre de Manuel. Por otro, el 2050, en donde Manuel (Marcelo Subiotto) vive en Alemania y está en pareja con Teodora (Mara Bestelli), amiga de su juventud. El elenco se completa con Julian Keck, que hará de pareja de Teodora en el 2020 y de uno de los novios de Laura (también actuada por Massó) en el 2050, y con Diego Vainer, que compuso y toca la música en vivo.

En ambos lados del escenario veremos a un Manuel ausente, obsesionado en el 2020 con un documental que surge accidentalmente en el encuentro con un niño (Demian Villanueva Barrera) mientras filma copia de edificios europeos por la ciudad, y, en el 2050 con volver a encontrarlo para ver qué fue de su vida. Los amigos y la familia serán constantemente dejados de lado en pos de completar un proyecto que terminará conectándolo tanto con su hija como con su padre.

"Los años" tiene funciones de miércoles a domingo a las 20.30 hs. (Foto: Isabel Machado Rios)

Una cosa que sorprende es que el futuro de Pensotti se asume un poco inverosímil, y para nada apocalíptico. Ya no se comen verduras; la poligamia parece ser la norma; Lugano es un barrio top, y no hay obra de teatro que no agote sus entradas. A la vez, las relaciones amorosas y familiares siguen siendo igual de conflictivas. El pasado, a su vez, aparece mitificado, con una pandemia sin barbijos y artistas que triunfan con proyectos de bajo presupuesto. Las dos versiones de la casa armada por Mariana Tirantte tienen pocas diferencias, como si Manuel se resistiera a admitir el paso del tiempo. El vestuario, también de Tirantte, directamente no varía entre las épocas, aunque probablemente por una cuestión de producción: el pasaje entre escenarios -y, por ende, entre épocas- se produce con tan solo dar un paso.

En una entrevista con Infobae Cultura, Pensotti afirma que lo obsesiona la pregunta de cómo contar una vida, de dónde y cómo se hacen los cortes de ese relato. Una misma vida, además, puede ser vivida de formas distintas: Laura dice, respecto de su padre: “Manuel recuerda todos los momentos en los que estuvo conmigo; yo, en cambio, recuerdo todos en los que no estuvo”. En otro momento, posterior, afirma: “No hay tiempo que no pueda ser cambiado”.

Los años es la afirmación de que toda narración, en tanto narrada por alguien, será siempre incompleta. Tratar de contar desde esa fractura es, quizás, lo más brillante y lo más ambicioso que tiene esta última puesta del Grupo Marea.

* Los años se presenta en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, de miércoles a domingo a las 20:30.

