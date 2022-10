La belleza de la semana: “Eva moderna”, de Alexander Khomsky

"Eva moderna", óleo sobre tela de Alexander Khomsky (khomskyart.net)

Esta Eva moderna de Alexander Khomsy es uno de los varios retratos de mujeres de su serie “Beautiful Ladies”. En este conjunto de obras, los colores brillantes y vivos crean una atmósfera de alegría, elegancia y tranquilidad. Las mujeres usan sombreros en los que se refleja su mundo interior; en Eva, el sombrero está cargado de diversas frutas, mientras ofrece una manzana en su mano derecha; en Pasión en amarillo, las dos mujeres que tocan laúd y violín llevan en sus respectivos sombreros instrumentos musicales y partituras.

"Pasión en amarillo", óleo sobre tela de Alexander Khomsky (khomskyart.net)

El mundo artístico de Khomsky está hecho de un simbolismo poético. Las viñetas de esta serie aluden a un mundo más bien onírico, surrealista, y retratan la felicidad y el misterio, con fondos que completa con capas de veladura sobre capas de pintura al óleo, técnica con la que logra un efecto luminiscente.

Las beautiful ladies de este artista siempre están en un entorno sereno, lleno de flores, frutas o instrumentos musicales. Incluso cuando las sitúa en ámbitos urbanos específicos, como la ciudad de París, no busca sugerir la agitación del movimiento citadino, sino que mantiene esa atmósfera de una ensoñación apacible.

"Parisian girls", óleo sobre tela de Alexander Khomsky (khomskyart.net)

Este artista ha realizado además algunas obras en las que retrata situaciones cotidianas de familias judías. En estas imágenes, de motivos totalmente diferentes de los retratos de mujeres, se transmite igualmente aquel estado de calma, como puede apreciarse en La haim o en Vacaciones judías.

Alexander Khomsky nació en Moscú en 1954. Comenzó a pintar siendo un niño, en clases de arte en las que retrataba principalmente la naturaleza con acuarelas. Más adelante, siguió estudiando con los profesores más famosos de su ciudad y se graduó en el Instituto Stroganoff de Artes Decorativas y Aplicadas (Moscú), de renombre mundial.

"La haim", óleo de Alexander Khomsky (https://www.artbrokerage.com/)

Después de completar su educación formal, Khomsky trabajó como diseñador de interiores y muralista para tiendas de arte decorativo del Fondo de Arte de la Federación Rusa, mientras perfeccionaba su técnica.

Desarrolló un interés por el arte contemporáneo moderno y fue aceptado en la prestigiosa Unión de Artistas Gráficos, una organización alternativa que apoyaba el arte nuevo, así como a artistas de vanguardia y clandestinos, cuyo trabajo era más difícil de promover durante la era comunista en Rusia. A través de esa organización, Alexander tuvo la oportunidad de mostrar sus obras en Occidente en exhibiciones patrocinadas por una variedad de instituciones de arte y galerías en Moscú y en toda Europa.

"Jewish Holidays", óleo de Alexander Khomsky (https://www.artbrokerage.com/)

En 1989 su trabajo fue incluido en la muestra Bonn-Moscow: Russian Vanguard Art, llevada a cabo en Bonn, Alemania. La exposición exhibía piezas de los artistas de vanguardia rusos más importantes, como Krasnopevtsev, Zverev y Nemuhin. El evento, organizado junto con la primera visita del presidente ruso Mikhael Gorbachev a Alemania, fue muy aclamado en la prensa de ese país y asistieron altos funcionarios alemanes, incluido el canciller Helmut Kholl.

A partir de ese hito, la carrera de Khomsky como artista internacional tuvo una gran proyección. Al año siguiente se presentó con su primera exposición individual en la Galería Doll en Kotzting, Alemania. En ese momento, también comenzó a ser representado por la Galería Internacional Reich en Colonia, Alemania.

En la década de 1990, Khomsky se mudó a los Estados Unidos. Actualmente reside en la ciudad de Arlington, estado de Massachusetts. Su trabajo se ha exhibido en más de 60 muestras individuales y grupales en los Estados Unidos, Canadá y Europa, incluida la Mixed Media Gallery en Nueva York y la InterArt Gallery Reigh en Colonia, Alemania.

Dos viñetas de la serie "Íconos modernos", de Alexander Khomsky (http://alkoms.com/)

Khomsky incursionó también en el arte pop à la Warhol en una serie de “íconos modernos”, donde los símbolos están hechos de comida. Son pinturas en las que explora las relaciones entre el consumismo y la producción en masa, la comida fresca y la comida rápida, el arte pop y la religión. Entre esas imágenes hay una viñeta con la M de McDonald’s formada por cuatro bananas, rodeada de apliques brillantes y enmarcada en dorado; otra en la que rodea un aplique de perlas con salchichas y botellas de kétchup y mostaza de marcas populares; otra imagen de un candelabro cuyos brazos son bananas; el símbolo de Mercedes Benz formado con embutidos. Estas ideas están presentes también en Ovni sobre Nueva York, pintura en la que el ovni es un sándwich de hamburguesa que sobrevuela el cielo neoyorquino, sobre la silueta de la Estatua de la Libertad.

"Ovni sobre Nueva York", óleo de Alexander Khomsky (https://www.artbrokerage.com/)

Varias de las pinturas de Alexander Khomsky se incluyeron en la muestra de San Francisco en One Bush Street Gallery Identities Lost and Found: Russian Jewish Artists from the 1920′s - 1990′s junto a Marc Chagall, Komar y Melamid, entre otros, así como la muestra Glasnost bajo Glass, una exposición itinerante de importante arte ruso patrocinada por la Universidad Estatal de Ohio.

Con su trabajo, Khomsky ha ganado respeto y una sólida reputación a nivel internacional, en especial dentro de los círculos de vanguardia, y su arte ha sido reseñado en una variedad de publicaciones estadounidenses y europeas: LA Times, Fine Art Magazine, Art Business News, Art & Frame Review y muchas más.

El candelabro, símbolo judío, en la serie "Íconos modernos" de Alexander Khomsky (http://alkoms.com/)

Las pinturas de Khomsky hoy se pueden encontrar en muchas colecciones importantes, tanto privadas como corporativas, y en museos de todo el mundo, como el Museo de Arte Zimmerli en New Brunswick, Nueva Jersey; Galería Tretykov en Rusia (incluida en la colección en 2007); Corporación de Inversiones Fidelity en Boston, MA; el Sr. Holl, ex embajador de Suiza en Alemania, que compró tres cuadros y se convirtió en coleccionista de la obra de Alex; Igor Prokofiev, hijo del célebre compositor ruso, o el Dr. Gautam Allahbadia, destacado coleccionista indio.

