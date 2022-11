The Black Crowes llegará a Sudamérica en marzo de 2023 con su gira de reunión

The Black Crowes se presentará en Santiago de Chile, San Pablo, Buenos Aires y Ciudad de México en el marco de su gira mundial "Shake your money maker"

La leyenda de los hermanos rockeros que se pelean, se amigan y se vuelven a pelear, y se vuelven a amigar, suma un nuevo capítulo con el regreso de The Black Crowes, la banda de Chris Robinson y Rich Robinson que dejó su huella en los 90 con un audaz e inspirado ejercicio de estilo, a partir del rock sureño más tradicional. Tres décadas después fue tiempo de reconciliación y desde 2021, el grupo de los cuervos negros gira en una versión corregida y aumentada.

En 2023, según se anunció esta semana, concretarán el segmento sudamericano de su gira mundial de reunión titulada Shake Your Money Maker. The Black Crowes se presentarán el sábado 11 de marzo en Santiago de Chile (Teatro Caupolicán), el lunes 14 de marzo en San Pablo (Espaço Unimed), el jueves 16 de marzo en Buenos Aires (Luna Park) y el domingo 19 de marzo en Ciudad de México, durante el famoso festival Vive Latino de la capital azteca.

The Black Crowes se presentará el jueves 16 de marzo de 2023 en el estadio Luna Park de Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta en la plataforma Ticketportal

El show, que ya se mostró en Estados Unidos y Europa, se anticipa como una celebración del disco debut, publicado en 1990. La banda toca el álbum en su totalidad y en secuencia, una costumbre ya impuesta para este tipo de recitales retrospectivos. Una segunda parte con todo los otros hits, completan el combo de rock ofrecido. “Los americanos tocan todos los palos del rock, que tampoco son tantos, y lo hacen conservando solidez en el sonido. La uniformidad con la que suena la banda en su viaje por el Delta del río de los esclavos es el mayor éxito del concierto”, escribió el crítico Arcadio Falcón en el diario español ABC, luego del show que brindaron en Madrid en octubre pasado.

The Black Crowes interpreta "Rocks off" (Jagger-Richards), clásico de los Rolling Stones. La versión está incluida en el EP "1972", publicado en mayo de 2022.

Este será el regreso de The Black Crowes a Sudamérica, luego de un único paso en enero-febrero de 1995, cuando tocaron en San Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires como parte de festivales en los que compartían cartel con The Cure, White Zombie, Smashing Pumpkins y el dúo Page & Plant (es decir, el núcleo central de Led Zeppelin). Esta vez, los hermanos Chris y Rich Robinson junto a una banda de seis instrumentistas y dos coristas, interpretarán uno de sus discos más populares -hasta esta altura, un clásico del rock clásico y mostrarán su devoción por la tradición del blues del Mississippi y sus afluentes, que desemboca en un sub-género denominado “rock sureño”, allí donde resaltan nombres de bandas como The Allman Brothers Band, ZZ Top y Lynyrd Skynyrd.

Chris Robinson, el cantante de The Black Crowes, durante uno de los recitales de la gira "Shake your money maker"

Claro que en su caso, además, los Black Crowes abrevan en la tradición de otras bandas, británicas, que reinterpretaron el blues y lo llevaron a niveles cósmicos, como los Rolling Stones y Led Zeppelin. Con ese espíritu y en plena gira, es que en mayo de este año publicaron el EP titulado explícitamente 1972 con versiones de 6 canciones clásicas de ese año.

